Оглавление

Вступление

Компьютерная периферия – это обязательные устройства ввода информации в ПК, которые за недолгий исторический период приобрели существующую форму и дизайн, необходимые для удобного пользования. К сожалению, на рубеже веков сформировался лишь общая концепция и оформление, лишенная ярких образов и какой-либо индивидуальности, за исключением малого числа уникальных моделей. По большому счету пользователей окружали бело-серые устройства, и нам не могла прийти в голову, что последующее бурное развитие компьютерных компонентов обретет иные стандарты. Но именно последние годы отметились широким появлением так называемой «игровой» периферии, которая отличается условно от офисной наличием переключателей с повышенным ресурсом, низкими задержками, контроллерами с широким частотным охватом и т.п. И конечно же мы не могли не упомянуть пресловутую RGB-подсветку, а то снова получим негативные комментарии к данному материалу: учитываем все пожелания!

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На сегодняшний момент сложно перечислить точное количество производителей комплектующих, которые в своем распоряжении не имеют отдельного направления компьютерной периферии: каждый бренд может похвастаться хотя бы одним. Компания MSI является из их числа: мыши, клавиатуры, гарнитуры, простые наушники и даже джойстики. В таком разнообразии сложно ориентироваться и даже самый подготовленный пользователь сломает голову, но разработчики облегчили задачу по навигации в модельном ряде простым наименованием. Например, механическая клавиатура GK30 расшифровывается по первым инициалам – Gaming Keyboard, модель 30, наушники GH60 – Gaming Headset, модель 60, и так далее. И чем старше цифра, тем топовее периферия. С обозначением разобрались, перейдем к обзору.

В лаборатории мы уже обозревали компьютерную периферию черно-красного дракона, но продукция компании MSI настолько разнообразна, что потребуется не один выпуск для ее изучения. И эта статья одна из них.

Обзор MSI Clutch GM30

Технические характеристики

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Модель MSI Clutch GM30 Сенсор Оптический, Pixart PAW3327 Разрешение До 6200 DPI Переключатели Omron, 20 млн кликов Программируемые кнопки 5 шт. Интерфейс подключения USB 2.0 Подсветка 16.8 млн цветов Длина кабеля 2.0 м Масса 98 г Размеры 128 х 62 х 35 мм

Упаковка и комплектация

Начнем с младшей модели. Игровая мышь MSI Clutch GM30 поставляется в небольшой упаковке с открывающейся лицевой панелью для визуального ознакомления с периферией: фраза «Попробуй меня» звучит слишком вульгарно для грызуна.

Демонстрационные возможности и необходимые стикеры с изображением MSI Clutch GM30 вынесены на обратную сторону коробки. И конечно же технические характеристики с указанием оптического сенсора и профилей с несколькими разрешениями DPI.

Внешний вид и дизайн

Геймерская мышь MSI Clutch GM30 относится к младшим моделям в иерархии производителя. Почему она носит статус «игровой»? Отвечаем: у нее стильный дизайн, программируемые кнопки и конечно же подсветка Mystic Light.

Корпус выполнен из качественного пластика. Верхняя часть получила приятное покрытие, а по бокам расположены специальные ниши с шероховатостями для пальцев. На левой стороне располагаются две программируемые клавиши. Несмотря на симметричность конструкции из-за расположения дополнительных переключателей MSI Clutch GM30 относится к правшам.

Качество сборки на достаточно хорошем уровне, посторонние зазоры и паразитные звуки при сдавливании отсутствуют.

Манипулятор получил широкую спинку, что благоприятно сказывается на эргономике игровой мыши. Из-за своего малого веса (~98 г) модель практически не ощущается и легко скользит по рабочим поверхностям. Удобны захваты «Ладонь» и «Коготь».

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Легкое маневрирование на столе достигается двумя большими тефлоновым ножкам, охватывающим основные точки соприкосновения с рабочей поверхностью.

В центре располагается «окошко» с оптическим сенсором Pixart PAW3327. Он может работать в диапазоне 400 – 6200 DPI с сохранением до пяти профилей. У этой модели невидимая инфракрасная подсветка.

Как раз насчет подсветки. Геймерская мышь MSI Clutch GM30 оснащена тремя независимыми зонами с RGB-подсветкой Mystic Light, которая по умолчании переливается всеми цветами.

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Благодаря отдельному контуру подсвечиваются основные клавиши, колесико прокрутки и дополнительный переключатель, запрограммированный на смену режимов, повторимся, всего их пять, но легко задаются в настройках утилиты.

Фирменное ПО

А в качестве программного обеспечения выступает оболочка MSI Dragon Center, который потихоньку обвешиваются дополнительным функционалом и поддержкой всей периферии. Очередь дошла и до мыши MSI Clutch GM30.

