AMD готовится к старту продаж своего нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D

AMD готовится к старту продаж своего нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D, раскрывая новую информацию о производительности новинки — в частности, на свежем слайде компания сравнила быстродействие CPU с двумя наборами оперативной памяти, принадлежащими к разным ценовым категориям, пишет издание VideoCardz.

Согласно результатам тестов, которые предоставила AMD, разница в производительности Ryzen 7 9850X3D при использовании комплектов 2x16 ГБ DDR5-4800 и DDR5-6000 минимальна и в среднем составляет менее 1% в более тридцати играх. Также компания привела несколько примеров — в частности, в Warhammer 40000: Space Marine 2 увеличение fps составляет 1,6%, в Cyberpunk 2077 и Far Cry 6 достигает 1,2%, а в Metro Exodus Enhanced Edition и Red Dead Redemption 2 — всего 0,8% и 0,2% соответственно.

Таким образом AMD намекает, что использовать более дорогой набор ОЗУ DDR5-6000 совместно с Ryzen 7 9850X3D нецелесообразно, так как прибавка к частоте кадров будет минимальной. Также компания напоминает, что разница между Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D составляет от 3% до 7% в пользу более новой модели. Чуть ранее первые обладатели Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора. Официально в продаже новинка появится 29 января текущего года.