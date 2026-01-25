Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
GN: Китайские производители памяти могут стать «спасательным кругом» в условиях текущего кризиса
По мнению экспертов, дефицит на рынке памяти даёт возможность CXMT и YMTC увеличить свою долю на международной арене.

Китайские производители CXMT (ChangXin Memory Technologies) и YMTC (Yangtze Memory Technologies) за десять лет совершили технологический рывок, который уже начал менять расклад сил на рынке памяти. Их развитие является результатом крупных государственных инвестиций, продуманной стратегии и попыткой обойти экспортные ограничения Запада. Эксперты Gamers Nexus детально изучили историю и перспективы двух китайских гигантов.

Память CXMT

Может быть интересно

Основанная в 2016 году, CXMT стала для Китая стратегическим проектом по созданию собственной индустрии оперативной памяти. Компания переманивала инженеров, скупала патенты обанкротившихся игроков и получала многомиллиардное финансирование от государственных фондов и частных гигантов вроде Xiaomi и Alibaba.

В итоге это дало свои плоды. По данным за 2025 год, CXMT захватила около 5% мирового рынка DRAM, нарастив производство с 20 000 пластин в месяц в 2020 году до 270 000. Технологический разрыв с лидерами сократился с 14 лет до примерно 3 лет. Компания уже сворачивает выпуск устаревшей DDR4, чтобы бросить все силы на производство DDR5 и высокомаржинальной HBM для систем искусственного интеллекта.

На фронте флеш-памяти (NAND) прорыв совершила YMTC. Её ключевое достижение — собственная архитектура Xtacking, которая позволяет производить периферийную схему и массив ячеек памяти на разных пластинах, а затем соединять их. В 2022 году её 128-слойная память обладала самой высокой плотностью данных среди аналогов.

Успехи YMTC даже привлекли внимание Apple, рассматривавшей её чипы для iPhone. Однако, это стало и причиной жёсткой реакции США. В конце 2022 года компанию внесли в «чёрный список», отрезав от поставок американского оборудования и технологий. Несмотря на это, YMTC пережила сокращения и перебои поставок. Позже она представила новую архитектуру Xtacking 4.0 и, по некоторым данным, даже начала обходить Samsung по объёмам продаж на внутреннем рынке. Её доля на мировом рынке NAND выросла с 6% до 9% всего за год.

Первая попытка Китая выйти на рынок DRAM с помощью компании Fujian Jinhua в 2018 году закончилась скандалом. США обвинили её в промышленном шпионаже, после чего компания была практически уничтожена экспортными ограничениями. CXMT и YMTC извлекли урок, сделав ставку на создание собственного интеллектуального имущества, хотя обвинения в переманивании специалистов и использовании устаревших, но «чистых» патентов звучат до сих пор.

Главное преимущество китайских игроков заключается в практически неограниченном государственном финансировании. Это позволяет им не гнаться за немедленной прибылью и активно развивать свои технологии, захватывая долю рынка. Именно этого и боятся западные конкуренты и правительства, видящие в этом нечестную конкуренцию. С другой стороны, сама индустрия памяти имеет историю с картельными сговорами и фиксацией цен, что лишает её морального превосходства в глазах многих потребителей.

Пока основная продукция CXMT и YMTC остаётся внутри Китая, где власти обязывают дата-центры закупать более 50% отечественного оборудования. Однако, их модули памяти и SSD уже просачиваются на глобальный рынок через партнёров. Причём их продукты имеют более доступную стоимость. Например, SSD на чипах YMTC могут быть на 15-20% дешевле среднерыночных.

В условиях, когда цены на память DDR5 взлетели в 4-5 раз за последние месяцы, а производители в погоне за прибылью от ИИ сокращают выпуск потребительских SSD, появление новых крупных игроков является хорошей новостью для всех. Они могут стать тем самым «спасательным кругом», который ограничит возможности Samsung, SK Hynix и Micron искусственно сокращать предложение и диктовать высокие цены.

#китай #nand #dram #ymtc #дефицит памяти #cxmt
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Франция заказывает дальнобойные ударные БПЛА с реактивным двигателем
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
+
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Сборщик ПК вместо купленной RTX 5080 обнаружил в коробке пустую систему охлаждения для RTX 4090
1
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
4
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
8
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
3
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
2
Процессоры Core Ultra 400 выйдут в конце 2026 года
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
04:37
торенты
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
Waramagedon
04:34
при 32гб, отдать встройке 8 не проблема.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Waramagedon
04:25
Давно подсчитано, что себестоимость куска пластика с текстолитом и проигрывателем дисков стоит баксов 70-150 в зависимости от версии ПС. В сони меценатов нет. Якудзы с самураями с вас снимут 3 шкуры и...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
DIP32
03:13
Похоже, Трамп неслабо так приложился к бульбулятору и себе набулькал))).
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
CoverLocker
02:00
Инкрустированный маленькими зеркальными квадратиками.
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Вячеслав Безруков
01:08
Они имели ввиду бальбулятор наверное)
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Лев корл
00:55
Ого какую "окопу" можно выкопать прямо в полный рост ходов прорыть! Раздолье для пацанов школьников Мы такие ходы рыли в детстве, на десятки метров. Так и называли "окопа", не "окоп", жить было можно)...
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
Китя.
00:51
Зашибись сменю 14700КF 8 ядерник. Потом на 12 ядерник Bartlett Lake-S ХОРОШО.
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
Китя.
00:33
Главное чтобы не горели как 9800X3D.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
VRoman
23:09
Потому что 400я линейка - это та же самая 300я. Просто TSMC подтянула качество кристаллов и теперь стало можно выжать ещё 100 МГц из кремния. А сама архитектура осталась без изменений. Но вообще да, А...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter