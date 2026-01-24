Для этого им пришлось заменить вибромотор

Оригинальная версия iPhone Air от Apple лишена физического слота для SIM-карты, поддерживая только eSIM, но китайские мастера сумели устранить этот недочёт, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что эксперты одного из магазинов электроники, расположенного в Шэньчжэне (Китай), модифицировали iPhone Air таким образом, чтобы вместить физический слот SIM-карты рядом с разъёмом USB Type-C. Для этого умельцам понадобилось заменить вибромотор Taptic Engine, поставляемый в составе смартфона, на более компактный вариант, позволивший сохранить базовые возможности тактильной обратной связи, а сэкономленное место использовать для устройства чтения SIM-карт.

Интересно, что изменение конструкции смартфона не повлияло на целостность корпуса, так как эксперты сумели сохранить класс защиты IP68. Специалисты подтвердили работоспособность модифицированного iPhone Air, опубликовав фотографии, на которых смартфон работает с использованием физической SIM-карты в сети China Telecom, поддерживая 5G.