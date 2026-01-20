Похоже, что лето 2025 года было лучшим периодом для апгрейда и покупки нового игрового ПК за долгие годы. Ведь раньше тоже хватало всяких кризисов и проблем: то волна майнинга, то дефицит электроники из-за коронавируса COVID-19, то не самый выгодный курс валют, от которого сильно зависят цены на импортные товары. Лето 2025 года в этом плане было стабильным периодом без всяких потрясений: цены на новые модели видеокарт GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 «устаканились», а на рынке процессоров наступила определенность.

Заключающаяся в том, что геймерам, собирающим игровой ПК среднего уровня, можно было спокойно покупать шестиядерный Ryzen 5 7500F или более привлекательный в перспективе восьмиядерный Ryzen 7 7700. Не дожидаясь снижения цен на линейку Ryzen 9000, которые не слишком впечатлили геймеров, и обходя стороной не очень хорошо показывающие себя в играх новые Core Ultra от Intel. С объемом ОЗУ и SSD-накопителя тоже была полная определенность — 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ M.2 NVMe SSD было достаточно для подавляющего большинства геймеров на ближайшие несколько лет.

реклама





Одним словом, если вы собрали игровой ПК летом 2025 года, то теперь можете радоваться очень удачно выбранному времени для покупки комплектующих. Но не всем так повезло, ведь многие геймеры продолжали ждать снижения цен на видеокарты и новые процессоры от AMD 9000-й серии, чтобы собрать игровой ПК в начале 2026 года. После того, как цены придут в норму после традиционного предновогоднего ажиотажа.

И за эти полгода, прошедших с лета 2025 года до начала 2026-го, мы оказались в совершенно новой реальности на рынке комплектующих для ПК, которая пугает и шокирует. И на фоне которой высокая стоимость видеокарт в прошлые бумы майнинга может показаться ерундой. Причина нового кризиса — подскочивший спрос на чипы памяти из-за производителей ИИ-ускорителей, которые начали скупать ее массово, даже те объемы, которые будут произведены в будущие годы.

реклама





В результате в сентябре 2025 года начали расти цены на модули оперативной памяти для ПК и ноутбуков. Но поначалу рост был небольшим и особого ажиотажа среди геймеров и в СМИ не вызывал. Но уже в октябре комплект ОЗУ DDR5 с частотой 6000 МГц, наиболее актуальный для современных сборок, вырос в цене с 9000 рублей, что просили за него летом, до 12000 рублей. В начале ноября он стоил уже 14000 рублей, в конце ноября — 23000 рублей, а уже в декабре резко подскочил до 42000 рублей и более.

Кстати, я могу отслеживать динамику цен на ОЗУ и другие комплектующие, смотря свои старые блоги про сборки ПК, они стали неплохим архивом цен уже за семь лет, начиная с 2019 года. К концу 2025 года выросла и стоимость ОЗУ стандарта DDR4, но не так сильно, и сегодня такая ОЗУ используется даже для сборок на базе мощных процессоров Core i5-14600KF, за что покупателей таких несбалансированных ПК высмеяли бы на форумах и в комментариях в соцсетях еще полгода назад.

Следом за оперативной памятью, с октября 2025 года начали расти цены на SSD-накопители, увеличившись к январю 2026 года более чем в два раза. Теперь за бюджетную модель объемом 1 ТБ нужно отдать столько, сколько летом 2025 года стоил неплохой SSD объемом 2 ТБ. Наибольший рост цены произошел на вместительные SSD-накопители очень большого объема — 8 ТБ и выше, теперь в пересчете цены за грамм веса они стали стоить даже дороже золота.

реклама





На этом проблемы на рынке ПК-комплектующих не заканчиваются, и нас ждет рост цен на видеокарты, особенно с чипами памяти GDDR7. А еще — исчезновение из продажи моделей с большим объемом видеопамяти. В первую очередь — GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Уже сейчас стал заметен рост стоимости многих моделей видеокарт, а особенно — топовых. Но и народная GeForce RTX 5060 уже все чаще встречается по цене в 34000 рублей и выше.

Рост цен на конкретных примерах

Чтобы показать, насколько выросли цены комплектующих, я возьму в качестве примера парочку своих блогов про игровые сборки ПК, вышедшие летом 2025 года. Например, в блоге «Выбираем самые оптимальные и выгодные комплектующие для игрового ПК с видеокартой GeForce RTX 5060» рассказывается про оптимальную игровую сборку, которая обойдется всего в 85 тысяч рублей. Скриншоты цены комплектующих я возьму из этого блога и размещу ссылки на актуальные аналоги на маркетплейсе Яндекс Маркет для сравнения.

Основана сборка на процессоре Ryzen 5 7500F, и его стоимость выросла не слишком сильно, хотя по идее, она должна была снизиться, так как эта популярная в 2025 году модель теперь стала весьма неоптимальным выбором. Ведь для сборки на этом процессоре придется купить комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ, который обойдется примерно в 42000-60000 рублей в зависимости от частоты и таймингов.

реклама





В тот раз ПК собирался на весьма неплохой ОЗУ DDR5 G.skill Ripjaws S5 с частотой 6000 МГц и таймингами 36-36-26-96, и стоил этот комплект из двух модулей общим объемом 32 ГБ всего 8705 рублей. Да, уже не верится, что ОЗУ могла стоить так дешево. И такие цены вызывают желание отправиться на полгода в прошлое на машине времени, скупить ОЗУ DDR5 в максимальных количествах и продать сегодня, став миллионером.

