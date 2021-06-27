Lost Planet 3: незаслуженно забыта
После выхода достаточно удачной Lost Planet и, заточенной на кооператив, Lost Planet 2, выходит третья часть (2013 год, разработчик Spark Unlimited, издатель Capcom). Она является не продолжением второй, а предысторией к первой части. Люди еще не понастроили тут баз и военных нет. Планета покрыта сплошным слоем снега и льда. Небольшую колонию на Коронисе составляют рабочие и ученые.
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Наш персонаж относится как раз к простым работягам, которые управляют огромными роботами. Он оставляет жену и ребенка и прилетает на E.D.N.III, считай, на заработки (типа в Тюмень).
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Остановка на базе чисто рабочая. Нас аккуратно погружают в атмосферу станции, попутно объясняя принципы управления роботом и навыкам стрельбы.
Да, тут полно уже знакомым нам по предыдущим частям, акридов всех форм и размеров: от небольших "цветочков на ножках", до огромных "крабиков".
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После их убийства остается так называемая Т-энергия, которая является валютой. Но, если в предыдущих частях, она нас согревала, постепенно расходуясь, то теперь этот аспект из игры убран: мы не можем замерзнуть.
Наша нудная работа постоянно прерывается всякими событиями: отремонтируй то, принеси это, найди того... И только вся надежда на нас.
Естественно, что мы все улаживаем, выполняя попутно не особо интересные побочные миссии. За это нам также дают Т-энергию. Ее можно потратить на покупку оружия и его модификацию. Можно покупать и специальные модули для улучшения нашего робота.
Немного об управлении ими. Оно типично консольное. Кнопок, которые используются для сражения достаточно, чтобы плюнуть на это. Порой, легче выйти из него и просто расстрелять тех же крабов из автомата. Но полностью избежать боя не выйдет. В некоторых из миссий нам предстоит сразиться с огромными акридами и таким же роботом. Эти бои меня очень раздражали.
Но в основном, мы просто топаем из локации в локацию и время от времени покидаем уютную кабинку для выполнения задач.
Чтобы как-то разнообразить монотонное шагание, звучит музыка и игра прерывается на сцены с прослушиванием видеосообщений от жены или своих собственных.
Это сделано очень неплохо. Персонажу начинаешь сопереживать, понимаешь причины поступков и других ключевых персонажей. Такое встречается не так и часто.
Разработчики понимали, что постоянное перемещение по одним и тем же локация надоест и предусмотрели быстрое перемещение, как в том же Фар Крае (но без захвата блок постов).
Сначала кажется, что все бои будут связаны с отстрелом акридов. Но уже в миссии по устранению неполадок антенны дальней связи, становится ясно, что на планете мы не одни. Собственно, с этого момента и разворачивается основной сюжет игры.
В целом, сюжет очень даже неплох. Хорошие "аборигены", плохая компания NEVEC, живая планета E.D.N.III, такое часто обыгрывается в играх в той или иной форме. Но тут все попытались только приукрасить шутерной составляющей. Вышло хорошо, но скучновато. Ведь ожидания от управления боевыми роботами (как в предыдущих частях) не оправдываются. Несколько боссов, перестрелки с бойцами NEVEC и юркие акриды на заброшенных военных базах - не густо.
Даже крюк-кошка выполнена хуже, чем в предыдущих частях. Там можно было зацепится за многие возвышенности. А тут - только в строго определенных местах.
Понятие "обходной маршрут" здесь также не использовано. Игра получилась неспешная, уютная, но вот с жанром трудно определиться. Если РПГ-то убогое, с неинтересными побочными миссиями. Если шутер, то мало самой стрельбы. Иногда игра напоминает третий Dead Space, но сильно урезанный и совсем не страшный.
Теперь рассмотрим графику в игре. Она на момент появления игры не была и рядом передовой. Но художники постарались. Выглядит все очень достойно. Пейзажи самой планеты очень и очень хороши:
Это заставляет забыть о всяких "графических глупостях". И еще раз доказывает, что передовая графика - еще не все.
Так как игра не требовательная, то нет смысла проверять ее на разных графических настройках. Все выставлено на максимум. Чтобы нагрузить видеокарту, выставлю разрешение 4К (DSR).
Тестовая система:
Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3700 МГц)
Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)
Материнская плата: MSI z97 Gaming 5
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)
Игра неплохо оптимизирована по загрузке видеокарты, но очень посредственно при загрузке процессора. Ей достаточно и 4 потоков.
Тест на производительность проведу во время сражения с минибоссом в виде пантеры-акрида в пещере. Запись осуществляется с помощью программы MSI Afterburner:
Если рассматривать сам фреймтайм, то он довольно ровный всегда. Провалы случаются в местах автосохранений и при загрузке новой части локаций. В свое время я спокойно играл в нее на GTX 970 в разрешении 3200х1800 (DSR).
Мои субъективные оценки по игре:
Графика: 4- (на момент выхода)
Дизайн локаций: 5
Оптимизация: 5-
Стрельба: 4 (стрельба реализована не очень хорошо, но эта проблема была и в предыдущих частях)
Реализация роботов: 3- (убогое управление и отсутствие боевых модификаций)
Сюжет: 4+
Мне игра понравилась. Да, она не может претендовать на полноценную замену предыдущих частей. Но у нее внятный сюжет и своя, особая атмосфера. Местами нудновата, но желание забросить ее не возникало ни разу. Как шутер – это худшая игра серии. Но сюжет лучший в трилогии, с неплохой подачей.
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