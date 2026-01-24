Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
Для этого им пришлось заменить вибромотор

Оригинальная версия iPhone Air от Apple лишена физического слота для SIM-карты, поддерживая только eSIM, но китайские мастера сумели устранить этот недочёт, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что эксперты одного из магазинов электроники, расположенного в Шэньчжэне (Китай), модифицировали iPhone Air таким образом, чтобы вместить физический слот SIM-карты рядом с разъёмом USB Type-C. Для этого умельцам понадобилось заменить вибромотор Taptic Engine, поставляемый в составе смартфона, на более компактный вариант, позволивший сохранить базовые возможности тактильной обратной связи, а сэкономленное место использовать для устройства чтения SIM-карт.

Источник фото: GSMArena

Интересно, что изменение конструкции смартфона не повлияло на целостность корпуса, так как эксперты сумели сохранить класс защиты IP68. Специалисты подтвердили работоспособность модифицированного iPhone Air, опубликовав фотографии, на которых смартфон работает с использованием физической SIM-карты в сети China Telecom, поддерживая 5G.

#iphone air
Источник: gsmarena.com
Сейчас обсуждают

3vova1vova2
11:42
самое забавное что до кризиса с памятью на авито особо ее и не продавли, а сейчас объявления о продажи памяти чуть ли не через одно идет ... барыги проснулись?
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Comandante
11:30
>>160 гигабайт. Столько весят две, три современные игры. А тут какие-то копейки. Мальчик УО, купи себе ёмкий hdd. И никто весь инет не качает, кроме тебя. Лечись.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Китя.
11:30
Это в твоих фантазиях.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Nikza
11:20
Чимба, ты бы поделился бы с людьми, нахрена ты репозитории выкачиваешь? Я тоже так хочу, вот только незнаю зачем.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Nikza
11:05
- Странный кролик. - Это ты ещё не всё видела. - А он вообще нормальный? - Неа, ваще ниразу. (ц)
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Comandante
11:05
Просто не обращайте внимание. Это местный УО.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Сергей Анатолич
10:33
А чем это будет отличаться от блокады Ленинграда фашистами? Ведь Куба остров и получает всё необходимое для жизни исключительно по морю. Странное решение для "миротворца", при том, что Куба США вроде ...
Politico: США рассматривают возможность морской блокады Кубы
ChatoBOT
10:29
Аналологично и нелепо звучало бы и выражение "США хотят запретить России и Китаю полёты в космос..." Наш ресурсный зашкварк окончательно превратился в ретранслятор заморского СМИ'дорского бреда.
NYT: США хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии
Роман Ефимочкин
10:28
Так и есть.
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
Роман Ефимочкин
10:27
Ну это как с выпуском 3060 на 12гб было можно ,а на меньшие объемы видеопамяти у куртки не было чипов!!! Примерно тоже самое.
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
