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Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50

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Оглавление

Вступление

Компьютерная периферия – это обязательные устройства ввода информации в ПК, которые за недолгий исторический период приобрели существующую форму и дизайн, необходимые для удобного пользования. К сожалению, на рубеже веков сформировался лишь общая концепция и оформление, лишенная ярких образов и какой-либо индивидуальности, за исключением малого числа уникальных моделей. По большому счету пользователей окружали бело-серые устройства, и нам не могла прийти в голову, что последующее бурное развитие компьютерных компонентов обретет иные стандарты. Но именно последние годы отметились широким появлением так называемой «игровой» периферии, которая отличается условно от офисной наличием переключателей с повышенным ресурсом, низкими задержками, контроллерами с широким частотным охватом и т.п. И конечно же мы не могли не упомянуть пресловутую RGB-подсветку, а то снова получим негативные комментарии к данному материалу: учитываем все пожелания!

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На сегодняшний момент сложно перечислить точное количество производителей комплектующих, которые в своем распоряжении не имеют отдельного направления компьютерной периферии: каждый бренд может похвастаться хотя бы одним. Компания MSI является из их числа: мыши, клавиатуры, гарнитуры, простые наушники и даже джойстики. В таком разнообразии сложно ориентироваться и даже самый подготовленный пользователь сломает голову, но разработчики облегчили задачу по навигации в модельном ряде простым наименованием. Например, механическая клавиатура GK30 расшифровывается по первым инициалам – Gaming Keyboard, модель 30, наушники GH60 – Gaming Headset, модель 60, и так далее. И чем старше цифра, тем топовее периферия. С обозначением разобрались, перейдем к обзору.

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В лаборатории мы уже обозревали компьютерную периферию черно-красного дракона, но продукция компании MSI настолько разнообразна, что потребуется не один выпуск для ее изучения. И эта статья одна из них.

Обзор MSI Clutch GM30

Технические характеристики

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Модель MSI Clutch GM30
Сенсор Оптический, Pixart PAW3327
Разрешение До 6200 DPI
Переключатели Omron, 20 млн кликов
Программируемые кнопки 5 шт.
Интерфейс подключения USB 2.0
Подсветка 16.8 млн цветов
Длина кабеля 2.0 м
Масса 98 г
Размеры 128 х 62 х 35 мм

Упаковка и комплектация

Начнем с младшей модели. Игровая мышь MSI Clutch GM30 поставляется в небольшой упаковке с открывающейся лицевой панелью для визуального ознакомления с периферией: фраза «Попробуй меня» звучит слишком вульгарно для грызуна.

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Демонстрационные возможности и необходимые стикеры с изображением MSI Clutch GM30 вынесены на обратную сторону коробки. И конечно же технические характеристики с указанием оптического сенсора и профилей с несколькими разрешениями DPI.

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Внешний вид и дизайн

Геймерская мышь MSI Clutch GM30 относится к младшим моделям в иерархии производителя. Почему она носит статус «игровой»? Отвечаем: у нее стильный дизайн, программируемые кнопки и конечно же подсветка Mystic Light.

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Корпус выполнен из качественного пластика. Верхняя часть получила приятное покрытие, а по бокам расположены специальные ниши с шероховатостями для пальцев. На левой стороне располагаются две программируемые клавиши. Несмотря на симметричность конструкции из-за расположения дополнительных переключателей MSI Clutch GM30 относится к правшам.

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Качество сборки на достаточно хорошем уровне, посторонние зазоры и паразитные звуки при сдавливании отсутствуют.

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Манипулятор получил широкую спинку, что благоприятно сказывается на эргономике игровой мыши. Из-за своего малого веса (~98 г) модель практически не ощущается и легко скользит по рабочим поверхностям. Удобны захваты «Ладонь» и «Коготь».

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Легкое маневрирование на столе достигается двумя большими тефлоновым ножкам, охватывающим основные точки соприкосновения с рабочей поверхностью.

В центре располагается «окошко» с оптическим сенсором Pixart PAW3327. Он может работать в диапазоне 400 – 6200 DPI с сохранением до пяти профилей. У этой модели невидимая инфракрасная подсветка.

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Как раз насчет подсветки. Геймерская мышь MSI Clutch GM30 оснащена тремя независимыми зонами с RGB-подсветкой Mystic Light, которая по умолчании переливается всеми цветами.

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Благодаря отдельному контуру подсвечиваются основные клавиши, колесико прокрутки и дополнительный переключатель, запрограммированный на смену режимов, повторимся, всего их пять, но легко задаются в настройках утилиты.

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Фирменное ПО

А в качестве программного обеспечения выступает оболочка MSI Dragon Center, который потихоньку обвешиваются дополнительным функционалом и поддержкой всей периферии. Очередь дошла и до мыши MSI Clutch GM30.

