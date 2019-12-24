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Обзор корпуса AeroCool Shard

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Оглавление

Вступление

Много сейчас стало корпусов. Больших и маленьких, дорогих и дешевых, но больше всего моделей геймерских. И много компонентов стало продаваться с приставкой «Gaming». Странно, что еще не продают геймерские процессоры и геймерские операционные системы. Ну а такие мелочи как мышки, коврики и клавиатуры уже давно изготавливаются специально для любителей компьютерных игр. Что же за зверь этот «геймерский» корпус? Раньше мне казалось, что это какое-то специальное устройство, спроектированное для удобства транспортировки. Что-то хорошо вентилируемое, тихое, крепкое и надежное. Однако сейчас понятно, что главное – это прозрачная боковая панель, RGB подсветка и эмблема бренда. Это три слагаемых успеха современного корпуса игрока.

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Инженеры компании AeroCool продолжают генерировать идеи и образы новых моделей корпусов, а мы продолжаем их изучение. Я уже упоминал, что при всем обилии разнообразные версии, которые отдаленно похожи друг на друга, при детальном изучении совершенно разные. Как ни странно, унификация узлов используется не так часто и обычно две модели совершенно не походят друг на друга. Есть исключения, но полного копирования мне не встречалось, хотя некоторые другие компании меняют лишь переднюю панель. В AeroCool идут другим путем, и поэтому ассортимент получается большой.

Сегодня мы рассмотрим модель AeroCool Shard, которая с виду очень похожа на Bolt или Rift, уже изученные мною ранее.

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И выясним – это все же клон или опять что-то совершенно другое? Благо эта модель славится хорошими отзывами покупателей и привлекательной ценой.

Упаковка и комплектация

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Коробка достаточно компактная для полноразмерного корпуса. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 495 х 470 х 230 мм, а вес - 4,2 кг (измерено самостоятельно). Прорезей для переноски по бокам нет, но коробка небольшая и легкая.

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Упаковка опять не очень информативна. На боковых стенках снова присутствуют описания и изображения устройства, но последние совершенно не передают реальную картину и вводят в заблуждение. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем.

Сверху информации немного, а снизу она отсутствует вообще. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть два фрагмента корпуса при просмотре его под углом и спереди. Изображения абсолютно не передают объем. Совсем не понятна структура передней панели. Плоская она, выпуклая или вогнутая? Покупатель сам должен гадать.

Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Midi Tower, а еще сообщают о том, что в передней панели есть акриловый элемент. Внизу мы видим вставку с указанием модели и небольшую наклейку, которая сообщает нам о наличии RGB подсветки и 13 режимах ее работы.

Посмотрим теперь на противоположную сторону.

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Снова изображение корпуса вид спереди. Однако, в правой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации. Снизу снова указано наименование модели, а рядом сообщается про «RGB 13 режимов».

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим небольшую спецификацию, а на другой на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • 13 режимов работы LED подсветки: 6 циклических RGB режимов и 7 с заливкой одним цветом;
  • Поддерживается установка системы жидкостного охлаждения с радиатором размером 240 мм на передней панели;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 155 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 355 мм;

В целом все понятно и можно получить какие-то представления об устройстве. Понятно какой длины можно устанавливать видеокарту и какой высоты можно ставить кулер на процессор. Забегая вперед, скажу, что Noctua NH-D15 залезает впритык. На другой боковине есть место для транспортных наклеек, а также есть пункты, где отмечена комплектация устройства.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. И снова пенопласт, который образует при трении статический заряд.

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Пакет от статики тоже начинает липнуть к рукам. Извлечение корпуса из упаковки происходит некомфортно. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Заглушка для слота расширения.
  • Адаптер для закручивания втулок.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус достаточно компактный, его габариты составляют согласно спецификации 194 х 444 х 423,5 мм. Вес указан разный. На сайте 3,37/4,23 кг, на коробке 4,1 кг. На самом деле вес составляет 3,35 кг, а габариты - 201 х 445 х 415 мм. Перемерял неоднократно, но на этот раз расхождения приличные.

С шириной все понятно. Производитель мог не учесть выпуклую боковую стенку справа или выступающие барашки крепления левой панели. С длиной сложнее. Я вроде бы учел, и заднюю гребенку крепления карт расширения, и выпуклость передней панели, но получилось меньше.

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В описании особо не указано, но одна боковая стенка из акрила, другая стальная. Корпус размера Midi Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из акрила. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется или люфтит.

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В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря еле прозрачной акриловой темной вставке и модулю подсветки, который во включенном состоянии отвлекает все внимание на себя.

Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд, получилось неплохо, но я бы на месте производителя добавил фактуры пластику, элемент подсветки убрал бы под акриловую вставку, а саму ее сделал бы более прозрачной.

Боковая акриловая панель держится на четырех винтах.

