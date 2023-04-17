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Итоги гоночного уик-энда 15-16 апреля

Эти выходные были гораздо более богатые на разнообразные события. Но F1 опять не было...
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Эти выходные были богаты спортивными событиями. Но старушку Европу они затронули пока вскользь...

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Первым "отстрелялся" дивизион пикапов в NASCAR. Это была практически ночная гонка в Мартинсвилле. Но вмешалась погода. Дождь остановил гонку на 124 круге. Победителем стал Кори Хейм.

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Тут стоит сделать отступление и напомнить, что в дождь гонки на овалах не проводятся, допускается небольшой дождик. В этот раз приостановка гонки было не целесообразным и ее закончили досрочно.

В классе XFINITY победу одержал Джон Хантер Немечек из команды Joe Gibbs Racing.

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В высшем дивизионе победу одержал Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports).

На последнем пит-стопе была сделана замена всего двух колес, что и позволило ему выйти в лидеры.

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На городской трассе Лонг Бич прошла спринтерская гонка серии IMSA (International Motor Sports Association). В старшем классе прототипов GTP победу одержала команда Porsche Penske Motorsport.

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Хоть гонок F1 не было, но этап аналогичных "открытых колес" прошел. Там же, на трассе Лонг Бич состоялся очередной этап серии NTT INDYCAR SERIES. Первую в своей карьере победу одержал Кайл Кирквуд из команды Andretti Autosport.




В Португалии, на трассе в Партимао, прошел 6-ти часовой марафон чемпионата WEC. В старшем классе гиперкаров две Toyota были вне конкуренции. Но через некоторое время, экипаж под номером 7 из-за проблем фактически выбыл из борьбы. Поэтому основная борьба пошла за 2-3 места. После того, как одна из Ferrari 499P стала терять позиции из-за проблем с тормозами, на третье место поднялись представители Porsche 963.

Итоговые места:

1.Toyota GR010 №8 (Брендон Хартли, Себастьен Буэми и Рио Хиракава)

2.Ferrari 499P №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен)

3.Porsche 963 №6 (Андре Лоттерер, Кевин Эстре и Лоренс Вантор)

В классе GTE АМ победу, в борьбе до последнего поворота, одержал экипаж Corvette №33 (Китинг, Варрон, Кетсбург).

На втором месте финишировали Ferrari №83 (Перес, Ваду, Ровера). Тройку лидеров замкнул женский экипаж на Porsche №85 (Бови, Кэттинг, Фрей).

В классе LMP2 подиум выглядел так:

1.United Autosports №23 (Пирсон, Ван дер Гард, Джарвис)

2.United Autosports №22 (Любин, Хэнсон, Хенли)

3.Team WRT №41 (Адрадэ, Кубица, Делетрез)

Несколько ошибок экипажу команды Prema не позволили претендовать на подиум. Команда интересна тем, что там одним из пилотов выступал Даниил Квят. В итоге, они заняли лишь 4-е место.




В Японии, на трассе Окаяма, состоялся первый этап гонок Super GT. Что из себя представляют данные автомобили? Это кузовные гонки, где машины разделены на два подкласса: старший GT500 и младший - GT300. Младший класс по параметрам близок к мировому GT3. А вот старший представляет собой автомобили, так называемого класса "силуэты", которые только внешне отдаленно напоминают серийные машины. Наиболее близки к ним были автомобили DTM прошлых лет (сейчас там ездят на машинах класса GT3). Протяженность гонки приличная и есть смена пилотов. А кроме того, серия интересна тем, что там присутствует аж 4(!) производителя шин: Michelin, Bridgestone, Dunlop и Yokohama. Сама гонка проходила вначале в сухих условиях, но вот концовка опять закончилась сильным ливнем. Дважды ее приостанавливали красным флагом и сама концовка прошла под машиной безопасности.

Победу одержал экипаж команды MOTUL AUTECH Z (Цугио Мацуда/Ронни Квинтарелли).




Переходим к мотогонкам MotoGP. В США, на Гран-При Америк (именно такое название) в спринте в субботу (ночью по Москве) победил Франческо Баньяйя, который стартовал с поул-позиции.

 Даже борьба за поул походила на небольшой триллер, когда Франческо пожертвовал предпоследним кругом квалификации и пропустил вперед конкурента Алекса Маркеса, чтобы рискнуть на последнем круге и поставить не только лучшее время, но и новый рекорд трассы - 2:01,892. 

А вот в воскресной гонке для Баньяйи все пошло не по плану. Он лидировал, сдерживая натиск Алекса Ринса, но упал в одном из поворотов на 8-м круге. В итоге, без особых проблем Ринс выигрывает эту гонку.

На втором месте приехал Лука Марини, на третьем - Фабио Квартараро.

По материалам NASCAR Official Home, IMSA Oficial Home, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, motogp-news.ru, Super GT.net, Be on Edge страница в VK.

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