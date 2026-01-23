Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России запущен первый отечественный станок для шиповки шин
Шиповка покрышек на данном станке происходит в автоматическом режиме.

Восприятие шипованных зимних шин в России весьма неоднозначное, поскольку шипы портят дорожное покрытие и в большинстве случаев не обеспечивают реальных преимуществ в сцеплении, имея при этом свойство «отлетать» и со временем превращаться в обычную покрышку с зимним протектором. Но привычка — это вторая натура, и по этой причине многие автолюбители в России продолжают покупать шипованные шины.

Выпуск или ремонт таких шин требует специального оборудования, и вот, как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в регионе был разработан и запущен в работу первый в России автоматический станок для шиповки автомобильных шин. Уточняется, что проект был реализован предприятием «ДАВЫДОВО компания по производству шин» в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Сам станок нарекли Studmatic.

Производительность станка составляет порядка 850 шин в день. Studmatic может выполнять свыше 1 000 программ ошиповки в зависимости от конкретной шины, её рисунка протектора и ограничений по количеству шипов. Качество шиповки при этом полностью соответствует выполняемому с использованием импортного оборудования. Всё верно: время идёт, но равнение на импортное оборудование остаётся, при том, что эталоном в своей сфере оно вовсе не является.

