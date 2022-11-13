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Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть

Современный Голливуд сильно разочаровывает в своей продукции. Но можно "попытать счастье" в фильмах былых времен. Сегодня я расскажу о фильмах "Три дня Кондора", "Вся президентская рать" и "Мэрия".
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Современный Голливуд меня разочаровывает. Ну нет ничего для души. Просто нет. Несколько "ужастиков" небольшого бюджета, просмотренные недавно (ну, как просмотренные - в перемотке) убили веру в жанр в принципе. Нормальных боевиков тоже "не завезли". Комедии мне не нравятся вообще (кроме откровенно тупых, типа "Очень страшное кино") Есть, правда один фильм. Подает надежды. По крайней мере, первоисточник его очень и очень достойный. Но рассматривать данное произведение тут не стоит, ибо диванные воины перевозбудятся. Не то время и место...

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Поэтому я обратился к фильмам второй половины 20 века. Там имеется много достойного для просмотра. 

Сегодня очень коротко расскажу о трех фильмах в жанре политического детектива, который в своей массе не предполагает излишний "пиф-паф" и головокружительных погонь. Все внешне тихо и спокойно. Почти...

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Первый фильм - "Три дня Кондора" ("Three Days of the Condor"), снятый в 1975 году. Основой фильма стала книга "Шесть дней Кондора". Режиссером был Сидни Поллак. В главных ролях Роберт Редфорд и Фей Данауэй.

Редфорд играет персонажа Джона Тернера (рабочий псевдоним Кондор), который работает в одном аналитическом отделе ЦРУ, где анализирует все публикующиеся книжные издания.

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И вот, в результате одной аналитической записки, отправленной куратору, весь отдел убивают.

Уцелел лишь Кондор. Он пытается выйти на связь со своим шефом, но и тут его пытаются убить.

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Тернер понимает, что тут замешано само ЦРУ и это каким-то боком связано в его запиской в центр. Фильм довольно захватывающий, стрельба имеется, но в гомеопатических дозах. Тут главное сюжет и игра актеров.

Редфод играет просто великолепно. Раскрыть характер его героя помогает сторонний персонаж - Кети Хейл, которую и сыграла Фей Данауэй.

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Ее героиня никак не причастна к спецслужбам, просто помогает главному герою. Я давно смотрел этот фильм и буквально на днях пересмотрел его снова. 

Несмотря на вымышленный сюжет, мотивы и способы работы спецслужб показаны абсолютно верно.

 Вся катавасия, как мы узнаем из фильма, была связана с утечкой информации о заинтересованности ЦРУ странами, богатыми нефтью. Тут стоит заметить, что нефтяной кризис произошел в США в 1973 году и очень больно ударил по экономике США. Поэтому сюжет не так и выдуман. Особенно, с учетом того, что спустя десятилетия, некоторый "сценарий" был осуществлен в Ливии и Ираке... Собственно, об этом в самом конце и говорит сотрудник ЦРУ.

Джон Тернер пытается опубликовать свое расследование в газете, но выйдет ли статья или нет, не говорится, фильм на этой недосказанности и заканчивается. Что опять же довольно правдоподобно. Когда речь идет о безопасности государства (пусть и в экономической сфере), свобода слова ничего не значит...

Награды:

1976 — специальная премия Давид ди Донателло за режиссуру (Сидни Поллак).

1976 — премия Эдгара Аллана По за лучший художественный фильм.

1976 — номинация на премию "Золотой Глобус" лучшей драматической актрисе (Фэй Данауэй).

1976 — номинация на премию "Оскар" за лучший монтаж.

1977 — номинация на премию "Грэмми" за лучший оригинальный альбом-саундтрек.


Следующий фильм, который стоит посмотреть - "Вся президентская рать" ("All the President's Men"), созданный режиссером Аланом Пакулой в 1976 году.

Тут не ждите никакого "экшона" вообще. Это чистой воды политический детектив. Даже будет вернее сказать, что это художественно-документальный фильм, воссоздающий события расследования по пресловутому Уотергейту, когда в отеле с одноименным названием, была осуществлена прослушка в штабе демократической партии накануне президентских выборов США. Главными героями этого расследования (и фильма соответственно) выступили два журналиста газеты Вашингтон Пост: Боб Вудворд (Роберт Редфорд)

и Карл Бернстейн (Дастин Хоффман).

 Игра актеров отличная. Вроде, ничего необычного не происходит, но тут и раскрывается их талант. Особенно хочется отметить роль главного редактора газеты - Бена Брэдли (Джейсон Робардс), который взял на себя ответственность в публикации статьи.

 Ведь обвинение высших чиновников из Белого Дома могла стоить не только карьеры, но и ставило под угрозу само существование газеты. Фильм максимально точно приближен к событиям 1972-1974 годов, когда в результате разбирательств, действующий президент США, Ричард Никсон, вынужден был подать в отставку. До сих пор Уотергейтский скандал считается самым серьёзным политическим кризисом мирного времени в истории Америки...

Фильм получил в 1977 году четыре Оскара (лучшая мужская роль второго плана (Джейсон Робардс), лучшая работа художника-постановщика, лучший сценарий-адаптация, лучший звук).

Фильм интересен еще и тем, что показана работа журналистов  в те годы.

И это разительно отличается в техническом плане от работы сегодня. Довольно занимательно делать сравнения...


И последним фильмом в этом обзоре станет "Мэрия" ("City Hall") 1996 года. Режиссером выступил Харольд Беккер. История про предвыборную суматоху в Нью-Йорке в середине 80-х годов. Простое преступление на улицах города, когда гибнет полицейский, мафиози и, случайно оказавшийся рядом ребенок, приводят к очень серьезным разборкам во властных структурах города. Мэра Нью-Йорка сыграл Аль Пачино (мэр Джон Паппас).

Но основную роль тянет на себе его помощник Кевин Колхаун (Джон Кьюсак).

Он то и разворачивает все запутанные нити этой истории. Рядовое для мегаполиса преступление, выводит на коррумпированность высших чиновников: судью, главы избирательного штаба и самого мэра).

Все они, так или иначе связаны с мафиозной группировкой. И это не просто художественный вымысел. Те, кто интересуется историей мафиозных кланов в США, знают, что в одно время шли расследования о связи мафиозных групп в строительном бизнесе. А тут никак без покровительства со стороны чиновников не обойтись. Да и иметь "своего представителя" в Конгрессе, заманчивая перспектива...

Аль Пачино, как всегда великолепен. Джо Кьюсак также сыграл свою роль хорошо. Ему в расследовании помогает Мэрибет Коган (Бриджит Фонда), которая и инициализировала расследование.

Фильм в меру динамичный, но не переходит определенную грань, что отделяет "чистопородный детектив" от боевика с элементами детектива.

Фильм каких-то наград не снискал, но посмотреть его стоит.


Что объединяет все эти фильмы? Хороший сюжет. Отличная работа режиссера, актеров. Ну, и все они дают понять, что политика ВСЕГДА - грязное дело, без исключений. Политики всегда ходили по краю закона, но иногда переступали его своих целях или для "обеспечения благополучия Америки".

Если вам такой жанр фильмов по душе, то посмотрите, не пожалеете.

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