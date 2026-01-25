По мнению экспертов, дефицит на рынке памяти даёт возможность CXMT и YMTC увеличить свою долю на международной арене.

Китайские производители CXMT (ChangXin Memory Technologies) и YMTC (Yangtze Memory Technologies) за десять лет совершили технологический рывок, который уже начал менять расклад сил на рынке памяти. Их развитие является результатом крупных государственных инвестиций, продуманной стратегии и попыткой обойти экспортные ограничения Запада. Эксперты Gamers Nexus детально изучили историю и перспективы двух китайских гигантов.

Память CXMT

Основанная в 2016 году, CXMT стала для Китая стратегическим проектом по созданию собственной индустрии оперативной памяти. Компания переманивала инженеров, скупала патенты обанкротившихся игроков и получала многомиллиардное финансирование от государственных фондов и частных гигантов вроде Xiaomi и Alibaba.

В итоге это дало свои плоды. По данным за 2025 год, CXMT захватила около 5% мирового рынка DRAM, нарастив производство с 20 000 пластин в месяц в 2020 году до 270 000. Технологический разрыв с лидерами сократился с 14 лет до примерно 3 лет. Компания уже сворачивает выпуск устаревшей DDR4, чтобы бросить все силы на производство DDR5 и высокомаржинальной HBM для систем искусственного интеллекта.

На фронте флеш-памяти (NAND) прорыв совершила YMTC. Её ключевое достижение — собственная архитектура Xtacking, которая позволяет производить периферийную схему и массив ячеек памяти на разных пластинах, а затем соединять их. В 2022 году её 128-слойная память обладала самой высокой плотностью данных среди аналогов.

Успехи YMTC даже привлекли внимание Apple, рассматривавшей её чипы для iPhone. Однако, это стало и причиной жёсткой реакции США. В конце 2022 года компанию внесли в «чёрный список», отрезав от поставок американского оборудования и технологий. Несмотря на это, YMTC пережила сокращения и перебои поставок. Позже она представила новую архитектуру Xtacking 4.0 и, по некоторым данным, даже начала обходить Samsung по объёмам продаж на внутреннем рынке. Её доля на мировом рынке NAND выросла с 6% до 9% всего за год.

Первая попытка Китая выйти на рынок DRAM с помощью компании Fujian Jinhua в 2018 году закончилась скандалом. США обвинили её в промышленном шпионаже, после чего компания была практически уничтожена экспортными ограничениями. CXMT и YMTC извлекли урок, сделав ставку на создание собственного интеллектуального имущества, хотя обвинения в переманивании специалистов и использовании устаревших, но «чистых» патентов звучат до сих пор.

Главное преимущество китайских игроков заключается в практически неограниченном государственном финансировании. Это позволяет им не гнаться за немедленной прибылью и активно развивать свои технологии, захватывая долю рынка. Именно этого и боятся западные конкуренты и правительства, видящие в этом нечестную конкуренцию. С другой стороны, сама индустрия памяти имеет историю с картельными сговорами и фиксацией цен, что лишает её морального превосходства в глазах многих потребителей.

Пока основная продукция CXMT и YMTC остаётся внутри Китая, где власти обязывают дата-центры закупать более 50% отечественного оборудования. Однако, их модули памяти и SSD уже просачиваются на глобальный рынок через партнёров. Причём их продукты имеют более доступную стоимость. Например, SSD на чипах YMTC могут быть на 15-20% дешевле среднерыночных.

В условиях, когда цены на память DDR5 взлетели в 4-5 раз за последние месяцы, а производители в погоне за прибылью от ИИ сокращают выпуск потребительских SSD, появление новых крупных игроков является хорошей новостью для всех. Они могут стать тем самым «спасательным кругом», который ограничит возможности Samsung, SK Hynix и Micron искусственно сокращать предложение и диктовать высокие цены.