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Она обклеена пленкой с двух сторон и кажется тонированной. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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На винтах, которые держат панель, есть резиновые шайбы, а вот на ответной части на раме корпуса нет ничего.

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Задняя стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Для удобства укладки кабелей, правая боковая панель сделана выпуклой приблизительно на 1 см. Этого достаточно, чтобы решить вопрос с кабелями. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Судя по стоимости корпуса – это бюджетная модель, но выглядит она очень достойно, хотя по мелочам заметно, что экономили везде. Отсутствие хоть каких-то шайб, на раме в местах крепления боковой панели, криво наклеенные площадки для блока питания, примитивная конструкция крепления жестких дисков и практически голая комплектация. Зато есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Здесь предусмотрено окошко, чтобы можно было видеть через него характеристики блока питания. Металл тонкий, но это сейчас даже на дорогих моделях. Уже распространяется шутка, что металл напыляют на краску, а не наоборот.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре пластиковые ножки с резиновыми наконечниками. В некоторых моделях они покрыты имитатором хрома. Здесь никто не заморачивался, просто голый пластик. Крепятся ножки при помощи саморезов.

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Благодаря этим резиновыми наконечниками, корпус стоит как вкопанный. Двинуть его на этих «ногах» очень сложно, особенно с собранной системой. Да, сам корпус очень легкий, но в собранном виде, в зависимости от компонентов, он может стать неподъемным.

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Еще мы могли здесь заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.

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Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Она изготовлена из очень твердого и гибкого материала, поэтому она является отдельным элементом и предусмотрена съемной. Когда она забьется, то достаточно будет ее очистить механически снаружи или просто пропылесосить. Смысла ее снимать нет. Переместимся наверх.

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Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Это очень хороший момент. Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет. И теплый воздух пойдет вверх.

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Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Rift или Bolt.

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Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки, а из разъемов присутствуют как USB 2.0 так и USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона.

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Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset. Напомню, что режимов подсветки всего 13. Передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря вставке из акрила и блоку RGB подсветки. Крепится она шестью втулками-фиксаторами, которые являются ее частью и вставляются в отверстия на корпусе спереди.

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С обратной стороны хорошо виден короб со светодиодной лентой подсветки. Контроллер находится в том месте, куда приходит провод питания. Раньше были обычные разъемы Molex, а теперь питание под SATA интерфейс. Никакой сетки для фильтрации воздуха нет. Небольшие отверстия по бокам и огромный зев снизу. При этом спереди вентиляторов нет. Однако, их можно установить самостоятельно. Есть места для установки трех устройств диаметром 120 мм, с возможностью их смещать вверх и вниз по специальным направляющим верхний и средний. Также производитель сообщает, что возможно установить радиатор СЖО 240 мм.

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Никакого фильтра не предусмотрено, вентиляторов спереди тоже нет, но есть один сзади.

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Это простая модель на 120 мм с возможностью подключения напрямую к блоку питания или к материнской плате через разъем 3-pin. Его характеристики 12В, 0,15А.

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Универсальное решение, учитывая характеристики вентилятора. Он достаточно тихий и производительный. Понятно, что он не может тянуть всю нагрузку и продувать весь корпус. Поэтому есть места для установки вентиляторов спереди и даже снизу, где находится тоннель, но там не так все просто.

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Тут тоже можно установить два вентилятора диаметром 120 мм, но не снизу потому, что там находится блок питания и корзина дисков. Сверху это тоже не так просто осуществить потому, что будет мешать материнская плата, а возможно какие-то устройства. В нижнем кожухе есть также отверстие, через которое видно блок питания. Устанавливается он в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус бюджетный поэтому они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.

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Еще два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

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Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Shard проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9 9900X (3500 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix X299-E Gaming II, версия BIOS 0504;
  • Память: 4 x 8 Гб G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX700 700 Вт.

Сборка системы

Корпус очень похож на AeroCool Bolt и AeroCool Rift. На первый больше потому, что там больше похожа рама. Перед сборкой у меня было опасение, что акриловая боковая панель не закроется потому, что высота кулера 165 мм, согласно его технических характеристик, а в описании корпуса написано, что максимальная высота системы охлаждения 155 мм. На самом деле получилось практически впритык. Кончики тепловых трубок торчали всего на 1-2 мм. Боковина закрылась бы даже с твердым стеклом. Здесь же акрил, который неплохо гнется, поэтому никаких проблем не возникло.

Корпус немного тесноват, поэтому собирать в нем систему такого уровня не очень удобно. Это было сделано исключительно с целью показать, что такое туда запихнуть можно, но это будет не очень удобно и будут проблемы с охлаждением. Обычно сложнее всего подключать дополнительный 8-ми контактный разъем питания ATX, но на материнской плате ASUS ROG Strix X299-E Gaming II он расположен очень удобно, практически в правом верхнем углу. Также пришлось снять задний вентилятор для установки материнской платы из-за ее огромного кожуха над разъемами задней панели.

