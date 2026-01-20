У современных игровых консолей есть особенность — это бытовые устройства с повышенной надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Производители напрямую заинтересованы, чтобы тратились деньги на игры и развлечения, а не на покупку железок. Но некоторые геймеры способны удивлять и «умочаливают в драбадынь» даже самые лучшие вещи. Постараюсь просто и понятно обрисовать базовые вещи, которые обязан соблюдать любитель диванного гейминга для продления срока службы своего любимого игрового гаджета до 5–7 лет без происшествий.

Предисловие

реклама





Любое устройство имеет внутренний ресурс надёжности, и со временем он уменьшается, приводя к выходу из строя. Соблюдая простые инструкции, можно не только увеличить срок службы, но и избежать многих болячек, присущих электронным гаджетам. Наша основная цель — снизить нагрузку на узлы, которые деградируют и выходят из строя быстрее всего. Банальная вещь, но регулярно встречающаяся в обывательской среде.

Особо экстремальные случаи неправильной работы

Есть две категории граждан, для которых данный гайд лишён какого-либо значения.

Курящие возле игровых консолей. Игровые приставки работают как пылесосы и всасывают дым и смолы из окружающей среды. Эти отложения жёстко прикипают к системе охлаждения вместе с пылью и не вычищаются без полного разбора и мытья.

Любители шерстяных и пушистых сожителей. Домашние питомцы активно линяют, и толстые волоски моментально забивают системы охлаждения любых гаджетов. Нужны регулярные и тотальные влажные уборки возле устройства, что они редко делают.

Если вы узнали себя, то описанное ниже минимально поможет вам, но не спасет от регулярного обращения в сервис за обслуживанием.

Три основные причины выхода игровой консоли из строя

реклама





Прогресс не стоит на месте, и у современной PlayStation 5 (в меньшей степени Xbox Series) присутствует большое число механизмов защиты. Множество датчиков, усиленная конструкция, правильное расположение разъёмов, форм-фактор и другие особенности. Инженеры имеют богатый опыт и продумали многие вещи, неочевидные с первого взгляда. Но это никак не спасает от «обезьяны с гранатой». Топ-3 поломки современных игровых консолей выглядят так:

выломанный порт HDMI и отсутствие изображения;

выход из строя жёсткого диска и невозможность запуска игр;

выход из строя блока питания.

По статистике, данные поломки наблюдаются чаще всего в первые семь лет эксплуатации.

Очумелые ручки и желание улучшить работу устройства

Люблю технику и разобрал несколько сотен устройств, дома есть несколько наборов инструментов, термопасты и прочий скарб. Для меня ничего не стоит раскрутить и закрутить гаджет обратно, но стараюсь минимизировать этот процесс. У многих сложных устройств идёт подгонка деталей в несколько микронов, и «перекосы» при сборке, не видимые глазу, существенно влияют на всю систему охлаждения.

Не имеет значения, насколько продвинут пользователь — разбор и обслуживание гаджета должны происходить исключительно в тот момент, когда альтернативных вариантов не осталось. Если устройство работает в штатном режиме — не надо брать отвёртку и оттачивать свои навыки.

Питание и скачки напряжения

реклама





Одним из основных вариантов выхода устройства из строя являются перебои в сети энергоснабжения. Современные гаджеты имеют широчайшие допуски, но резкие колебания всё равно могут пробить все системы защиты. Учитывая, что у многих консоли постоянно подключены к сети, этот пункт стоит решить первым раз и навсегда.

Купите сетевой фильтр и включайте все устройства только через него. Не удлинитель с кнопкой, а четко обозначенное и сертифицированное устройство. Подобное стоит лишь на пару рублей дороже удлинителей, но способно сэкономить гораздо больше денег на ремонте.

Защита от пыли и грязи

Базовые вещи из разряда «проводите регулярно влажную уборку» упоминать не буду — все ленивые и забывают об этом. А вот выбор размещения устройства в месте, где пыли меньше всего, стоит упомянуть.

Пыль — это взвесь мелких частиц, и её концентрация выше всего возле пола, дверей и окон. Постарайтесь размещать игровое устройство максимально высоко и там, где минимальные движения воздуха. У меня оно находится на полке над телевизором. Многие крепят возле телевизора на кронштейне. Общие рекомендации — максимально высоко и далеко от проходов.

реклама





Тут же упомяну чистку устройства — пылесос с щелевой насадкой ваш лучший друг. Некоторые используют сжатый воздух или воздуходувки — таких нет и рекомендовать не могу.

Температурный режим и перегрев PlayStation 5

В штатном режиме у консолей нет проблем с перегревом, более того — современные устройства обвешаны кучей датчиков и не дадут испортить устройство. Даже при самом худшем варианте развития событий устройство выведет сообщение и перейдёт в энергосберегающий режим.

Но у перегрева есть и другая сторона — повышенные обороты вентилятора и излишний шум от системы охлаждения. Сверху добавляется повышенный износ механических элементов. Не фатальные, но неприятные последствия.

Рекомендации простые — возле воздухозаборников консоли не должно быть препятствий, батарей, конвекторов, греющихся устройств. Соблюдайте правило в 15 см. Если вспомнить вопрос с пылью — размещение повыше решает большинство проблем.

Отдельно упомяну одну неделю в году, связанную с отоплением. В конце октября температура в квартире может доходить до 40 градусов — проветривайте помещение и сглаживайте температурные перепады.

Проблемы с жёстким диском или SSD

Меня сильно расстроили анонсы устройств последнего поколения. Выход из строя жёстких дисков не является распространённой проблемой, но она имеет место. Брак на производстве никто не отменял. Оба производителя сделали финт ушами и затруднили замену системного диска. Японцы распаяли чипы на плате, а американцы разместили на них ключи шифрования. Выход из строя этого элемента — экономическая нецелесообразность ремонта или восстановления. Не известны чёткие и понятные инструкции, как подобного избежать. Есть только костыль в виде покупки внешнего SSD и установки всех игр на него, используя основной диск в щадящем режиме.

Послесловие

Текущее поколение консолей — одно из самых надёжных, но требует соблюдения некоторых правил эксплуатации. Большинство возникающих проблем — это действия самих пользователей, а не изъяны конструкции. Чрезмерная забота плохо влияет на срок службы. Профилактика и выбор правильного расположения решают подавляющее большинство вопросов.