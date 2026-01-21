Суммарно в прошлом году были проведены работы на шести станциях.

Новый год уже продвинулся на три недели, но статистика за год минувший продолжает поступать. Так, компания «РусГидро» отчиталась о проведённой за 2025 год работе в рамках Программы комплексной модернизации объектов гидроэнергетики в России. Исходя из комментария пресс-службы «РусГидро», благодаря проведённым работам общая установленная мощность отечественных гидроэлектростанций возросла на 74 мегаватта (МВт).

Как уточнили в компании, за прошлый год была завершена замена трёх гидроагрегатов на Воткиской ГЭС, Угличской ГЭС и Чиркейской ГЭС и одного гидрогенератора на Волжской ГЭС. Модернизации подверглись пять гидрогенераторов Саратовской ГЭС и один — Камской ГЭС.

В общей сложности программа комплексной модернизации объектов гидроэнергетики в России реализуется уже 14 лет, в течение которых были заменены сотни единиц энергетического оборудования, а суммарная мощность всех гидроэлектростанций за счёт роста КПД агрегатов возросла на 705,5 МВт.