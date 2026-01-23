Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
Контракт заключён с компанией GFD GmbH, которая в течение 10 лет будет помогать немецким военным с имитацией реальных воздушных целей

Правительство Германии заключило контракт с компанией GFD GmbH, входящей в состав Airbus, которая в течение следующих 10 лет (с января 2026 по декабрь 2035 года) будет помогать немецким пилотам проводить военные учения в небе, имитируя реальные воздушные цели. Общая стоимость контракта составляет 600 миллионов евро.

В рамках данного контракта компания, уже работавшая с Бундесвером, сохранит своё присутствие на аэродроме Хохн. Компания будет держать специально модифицированные самолёты в готовности, дополнительно развивать технологии и проводить в небе до 5,8 тысяч лётных часов, помогая военным в организации учений и испытаний с целью усовершенствования возможностей систем вооружения (авиационные ракеты, противоракетная оборона, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для обнаружения целей), а также усиления подготовки личного состава.

Моделирование воздушных целей (мишеней) в воздушном пространстве необходимо, чтобы военные могли испытывать своё вооружение и проводить учебные манёвры в условиях, приближенных к боевым. Предполагается, что такой подход позволит подготовить подразделения всех родов войск на уровне, соответствующем оперативным требованиям вооружённых сил.

#германия #бундесвер
Источник: hartpunkt.de