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Потом я уже кое как его устанавливал. Еще с прошлых тестов у меня осталась пара вентиляторов диаметром 120 мм, поэтому я решил ими дооснастить корпус спереди.

Один чуть более производительный.

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Другой послабее.

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В данном случае они легко встают поэтому в одном из вариантов тестирования их можно будет оставить вместе. Жесткий диск формата 3,5” устанавливается достаточно просто. В него вкручиваются два винта с большими шляпками-втулками. Они вставляются в направляющие корзины, а с другой стороны находится маленькая полка. Диск вставляется и фиксируется со стороны установки блока питания. Поэтому удобнее всего смонтировать в первую очередь диск, а потом блок питания. Можно и потом, но уже не так удобно.

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Свободного места для проводов практически нет, длинный блок питания не влезает. AeroCool как бы намекает на использование своих БП. Многие ругают их, особенно KCAS, но у меня с ними никаких проблем не возникало. Даже мой старый Hero 775 живее всех живых и до сих пор тянет топовые сборки. Проблема с ним оказалась только в том, что от специфики моей деятельности (постоянный монтаж/демонтаж) разломались разъемы и отломались провода, но это случилось не за один день.

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Диск размером 2,5” я устанавливать не стал потому, что это оказалось неудобно, да и бессмысленно. Затем я уложил провода сзади, закрыл боковину и просто запустил систему, чтобы посмотреть на то, как работает подсветка. Режимов действительно много, но в основном они все однообразные.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Shard и проведено сравнение корпуса с открытым стендом. Температура в помещении – 22°C, фоновый уровень шума – 28.1 дБ.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Один вентилятор на 120 мм (поставляется с корпусом) (120);
  • Один вентилятор на 120 мм и один на 120 мм спереди (слабый) (120+120low);
  • Один вентилятор на 120 мм и один на 120 мм спереди (сильный) (120+120high);
  • Один вентилятор на 120 мм и два на 120 мм спереди (120+2х120);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура HDD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Процессор Intel Core i9 9900X немного горячее, чем Intel Core i7 8700K и кулер Noctua NH-D15 несколько более шумный, чем Noctua NH-D14. В целом результаты должны совпадать с корпусом AeroCool Bolt и AeroCool Rift потому, что конструктивно они очень похожи.

Заключение

Несмотря на то, что дома у меня собрана современная система в схожем корпусе AeroCool Rift (Intel Core i7-5960X + Radeon RX 580), я бы не советовал строить на базе героя обзора мощный ПК. Зато он подойдет для недорогих, не очень мощных сборок а-ля «Intel Core i5-9400F + GeForce GTX 1050».

Иными словами, AeroCool Shard отлично подходит для массовых народных сборок, предлагая ряд преимуществ. Он легкий, компактный, крепкий, симпатичный и недорогой. На самом деле нетребовательному потребителю большего и не надо. А использование материнской платы форм-фактора mATX обеспечит больше свободного места внутри и лучшую организацию кабелей.

Можно в этот корпус засунуть сборку «Ryzen 9 3950X + GeForce RTX 2080 Ti»? Теоретически да, но стоит понимать, что перед нами бюджетная модель для игровых конфигураций начального уровня. Не надо ждать от нее чего-то невозможного. В конце концов, есть более дорогие решения, рассчитанные на установку горячих компонентов.

В итоге это отличная модель, но исключительно для сборок начального уровня с нетребовательным к хорошей вентиляции «железом».

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленный на тест корпус AeroCool Shard.

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Stanislav_i
09:26
Чертовски верно сказано, всегда приятно пообщаться с понимающим собеседником.
Активно теснить Intel компания AMD продолжит до конца 2021 года
Николай Иванов
09:25
Не обязательно! типа бесплатный принтер, но дорогущие катриджи к нему - это для маркетологов мамонтов оставшихся в 2000s[ годах. Сегодняшняя норма маркетинга - это дать клиенту бесплатную услугу...
Китай массово переходит на собственную ОС Unity, отказываясь от Windows 10 от Microsoft
1TronpmG5
09:25
Если ты выпилил перфорированные решетки и у тебя ничего не изменилось, либо система имеет большой запас, либо изначально сделана неправильно. Например, такое может быть если вытяжка и приток плохо сог...
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
D3v1L0rN
09:24
А что Ведьмак 3 не культовая игра? В неё даже денуву не ставили и её не пиратили а покупали. Да, даже я её не пиратил а купил!!! о_О
После выхода сериала "Ведьмак" The Witcher 3: Wild Hunt обрела былую популярность
пикашаверма
09:23
ага, только он взял чужую (американскую кстати) систему и переименовал.
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
1TronpmG5
09:23
Пока, моя позиция, если почитаешь комментарии к первой части статьи, такая: Я не против нагнетательных вентиляторов, и не топлю только за вытяжку. Я за то, чтобы не пихать лишних вентиляторов туда, гд...
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
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