Эти выходные были богаты спортивными событиями. Но старушку Европу они затронули пока вскользь...

Первым "отстрелялся" дивизион пикапов в NASCAR. Это была практически ночная гонка в Мартинсвилле. Но вмешалась погода. Дождь остановил гонку на 124 круге. Победителем стал Кори Хейм.

Тут стоит сделать отступление и напомнить, что в дождь гонки на овалах не проводятся, допускается небольшой дождик. В этот раз приостановка гонки было не целесообразным и ее закончили досрочно.

В классе XFINITY победу одержал Джон Хантер Немечек из команды Joe Gibbs Racing.

В высшем дивизионе победу одержал Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports).

На последнем пит-стопе была сделана замена всего двух колес, что и позволило ему выйти в лидеры.

На городской трассе Лонг Бич прошла спринтерская гонка серии IMSA (International Motor Sports Association). В старшем классе прототипов GTP победу одержала команда Porsche Penske Motorsport.

Хоть гонок F1 не было, но этап аналогичных "открытых колес" прошел. Там же, на трассе Лонг Бич состоялся очередной этап серии NTT INDYCAR SERIES. Первую в своей карьере победу одержал Кайл Кирквуд из команды Andretti Autosport.













В Португалии, на трассе в Партимао, прошел 6-ти часовой марафон чемпионата WEC. В старшем классе гиперкаров две Toyota были вне конкуренции. Но через некоторое время, экипаж под номером 7 из-за проблем фактически выбыл из борьбы. Поэтому основная борьба пошла за 2-3 места. После того, как одна из Ferrari 499P стала терять позиции из-за проблем с тормозами, на третье место поднялись представители Porsche 963.

Итоговые места:

1.Toyota GR010 №8 (Брендон Хартли, Себастьен Буэми и Рио Хиракава)

2.Ferrari 499P №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен)

3.Porsche 963 №6 (Андре Лоттерер, Кевин Эстре и Лоренс Вантор)

В классе GTE АМ победу, в борьбе до последнего поворота, одержал экипаж Corvette №33 (Китинг, Варрон, Кетсбург).

На втором месте финишировали Ferrari №83 (Перес, Ваду, Ровера). Тройку лидеров замкнул женский экипаж на Porsche №85 (Бови, Кэттинг, Фрей).

В классе LMP2 подиум выглядел так:

1.United Autosports №23 (Пирсон, Ван дер Гард, Джарвис)

2.United Autosports №22 (Любин, Хэнсон, Хенли)

3.Team WRT №41 (Адрадэ, Кубица, Делетрез)

Несколько ошибок экипажу команды Prema не позволили претендовать на подиум. Команда интересна тем, что там одним из пилотов выступал Даниил Квят. В итоге, они заняли лишь 4-е место.













В Японии, на трассе Окаяма, состоялся первый этап гонок Super GT. Что из себя представляют данные автомобили? Это кузовные гонки, где машины разделены на два подкласса: старший GT500 и младший - GT300. Младший класс по параметрам близок к мировому GT3. А вот старший представляет собой автомобили, так называемого класса "силуэты", которые только внешне отдаленно напоминают серийные машины. Наиболее близки к ним были автомобили DTM прошлых лет (сейчас там ездят на машинах класса GT3). Протяженность гонки приличная и есть смена пилотов. А кроме того, серия интересна тем, что там присутствует аж 4(!) производителя шин: Michelin, Bridgestone, Dunlop и Yokohama. Сама гонка проходила вначале в сухих условиях, но вот концовка опять закончилась сильным ливнем. Дважды ее приостанавливали красным флагом и сама концовка прошла под машиной безопасности.

Победу одержал экипаж команды MOTUL AUTECH Z (Цугио Мацуда/Ронни Квинтарелли).













Переходим к мотогонкам MotoGP. В США, на Гран-При Америк (именно такое название) в спринте в субботу (ночью по Москве) победил Франческо Баньяйя, который стартовал с поул-позиции.

Даже борьба за поул походила на небольшой триллер, когда Франческо пожертвовал предпоследним кругом квалификации и пропустил вперед конкурента Алекса Маркеса, чтобы рискнуть на последнем круге и поставить не только лучшее время, но и новый рекорд трассы - 2:01,892.

А вот в воскресной гонке для Баньяйи все пошло не по плану. Он лидировал, сдерживая натиск Алекса Ринса, но упал в одном из поворотов на 8-м круге. В итоге, без особых проблем Ринс выигрывает эту гонку.

На втором месте приехал Лука Марини, на третьем - Фабио Квартараро.

По материалам NASCAR Official Home, IMSA Oficial Home, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, motogp-news.ru, Super GT.net, Be on Edge страница в VK.