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Программа обладает основными настройками и в первой вкладке позволяет запрограммировать пять клавиш из шести: колесо прокрутки пока недоступно для тонкой настройки. Отдельная опция с макросами присутствует.

Вторая вкладка задает частоту опроса и разрешение точек на дюйм. В памяти манипулятора может хранится пять профилей. Производитель расширил список программно, позволяя хранить отдельно в утилите еще два набора настроек с профилями, итого пользователю будет доступно до пятнадцати индивидуальных опций (5 х 3), но переключение между тремя режимами в утилите, увы, ручной.

Обзор MSI Vigor GK50

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Технические характеристики

Модель MSI Vigor GK50 Материал Металл, пластик Количество клавиш 104 шт. Поддержка макросов Полностью программируемые кнопки Масса 700 г Размеры 435 х 141 х 34 мм Длина кабеля 1.8 м Переключатели Низкопрофильные переключатели Kailh

Упаковка и комплектация

Упаковка MSI Vigor GK50 выполнена в белоснежном цвете с красной вставкой и подстать габаритам устройства. Лицевую часть коробки украшает фотография низкопрофильной механической клавиатуры.

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С обратной стороны приведены основные особенности модели: уникальные переключатели, эргономичный дизайн, независимая подсветка каждой клавиши, горячие клавиши, надежно фиксирующее основание и поддержка ПО Dragon Center (с последним возникнут проблемы). Дополнительно, но скромно приведена техническая информация: габариты, длина кабеля и вес.

Комплектация модели включает специальный зацеп для простой смены колпачков и всего лишь пару таких клавиш.

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Внешний вид и дизайн

Механическая клавиатура MSI Vigor GK50 использует дизайн типа Skeleton, подразумевающий крепление переключателей непосредственно на корпусе. Это полноформатная модель с 104 кнопками. Важнейшее отличие новинки от своих собратьев – это низкопрофильная конструкция с металлической панелью из тонкого анодированного алюминия.

На обзор попала модификация без русской раскладки, что обусловлено ранним сэмплом, но разработчики пообещали, что в продажу поступит полноценная модель с кириллицей.

Производитель в значительной мере позаботился о высоком качестве сборки и хорошем уровне жесткости для манипулятора толщиной всего 28-34 мм. То есть новинка получилась настолько миниатюрной, насколько позволяет существующая начинка.

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В своем исполнении разработчики отталкивались от современных трендов. Дизайн выполнен в сине-черном цветовом охвате, единственный просвет между клавишами украшает фирменный дракон MSI. Благодаря подобранным материалам MSI Vigor GK50 выглядит дорого и со вкусом. Особенно привычный внешний вид подчеркивают необычные клавиши в виде многоугольников.

Основание имеет свои изюминки. Профиль получил геометрические узоры, основная тяжесть размещается на левой половине, где чаще располагается рука геймера на клавишах «WASD», поэтому здесь помещена дополнительная прорезиненная ножка. Провод в тканевой оплетке выходит из центра корпуса: какие-либо фиксаторы или желоба отсутствуют.

Крайние боковые ножки получили утолщенные резиновые накладки для изменения угла наклона и повышения цепкости клавиатуры.

Профиль клавиатуры выполнен под небольшой скос, что по мнению производителя благотворнее влияет на удобство пользования особенно в динамичные игры.

Комплектный зацеп очень легко снимает шляпки с переключателей, открывая доступ к механизму.

Важной ключевой особенностью клавиатуры MSI Vigor GK50 являются механические переключатели RGB Kailh Low Profile (PG1232) с усилием для срабатывания 50 г.

Каждый переключатель оснащен светодиодом RGB с возможностью управлением цветом и яркости.

Механическая клавиатура MSI Vigor GK50 оснащена подсветкой Mystic Light.

Фирменное ПО

Несмотря на официальную поддержку утилитой MSI Dragon Center, последняя не захотела распознавать данную модель, что вероятно обусловлено ранним образцом для тестов и к розничной продаже ситуация улучшится.

Обзор MSI Immerse GH50

Технические характеристики

Модель MSI Immerse GH50 Цвет Черный Тип наушников Охватывающие, закрытый Динамик 40 мм динамики с неодимовыми магнитами Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 20 000 Гц Сопротивление 32 Ом Характеристики звукового давления 109 дБ зв. давления Коэффициент нелинейных искажений <2% Длина и тип кабеля Гарнитура (1 м) + блок управления звуком (1.2 м) Подключение USB 2.0

Упаковка и комплектация

Дизайн упаковки MSI Immerse GH50 соответствует общей концепции и выполнен в идентичном бело-красном стиле с крупным изображением периферии.

