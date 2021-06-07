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Necromunda Hired Gun: недоDoom

Кратко рассмотрю игру Necromunda Hired Gun, проверю в ней производительность системы 1240v3 + GTX 1070.
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Совсем недавно вышла игра от студии  Streum On Studio, которая лично мне напомнила эдакий симбиоз Doom и Rage 2.

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Вроде как, действие происходит во вселенной Warhammer, тут ничего сказать не могу, так как не особо с ним знаком. Играл только в  Warhammer 40 000: Space Marine.


  Игромания:
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Итак, для начала нам предлагают выбрать персонажа. Чисто формальность, ведь увидеть его в шутере от первого лица вам не суждено.

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Настраиваю управление на свой вкус, выбираю максимально возможные настройки (которые называются "изумительными") и вперед, с песней. В боях нам постоянно льется в уши довольно приятный металл (но тут кому - что).

Для начала нам предстоит пробраться на нашу основную локацию. Эдакий транспортный хаб, из которого мы будем отправляться на задания.

Базовая локация.

 

Бар, где можно поболтать...

 По ходу продвижения к нашей цели, нам традиционно объясняют особенности управления и стрельбы.

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Механика будет уже знакома любителям шутеров. Присутствует двойной прыжок, бег по стенкам, подкат и потом добавляется крюк, которым можно подтянутся к уступу или вырвать щит из рук противника.

Есть и очень похожий на Doom процесс добивания противника. Только в оригинале этот момент решен куда как более грамотно. Если помните, то для добивания необходимо "подготовить" противника, который начинает подсвечиваться. И уже потом можно его убить в рукопашную. Причем, анимация добивания зависит от "места приложения" удара.

Тут же анимация запускается только после появления соответствующей надписи. А с этим не все так гладко. Сами анимации довольно разнообразные, но с ними возникают постоянные проблемы, если этот процесс происходит возле стены или в тесном помещении. Тогда вы временно можете заглянуть и за текстуру стены…Не смертельно, но недоработка налицо.

Один из вариантов добивания.

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 Сами локации выполнены очень неплохо:


Миссия на поезде.

 

Многие локации заканчиваются круглыми аренами, где предстоит финальный бой.

 

Основной стиль оформления локаций - стимпанк.

 

Процесс открытия транспортного шлюза.

Глава 8.

  Но вот сам процесс хаотичной стрельбы не совсем для них подходит. Например, можно зайти в узкий коридор, который оказывается тупиком. И вот тут начинается настоящий "свальный грех". Выйти оттуда, зажатому противниками, просто нереально. Либо всех надо положить, либо - помереть самому (вам дают три шанса на воскрешение плюс аптечки). Особенно такое неприятно с противниками, оснащенными защитными полями.

В некоторых локациях можно использовать такую тактику: залезть по лестнице на самый верх и ждать, когда противники последуют за вами. И уже наверху просто убивать их врукопашную. Таким образом мне удалось уложить подряд 11 противников, не потратив ни единого патрона. Да, интеллект у них на уровне плинтуса.

Эту особенность я сразу заметил, когда некоторые противники поворачиваются к тебе спиной и просто стоят. Хотя, в таком мирке их интеллект соответствует окружению.

Некоторые враги прикрываются щитами.

 Особых проблем со стрельбой я не обнаружил, но вот апгрейд оружия особо не дает, на мой взгляд, преимуществ. Разве, что установка некоторых модификаций ствола.

Из врагов также, как в Doom, выпадают патроны, очки здоровья и защитного поля. Имеются и тайники на локациях. В них можно найти редкое оружие или броню. А также различные "улучшайзеры".

После окончания миссии, вам предоставляют возможность выбрать ограниченное количество лута, все остальное переводится в местную валюту.

Экран окончания миссии.

 На нашей базе можно сделать апгрейд оружия, брони, прокачать свои способности, благо ваш персонаж - киборг по факту или прокачать своего напарника - пса марки мастиф.


Покупка/продажа оружия.


Апгрейд персонажа.

 Да, это уже идея самих разработчиков, добавить в игру боевого пса. Хотя использования собаки уже где-то встречалось…

Наш слегка модернизированный друг.

 Выбор заданий осуществляется на доске заданий. Там можно выбрать и уже прошедшие миссии и пройти их заново. Смысла в этом особого нет, если только пополнить свой бюджет.


Перед началом каждой миссии можно выбрать подходящую экипировку.

 

Я не явлюсь поклонником подобных игр, но тут все гораздо хуже, чем мне обещали обзорщики. Не интересно. Тот же новорожденный Doom, я прошел с удовольствием, правда, не особо заморачиваясь на поиск всех реликвий. Тут же меня хватило только на 8 глав. И одна из причин - отвратительная оптимизация. Но об этом позже.

Рассмотрим графику. Основных настроек несколько: низкие, средние, высокие и изумительные. Разница между ними не столь велика:

Низкие настройки графики.

 

Средние настройки графики.

 

Высокие настройки графики.

 

Изумительные настройки графики.

 Называть максимальные настройки графики изумительными очень самонадеянно, графика не впечатляет. А вот потребности к ресурсам достаточно приличные:

 

Средний фпс на центральной локации. Настройки максимальные.

 Системные требования:

Проверять производительность буду на своем компьютере:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (фиксированная частота 3700 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

По процессору особых проблем не заметил, а вот для видеокарты такие настройки тяжеловаты, учитывая постоянные подлагивания и падения частоты кадров на ровном месте.

Тестовый отрезок. Глава 5.

 Сначала я тестировал на драйвере 460.89, потом установил самый новый - 466.63.

Разницы нет никакой. "Прямее" игра не стала. А в dx11 вообще творится тихий ужас...

Тестировал в двух главах в момент перестрелок: в первой главе и в пятой. Запись осуществлялась через программу MSI Afterburner.

Результат тестирования:

1080р, максимальные настройки, dx 12.

 Для лучшего комфорта, для игры на данной видеокарте стоит выставить просто высокие настройки и отключить размытие в движении.


Мои субъективные оценки по игре:

Сюжет (на момент прохождения 8 глав): 4.

ИИ врагов: 3.

Реализация добиваний: 3.

Впечатление от стрельбы: 4+

Управление: 4+

Графика: 4

Оптимизация: 3- (кроме уже описанных проблем игра два раза вылетала при смене настроек и в самой миссии)

Стоит ли в нее играть? Не особо, если только не фанат подобных игр. Уж слишком велико сходство в Doom, оригинальных идей нет. По крайней мере стоит подождать патчей, может тогда игра станет более оптимизированной.


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