Дефицит памяти может иметь очень серьёзные последствия для производителей видеокарт и дистрибьюторов

Представители южнокорейского подразделения компании ZOTAC предупредили, что текущий дефицит памяти может иметь очень серьёзные последствия для производителей видеокарт и дистрибьюторов, сообщает издание PC Gamer.

В обращении на официальном сайте интернет-магазина ZOTAC Korea говорится, что «текущая ситуация крайне серьёзная — настолько серьёзная, что вызывает опасения по поводу самого выживания производителей и дистрибьюторов видеокарт в будущем». Перевод сообщения в социальной сети X (заблокирована в РФ) опубликовал блогер под псевдонимом @harukaze5719.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

В компании сообщили о резком росте цен не только на флагманские видеокарты GeForce RTX 5090 с 32 ГБ видеопамяти, но и на видеокарты RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти. Предположительно, речь идёт о деньгах, которые компания платит NVIDIA за комплекты из графических процессоров и памяти для производства видеокарт. Из-за повышения цен, в ZOTAC Korea были вынуждены упразднить бонусную программу для покупателей.

Это объявление появилось всего через несколько дней после сообщений о росте цен на видеокарты ZOTAC. Также днями ранее YouTube-блогер der8auer сообщил о том, что NVIDIA, возможно, отменила свою программу «кэшбэка», которая стимулировала партнёров-производителей продавать видеокарты по рекомендованной розничной цене. Если это правда, то ценообразование на видеокарты серии GeForce RTX 50 теперь полностью определяется рынком.

Руководитель компании GIGABYTE ранее в интервью опроверг слухи о том, что NVIDIA перестала поставлять память в комплекте с графическими процессорами из-за дефицита. Однако, судя по информации ZOTAC, из-за ограниченных запасов памяти сокращается ассортимент доступных графических процессоров в таких комплектах. В связи с этим, «ожидается, что некоторые модели (прим. видеокарт) будут недоступны в течение длительного периода времени».

Повышенный интерес вызывает следующее заявление ZOTAC: «Растёт обеспокоенность тем, что за исключением графических процессоров производства Samsung, стабильные поставки в будущем могут оказаться невозможными».

Как известно, компания Samsung производила графические процессоры NVIDIA Ampere для видеокарт GeForce RTX 30 серии, а чипы для видеокарт RTX 40 и 50 серий производятся компанией TSMC. Может быть, это оговорка, неточность перевода или недопонимание, либо подтверждает слухи о планах NVIDIA вернуть в продажу видеокарты прошлых поколений, как минимум, одну из версий RTX 3060. Также генеральный директор NVIDIA ранее положительно оценил идею попытаться адаптировать некоторые из новых ИИ-технологий для видеокарт прошлых поколений. Например, генерация кадров на видеокартах Turing и Ampere так и не появилась.