Подорожала и главная героиня того блога — видеокарта GeForce RTX 5060. Хотя по идее, ее цена должна была снижаться, ведь курс рубля укрепляется, а рынок уже насыщен моделями на базе графических процессоров с архитектурой Blackwell на любой вкус и кошелек. В июле 2025 года неплохое двухвентиляторное исполнение этой видеокарты — MSI GeForce RTX 5060 SHADOW 2X OC, продавалось всего по 31279 рублей.

Очень заметно, как выросла стоимость SSD-накопителей, причем любого объема, от 256 ГБ и до 4 ТБ. Например, SSD ADATA XPG GAMMIX S11 PRO объемом 1 ТБ летом 2025 года стоил всего 5901 рубль. Сегодня эту модель на Яндекс Маркете уже сложно найти из-за возраста. А даже более бюджетные модели SSD-накопителей такого объема будут стоить примерно 12000 рублей.

Таким образом, можно видеть, что ситуация с дефицитом чипов памяти уже нанесла прямой удар по ценам трех типов комплектующих для ПК: ОЗУ, SSD-накопителям и видеокартам. Причем пик подорожания видеокарт ждет нас в будущем. Стали дорожать и другие комплектующие, используемые для сборки игровых ПК на базе оперативной памяти DDR4, например, процессоры Core i5-12400F и Ryzen 5 5600, а также материнские платы для них.

В блоге «Выясняем, сколько придется отдать летом 2025 года за самый массовый ПК в мире, судя по данным Steam», вышедшем в конце июня 2025 года, можно видеть, что процессор Core i5-12400F стоил тогда всего лишь 9899 рублей. Сегодня его можно найти примерно за 12000-13000 рублей.

А неплохая материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 на базе чипсета Intel B760 и с радиаторами на системе питания обошлась бы вам тогда всего в 7255 рублей. Сегодня за нее придется отдать почти 11000 рублей.

Но больше всего в том блоге меня поразила стоимость видеокарты GeForce RTX 3060 — новой ее можно было купить всего лишь за 23642 рубля. И сегодня это кажется весьма неплохой ценой пусть и за старую, но не имеющую недостатка видеопамяти модель, ведь цены на GeForce RTX 3060 достигли уровня GeForce RTX 5060.

Комплект бюджетной оперативной памяти DDR4 G.Skill AEGIS (F4-3200C16D-16GIS) с частотой 3200 МГц и объемом 16 ГБ стоил и вовсе копейки — 2890 рублей. Теперь, вспоминая те времена, можно говорить, что оперативную память тогда мы покупали в недорогие игровые сборки буквально «на сдачу». А теперь за такой объем ОЗУ DDR4 придется выложить в разы больше, от 12000 рублей и выше.

А весьма неплохой SSD-накопитель Adata GAMMIX S60 BLADE объемом 2 ТБ стоил тогда всего лишь 10707 рублей. Сегодня за такую цену не купишь даже бюджетную модель вдвое меньшего объема. В конце января 2026 года такую модель можно купить примерно за 25000 рублей.

Ждать снижения цен или покупать сейчас?

Многие геймеры, имеющие сегодня достаточно производительный игровой ПК, заняли в этих условиях выжидательную позицию и отложили апгрейд или покупку нового компьютера. И это наиболее правильный выбор в том случае, если ваш ПК позволит продержаться пару лет. У каждого из нас есть приличное количество непройденных игровых хитов прошлых лет, а уж игрокам в онлайн-игры будет еще проще. Counter-Strike 2 или «Мир танков» имеют довольно низкие системные требования, и если вы играете в основном в них, то сами не заметите, как этот кризис пройдет.

Но не стоит думать, что этот бойкот со стороны геймеров что-то изменит и производители ОЗУ или видеокарт испугаются падения спроса и начнут предпринимать хоть какие-то действия по борьбе с дефицитом. Рынок игрового «железа» теперь настолько мал по сравнению с рынком ИИ, а ускорители искусственного интеллекта приносят такие прибыли, что производители электроники и не заметят наш вынужденный бойкот.

Как писал Томас Джозеф Даннинг: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

Итоги

Что же теперь делать и когда ждать конца нового кризиса? Как я уже писал выше, самой лучшей будет выжидательная позиция, если у вас есть достаточно актуальный игровой ПК или ноутбук. Если же ваше «железо» совсем старое или по причине поломки вы остались без ПК, то стоит собрать хоть сколько-то производительную систему на базе оперативной памяти DDR4 и не затягивать с этим. Например, на процессоре Ryzen 5 5600, 32 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопителем объемом 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 5060. Такой ПК позволит играть и продуктивно работать еще несколько лет, пусть настройки в играх и придется снижать до средних.

Ведь кризис может затянуться на годы, большинство экспертов сходятся во мнении, что он продлится как минимум два года — до 2028-го. Но он может оказать еще более разрушительное влияние на рынок ПК-комплектующих. Если производители увидят, что геймеры готовы покупать их продукцию даже по таким ценам, и привыкнут к такому положению дел за пару лет, то снижать цены им не будет никакого резона. И мы навсегда сможем распрощаться с доступным ПК-геймингом.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а вы успели собрать ПК до повышения цен на ОЗУ и SSD? И в конце, как обычно, я предложу вам прочесть три последних записи в моем блоге:

Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году



Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.