breaking-news
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Компания рекомендует не приобретать более дорогой комплект ОЗУ

AMD готовится к старту продаж своего нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D, раскрывая новую информацию о производительности новинки — в частности, на свежем слайде компания сравнила быстродействие CPU с двумя наборами оперативной памяти, принадлежащими к разным ценовым категориям, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: AMD

Согласно результатам тестов, которые предоставила AMD, разница в производительности Ryzen 7 9850X3D при использовании комплектов 2x16 ГБ DDR5-4800 и DDR5-6000 минимальна и в среднем составляет менее 1% в более тридцати играх. Также компания привела несколько примеров — в частности, в Warhammer 40000: Space Marine 2 увеличение fps составляет 1,6%, в Cyberpunk 2077 и Far Cry 6 достигает 1,2%, а в Metro Exodus Enhanced Edition и Red Dead Redemption 2 — всего 0,8% и 0,2% соответственно.

Источник фото: VideoCardz/AMD

Таким образом AMD намекает, что использовать более дорогой набор ОЗУ DDR5-6000 совместно с Ryzen 7 9850X3D нецелесообразно, так как прибавка к частоте кадров будет минимальной. Также компания напоминает, что разница между Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D составляет от 3% до 7% в пользу более новой модели. Чуть ранее первые обладатели Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора. Официально в продаже новинка появится 29 января текущего года.

#ryzen 7 9850x3d
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Евгений Ерохин
10:18
Даже B570 намного мощнее в играх, чем RX6600 и потребляет больше, а B580 -т ем более. Причем в Horizon Forbidden West разница доходит до 80-100% в пользу Intel B570. Имею обе эти видеокарты и легко мо...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
swr5
10:18
"Тяговый аккумулятор" - всегда умиляет такая композиция слов (хотя конечно она уже прижилась в интернете). Аккумулятор - есть аккумулятор, т.е. устройство которое является источником электроэнергии, т...
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
Евгений Ерохин
10:16
Только в ПО Интел - можно через кривую частоты-напряжения, которая порой рандомно меняется, но это скорее для разгона чипа, при том же потреблении. Еще проще - снизить значение повер лимита.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
pgvin
09:58
А где характеристики памяти, а именно ее задержки которые решающие для АМД?
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
pRax1s
09:41
они всё в позапрошлом году и немного в прошлом, всё кричали по телевизору,что будут мобильный интернет улучшать,новое оборудование ставить,антенны и т.д,будет скорость,качество,мож оно и будет,но
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Зю
09:37
Мальчик, кто тебя обидел?
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Degeneratus Maximus
09:07
Да, даже 2000е жирафы уже динозавры прикинь
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
Сэм Нилов
08:35
Как можно жалеть о подарке родителям? Любой поступок человека, приносящий родителям радость и улыбки на лицах, бесценен. Состояние Хуанга оценивается в 160 млрд. долларов, а он думает, что мог бы бы...
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Любое Имя
08:07
А ты явно беглый зюс ,не надо тат жаловатся ,ты тут строчишь значит интернет нори
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Василий Танзыков
07:44
Уже было ведь...?
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