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Программа обладает основными настройками и в первой вкладке позволяет запрограммировать пять клавиш из шести: колесо прокрутки пока недоступно для тонкой настройки. Отдельная опция с макросами присутствует.

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Вторая вкладка задает частоту опроса и разрешение точек на дюйм. В памяти манипулятора может хранится пять профилей. Производитель расширил список программно, позволяя хранить отдельно в утилите еще два набора настроек с профилями, итого пользователю будет доступно до пятнадцати индивидуальных опций (5 х 3), но переключение между тремя режимами в утилите, увы, ручной.

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Обзор MSI Vigor GK50

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Технические характеристики

Модель MSI Vigor GK50
Материал Металл, пластик
Количество клавиш 104 шт.
Поддержка макросов Полностью программируемые кнопки
Масса 700 г
Размеры 435 х 141 х 34 мм
Длина кабеля 1.8 м
Переключатели Низкопрофильные переключатели Kailh

Упаковка и комплектация

Упаковка MSI Vigor GK50 выполнена в белоснежном цвете с красной вставкой и подстать габаритам устройства. Лицевую часть коробки украшает фотография низкопрофильной механической клавиатуры.

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С обратной стороны приведены основные особенности модели: уникальные переключатели, эргономичный дизайн, независимая подсветка каждой клавиши, горячие клавиши, надежно фиксирующее основание и поддержка ПО Dragon Center (с последним возникнут проблемы). Дополнительно, но скромно приведена техническая информация: габариты, длина кабеля и вес.

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Комплектация модели включает специальный зацеп для простой смены колпачков и всего лишь пару таких клавиш.

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Внешний вид и дизайн

Механическая клавиатура MSI Vigor GK50 использует дизайн типа Skeleton, подразумевающий крепление переключателей непосредственно на корпусе. Это полноформатная модель с 104 кнопками. Важнейшее отличие новинки от своих собратьев – это низкопрофильная конструкция с металлической панелью из тонкого анодированного алюминия.

На обзор попала модификация без русской раскладки, что обусловлено ранним сэмплом, но разработчики пообещали, что в продажу поступит полноценная модель с кириллицей.

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Производитель в значительной мере позаботился о высоком качестве сборки и хорошем уровне жесткости для манипулятора толщиной всего 28-34 мм. То есть новинка получилась настолько миниатюрной, насколько позволяет существующая начинка.

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В своем исполнении разработчики отталкивались от современных трендов. Дизайн выполнен в сине-черном цветовом охвате, единственный просвет между клавишами украшает фирменный дракон MSI. Благодаря подобранным материалам MSI Vigor GK50 выглядит дорого и со вкусом. Особенно привычный внешний вид подчеркивают необычные клавиши в виде многоугольников.

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Основание имеет свои изюминки. Профиль получил геометрические узоры, основная тяжесть размещается на левой половине, где чаще располагается рука геймера на клавишах «WASD», поэтому здесь помещена дополнительная прорезиненная ножка. Провод в тканевой оплетке выходит из центра корпуса: какие-либо фиксаторы или желоба отсутствуют.

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Крайние боковые ножки получили утолщенные резиновые накладки для изменения угла наклона и повышения цепкости клавиатуры.

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Профиль клавиатуры выполнен под небольшой скос, что по мнению производителя благотворнее влияет на удобство пользования особенно в динамичные игры.

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Комплектный зацеп очень легко снимает шляпки с переключателей, открывая доступ к механизму.

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Важной ключевой особенностью клавиатуры MSI Vigor GK50 являются механические переключатели RGB Kailh Low Profile (PG1232) с усилием для срабатывания 50 г.

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Каждый переключатель оснащен светодиодом RGB с возможностью управлением цветом и яркости.

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Механическая клавиатура MSI Vigor GK50 оснащена подсветкой Mystic Light.

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Фирменное ПО

Несмотря на официальную поддержку утилитой MSI Dragon Center, последняя не захотела распознавать данную модель, что вероятно обусловлено ранним образцом для тестов и к розничной продаже ситуация улучшится.

Обзор MSI Immerse GH50

Технические характеристики

Модель MSI Immerse GH50
Цвет Черный
Тип наушников Охватывающие, закрытый
Динамик 40 мм динамики с неодимовыми магнитами
Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 20 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Характеристики звукового давления 109 дБ зв. давления
Коэффициент нелинейных искажений <2%
Длина и тип кабеля Гарнитура (1 м) + блок управления звуком (1.2 м)
Подключение USB 2.0

Упаковка и комплектация

Дизайн упаковки MSI Immerse GH50 соответствует общей концепции и выполнен в идентичном бело-красном стиле с крупным изображением периферии.

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Описание модели заменили наглядной демонстрацией особенностей, соответствующе отмечая каждый пункт отдельным стикером.

