Недорогой игровой ПК из старых комплектующих показывает достойные результаты в современных играх.

В условиях современного кризиса на рынке памяти и растущих цен на новые комплектующие, многие геймеры вынуждены искать альтернативные решения. Всё больше энтузиастов обращают внимание на игровые системы прошлых поколений, которые предлагают хорошее соотношение цены и производительности.

Может быть интересно

Один из ярких примеров такого подхода демонстрирует автор популярного YouTube-канала RandomGaminginHD. Он продолжает серию тестов бюджетных игровых ПК с использованием устаревшей оперативной памяти DDR3.

Недавно он поделился своим новым проектом — сборкой доступного игрового компьютера основанного на платформе Intel Haswell. Стоимость компонентов составила всего около 100 долларов, включая процессор Intel Core i7-4770S с четырьмя физическими ядрами и восемью потоками обработки данных, который способен разгоняться до частоты 3,9 ГГц.

В паре с процессором была установлена графическая карта GeForce GTX 980 с 4 ГБ памяти. Также в системе было установлено 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3-1600 и использовалась базовая материнская плата на чипсете H81.

Сборка была протестирована в некоторых популярных современных играх в стандартном разрешении Full HD (1080p) с различными настройками качества графики. Вот некоторые ключевые результаты:

ARC Raiders : средняя частота кадров составила 45 FPS, минимальное значение — 24 FPS

: средняя частота кадров составила 45 FPS, минимальное значение — 24 FPS Baldur's Gate III : среднее количество кадров достигло 45 FPS, а минимальное значение составило 17 FPS

: среднее количество кадров достигло 45 FPS, а минимальное значение составило 17 FPS Counter Strike 2 : стабильная частота кадров — 86 FPS в среднем и минимум 34 FPS

: стабильная частота кадров — 86 FPS в среднем и минимум 34 FPS Cyberpunk 2077 : в этой игре система показала хорошие результаты — в среднем 41 FPS, а минимальные значения опускались до 19 FPS

: в этой игре система показала хорошие результаты — в среднем 41 FPS, а минимальные значения опускались до 19 FPS Fortnite : частота кадров в данном проекте стабильно держалась на уровне 60 FPS, лишь изредка опускаясь до 35 FPS

: частота кадров в данном проекте стабильно держалась на уровне 60 FPS, лишь изредка опускаясь до 35 FPS Grand Theft Auto V: Legacy Edition : в этой игре средняя частота кадров составила 65 FPS, а минимальные значения зафиксировались на отметке 45 FPS

: в этой игре средняя частота кадров составила 65 FPS, а минимальные значения зафиксировались на отметке 45 FPS Kingdom Come: Deliverance II : здесь также были достигнуты хорошие результаты — средняя частота кадров составила 49 FPS, а минимальные значения опускались лишь до 28 FPS

: здесь также были достигнуты хорошие результаты — средняя частота кадров составила 49 FPS, а минимальные значения опускались лишь до 28 FPS Red Dead Redemption 2: данная игра показала выдающиеся результаты для такой скромной системы, обеспечивая комфортный игровой процесс с показателями в 54 FPS и минимальными значениями в 38 FPS

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Несмотря на относительно скромные характеристики и неизбежные падения частоты кадров в некоторых проектах, система смогла продемонстрировать удовлетворительный уровень производительности даже в самых требовательных современных проектах. Такие результаты делают её интересным вариантом для тех пользователей, кто ищет бюджетное решение и готов мириться с небольшими ограничениями в качестве картинки.

Данный эксперимент наглядно продемонстрировал, что грамотно подобранная конфигурация из устаревших на сегодняшний день комплектующих может успешно конкурировать с современными аналогами в определённом диапазоне требований, предлагая пользователям доступное решение для комфортной игры в период нестабильности рынка аппаратного обеспечения.