Описание модели заменили наглядной демонстрацией особенностей, соответствующе отмечая каждый пункт отдельным стикером.

Внутри коробки располагается приятная комплектация, включающая руководство пользователя, большой тканевый мешок для транспортировки наушников и съемный микрофон, позволяющий превратить новинку в полноценную гарнитуру.

Внешний вид и дизайн

Весьма минималистический дизайн MSI Immerse GH50 понравится многим. Разработчики отказались от выступающих элементов с неряшливыми деталями, отдав предпочтение гладким сдержанным формам. Из самых приметных элементов декора выделяется широкая душка оголовья и логотип производителя, заключенный в крестраж.

Перед нами классическая конструкция полноразмерных наушников с двумя чашами. Разработчики остановились на темных тонах, которые идеально подчеркнуты нейтрально серо-синим окрасом основной поверхности MSI Immerse GH50, выполненный из матового пластика, не оставляющего отпечаток.

Симметричную конструкцию наушников выдает кабель в тканевой оплетке из левой чаши: MSI Immerse GH50 использует проводное подключение посредством порта USB 2.0.

Для переквалификации в геймерскую гарнитуру новинка оснащена съемным микрофоном с шумоподавлением на гибкой штанге. Производителю удалось сохранить минимализм и аккуратность конструкции во всех деталях.

Неприкрытая центральная часть оголовья соседствует с мягкой вставкой из кожзама с небольшим количеством наполнителя. На торцах чаш отсутствую какие-либо органы управления.

Несколько слов про амбушюры: они выполнены из мягкого материала и тоже обтянуты кожзаменителем. К моему удивлению они несменные, потому что разработчики их приклеили к основанию, что ощущается при попытке их демонтажа и характерном лопании пузырьков клея. Поэтому и рассмотреть внутреннее строение, увы, не получится. Отметим лишь то, что в новинке используются динамики 40 мм с неодимовыми магнитами.

MSI Immerse GH50 рассчитаны на небольшой и средний размер головы владельца. Две внутренние дуги выполнены из металла, что придает жесткости и «+5» к долговечности. По высоте наушники регулируются до 25 см, позволяя комфортно подобрать нужные габариты. Кстати о них.

Производитель предусмотрел складную конструкцию, позволяя минимизировать размеры MSI Immerse GH50 и спрятать их, например, в спортивный рюкзак.

Встроенное управление вынесено на отдельный пульт управления, располагаемый на проводе гарнитуры. MSI Immerse GH50 может предложить активацию функций вибрации при басах и виртуального звука 7.1, включение микрофона и регулировку громкости.

Компания MSI не была бы таковой, если не предложила фирменную подсветку Mystic Light, но на примере наушников MSI Immerse GH50 они сделали ее ненавязчивой и расположили за логотипом на чашах.

Подсветка регулируется в едином приложении Dragon Center, как и другие устройства.

Благодаря общей концепции, наушники отлично смотрятся с игровой мышью MSI Clutch GM30, а те в свою очередь созданы для фирменного коврика MSI Agility GD60.

Фирменное ПО

Утилита MSI Dragon Center для наушников предлагает значительно расширенный спектр настроек, нежели для остальной периферии, позволяя раскрыть весь потенциал модели.

Заключение

Рассмотренная периферия MSI относится к нижнему и среднему сегменту в иерархии производителя, выделяется фирменной эргономикой, а в случае наушников и приятным дизайном, который может понравится каждому.

Игровая мышь MSI Clutch GM30 предлагает базовый набор функций с небольшим расширением в виде дополнительных программируемых клавиш, удобным корпусом и малым весом, чтобы не утомлять начинающего геймера от длительных баталий, или не позволить ему ненароком накачать «бицуху». В любом случае, MSI Clutch GM30 – бюджетное решение начального уровня.

Значительно солиднее выглядит механическая клавиатура MSI Vigor GK50 с алюминиевой пластиной и низкопрофильной конструкцией на переключателях Kailh, которая практически не имеет соперников в своем сегменте ввиду озвученных особенностей. Производитель также постарался с качеством реализации и сборки модели, значительно повышая ресурс и долговечность продукта.

Замыкает троицу периферия MSI Immerse GH50, которая является дальнейшим развитием наушников GH30, рассмотренных ранее, но заметно массивнее, крепче и брутальнее за счет отказа от хлипкой конструкции в пользу встроенной двухрамочной дуги. По своим характеристикам новинка не отличается от младшей модели, но по качеству звучания значительно лучше, а фирменная оболочка Dragon Center поддерживает большее число настроек. Что в совокупности позволяет MSI Immerse GH50 стать хорошим выбором для покупки, если вы уже является владельцем продукции данного производителя и симпатизируете красному дракону.

Александр Андерсон

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