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Lost Planet 3: незаслуженно забыта

Кратко рассмотрим игру Lost Planet 3 и проверим в ней производительность системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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После выхода достаточно удачной Lost Planet и, заточенной на кооператив, Lost Planet 2, выходит третья часть (2013 год, разработчик Spark Unlimited, издатель Capcom). Она является не продолжением второй, а предысторией к первой части. Люди еще не понастроили тут баз и военных нет. Планета покрыта сплошным слоем снега и льда. Небольшую колонию на Коронисе составляют рабочие и ученые.

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Обычная работа...

 Наш персонаж относится как раз к простым работягам, которые управляют огромными роботами. Он оставляет жену и ребенка и прилетает на E.D.N.III, считай, на заработки (типа в Тюмень).

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Наш главный герой.

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 Остановка на базе чисто рабочая. Нас аккуратно погружают в атмосферу станции, попутно объясняя принципы управления роботом и навыкам стрельбы.

Зона входа/выхода с базы.

 Да, тут полно уже знакомым нам по предыдущим частям, акридов всех форм и размеров: от небольших "цветочков на ножках", до огромных "крабиков".

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Самые мелкие пакостники.

Акрид семейства кошачьих.

Катающийся таракано-броненосец.

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Акрид, родственник осы.

Краб.

 После их убийства остается так называемая Т-энергия, которая является валютой. Но, если в предыдущих частях, она нас согревала, постепенно расходуясь, то теперь этот аспект из игры убран: мы не можем замерзнуть.

В некоторых местах можно добывать энергию, время от времени наведываясь за ней.

 Наша нудная работа постоянно прерывается всякими событиями: отремонтируй то, принеси это, найди того... И только вся надежда на нас.

Ученый будет иногда подбрасывать нам побочную "халтурку".

Еще один ключевой персонаж игры.

 Естественно, что мы все улаживаем, выполняя попутно не особо интересные побочные миссии. За это нам также дают Т-энергию. Ее можно потратить на покупку оружия и его модификацию. Можно покупать и специальные модули для улучшения нашего робота.

Оружейный магазин.

Здесь можно проапгрейдить нашего робота.

 Немного об управлении ими. Оно типично консольное. Кнопок, которые используются для сражения достаточно, чтобы плюнуть на это. Порой, легче выйти из него и просто расстрелять тех же крабов из автомата. Но полностью избежать боя не выйдет. В некоторых из миссий нам предстоит сразиться с огромными акридами и таким же роботом. Эти бои меня очень раздражали.

Но в основном, мы просто топаем из локации в локацию и время от времени покидаем уютную кабинку для выполнения задач.

Вот наш верный транспорт.

 Чтобы как-то разнообразить монотонное шагание, звучит музыка и игра прерывается на сцены с прослушиванием видеосообщений от жены или своих собственных.

Анимация персонажа в такие моменты очень хорошая.

Наш герой часто отправляет домой видеосообщения,рассказывая о своей работе.

 Это сделано очень неплохо. Персонажу начинаешь сопереживать, понимаешь причины поступков и других ключевых персонажей. Такое встречается не так и часто.

Найденные аудиожурналы и текстовые файлы содержат много интересной информации.

 Разработчики понимали, что постоянное перемещение по одним и тем же локация надоест и предусмотрели быстрое перемещение, как в том же Фар Крае (но без захвата блок постов).

Сначала кажется, что все бои будут связаны с отстрелом акридов. Но уже в миссии по устранению неполадок антенны дальней связи, становится ясно, что на планете мы не одни. Собственно, с этого момента и разворачивается основной сюжет игры.

Вот в этот момент и начинается основной сюжет игры.

 В целом, сюжет очень даже неплох. Хорошие "аборигены", плохая компания NEVEC, живая планета E.D.N.III, такое часто обыгрывается в играх в той или иной форме. Но тут все попытались только приукрасить шутерной составляющей. Вышло хорошо, но скучновато. Ведь ожидания от управления боевыми роботами (как в предыдущих частях) не оправдываются. Несколько боссов, перестрелки с бойцами NEVEC и юркие акриды на заброшенных военных базах - не густо.

Даже крюк-кошка выполнена хуже, чем в предыдущих частях. Там можно было зацепится за многие возвышенности. А тут - только в строго определенных местах.

Места, где можно зацепиться, обозначаются таким вот символом.

 Понятие "обходной маршрут" здесь также не использовано. Игра получилась неспешная, уютная, но вот с жанром трудно определиться. Если РПГ-то убогое, с неинтересными побочными миссиями. Если шутер, то мало самой стрельбы. Иногда игра напоминает третий Dead Space, но сильно урезанный и совсем не страшный.

Теперь рассмотрим графику в игре. Она на момент появления игры не была и рядом передовой. Но художники постарались. Выглядит все очень достойно. Пейзажи самой планеты очень и очень хороши:

Это заставляет забыть о всяких "графических глупостях". И еще раз доказывает, что передовая графика - еще не все.

Так как игра не требовательная, то нет смысла проверять ее на разных графических настройках. Все выставлено на максимум. Чтобы нагрузить видеокарту, выставлю разрешение 4К (DSR).

Тестовая система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3700 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Игра неплохо оптимизирована по загрузке видеокарты, но очень посредственно при загрузке процессора. Ей достаточно и 4 потоков.

Средний фпс на закрытых локациях в Коронисе.

Средний фпс в больших пещерах.

 Тест на производительность проведу во время сражения с минибоссом в виде пантеры-акрида в пещере. Запись осуществляется с помощью программы MSI Afterburner:

Результат тестирования.

 Если рассматривать сам фреймтайм, то он довольно ровный всегда. Провалы случаются в местах автосохранений и при загрузке новой части локаций. В свое время я спокойно играл в нее на GTX 970 в разрешении 3200х1800 (DSR).


Мои субъективные оценки по игре:

Графика: 4- (на момент выхода)

Дизайн локаций: 5

Оптимизация: 5-

Стрельба: 4 (стрельба реализована не очень хорошо, но эта проблема была и в предыдущих частях)

Реализация роботов: 3- (убогое управление и отсутствие боевых модификаций)

Сюжет: 4+

Мне игра понравилась. Да, она не может претендовать на полноценную замену предыдущих частей. Но у нее внятный сюжет и своя, особая атмосфера. Местами нудновата, но желание забросить ее не возникало ни разу. Как шутер – это худшая игра серии. Но сюжет лучший в трилогии, с неплохой подачей.


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