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Внутри коробки располагается приятная комплектация, включающая руководство пользователя, большой тканевый мешок для транспортировки наушников и съемный микрофон, позволяющий превратить новинку в полноценную гарнитуру.

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Внешний вид и дизайн

Весьма минималистический дизайн MSI Immerse GH50 понравится многим. Разработчики отказались от выступающих элементов с неряшливыми деталями, отдав предпочтение гладким сдержанным формам. Из самых приметных элементов декора выделяется широкая душка оголовья и логотип производителя, заключенный в крестраж.

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Перед нами классическая конструкция полноразмерных наушников с двумя чашами. Разработчики остановились на темных тонах, которые идеально подчеркнуты нейтрально серо-синим окрасом основной поверхности MSI Immerse GH50, выполненный из матового пластика, не оставляющего отпечаток.

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Симметричную конструкцию наушников выдает кабель в тканевой оплетке из левой чаши: MSI Immerse GH50 использует проводное подключение посредством порта USB 2.0.

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Для переквалификации в геймерскую гарнитуру новинка оснащена съемным микрофоном с шумоподавлением на гибкой штанге. Производителю удалось сохранить минимализм и аккуратность конструкции во всех деталях.

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Неприкрытая центральная часть оголовья соседствует с мягкой вставкой из кожзама с небольшим количеством наполнителя. На торцах чаш отсутствую какие-либо органы управления.

Несколько слов про амбушюры: они выполнены из мягкого материала и тоже обтянуты кожзаменителем. К моему удивлению они несменные, потому что разработчики их приклеили к основанию, что ощущается при попытке их демонтажа и характерном лопании пузырьков клея. Поэтому и рассмотреть внутреннее строение, увы, не получится. Отметим лишь то, что в новинке используются динамики 40 мм с неодимовыми магнитами.

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MSI Immerse GH50 рассчитаны на небольшой и средний размер головы владельца. Две внутренние дуги выполнены из металла, что придает жесткости и «+5» к долговечности. По высоте наушники регулируются до 25 см, позволяя комфортно подобрать нужные габариты. Кстати о них.

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Производитель предусмотрел складную конструкцию, позволяя минимизировать размеры MSI Immerse GH50 и спрятать их, например, в спортивный рюкзак.

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Встроенное управление вынесено на отдельный пульт управления, располагаемый на проводе гарнитуры. MSI Immerse GH50 может предложить активацию функций вибрации при басах и виртуального звука 7.1, включение микрофона и регулировку громкости.

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Компания MSI не была бы таковой, если не предложила фирменную подсветку Mystic Light, но на примере наушников MSI Immerse GH50 они сделали ее ненавязчивой и расположили за логотипом на чашах.

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Подсветка регулируется в едином приложении Dragon Center, как и другие устройства.

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Благодаря общей концепции, наушники отлично смотрятся с игровой мышью MSI Clutch GM30, а те в свою очередь созданы для фирменного коврика MSI Agility GD60.

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Фирменное ПО

Утилита MSI Dragon Center для наушников предлагает значительно расширенный спектр настроек, нежели для остальной периферии, позволяя раскрыть весь потенциал модели.

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Заключение

Рассмотренная периферия MSI относится к нижнему и среднему сегменту в иерархии производителя, выделяется фирменной эргономикой, а в случае наушников и приятным дизайном, который может понравится каждому.

Игровая мышь MSI Clutch GM30 предлагает базовый набор функций с небольшим расширением в виде дополнительных программируемых клавиш, удобным корпусом и малым весом, чтобы не утомлять начинающего геймера от длительных баталий, или не позволить ему ненароком накачать «бицуху». В любом случае, MSI Clutch GM30 – бюджетное решение начального уровня.

Значительно солиднее выглядит механическая клавиатура MSI Vigor GK50 с алюминиевой пластиной и низкопрофильной конструкцией на переключателях Kailh, которая практически не имеет соперников в своем сегменте ввиду озвученных особенностей. Производитель также постарался с качеством реализации и сборки модели, значительно повышая ресурс и долговечность продукта.

Замыкает троицу периферия MSI Immerse GH50, которая является дальнейшим развитием наушников GH30, рассмотренных ранее, но заметно массивнее, крепче и брутальнее за счет отказа от хлипкой конструкции в пользу встроенной двухрамочной дуги. По своим характеристикам новинка не отличается от младшей модели, но по качеству звучания значительно лучше, а фирменная оболочка Dragon Center поддерживает большее число настроек. Что в совокупности позволяет MSI Immerse GH50 стать хорошим выбором для покупки, если вы уже является владельцем продукции данного производителя и симпатизируете красному дракону.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тест игровую мышь MSI Clutch GM30, механическую клавиатуру MSI Vigor GK50 и гарнитуру MSI Immerse GH50.

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