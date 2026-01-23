Как сообщает Military Watch Magazine, российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35 выполнили плановый патрульный полёт над нейтральными водами Балтийского моря.

22 января Воздушно-космические силы России выполнили плановый полёт дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря. Экипажи отработали задачи в потенциальном районе напряжённости с НАТО. Продолжительность полёта превысила пять часов. Бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. На отдельных участках маршрута российские самолёты были взяты на сопровождение истребителями стран Альянса.

Ту-22М3 обладает значительным боевым радиусом и мощным вооружением, что позволяет ему поражать цели в глубоком тылу. На учениях «Запад-2025» эти самолёты отрабатывали нанесение массированных ракетных ударов по объектам условного противника. На патрулировании бомбардировщики нередко несут сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-32 с дальностью до 1000 км. Ракета, развивающая на терминальном участке скорость до М=5 и следующая по сложной траектории, представляет исключительно сложную цель для перехвата. Предшественник Х-32, ракета Х-22, подтвердила в бою высокую сложность перехвата даже зенитными системами MIM-104 Patriot и С-300.

Истребитель сопровождения Су-35 был выбран благодаря большой дальности полёта — до 2000 км, что примерно вдвое превышает аналогичный показатель западных истребителей F-22 и F-35. Бортовая РЛС «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения крупных воздушных целей до 400 км обеспечивает раннее предупреждение об угрозах для ударной группы. Как и Ту-22М3, Су-35 способен на длительный крейсерский полёт на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Су-35 является глубокой модернизацией истребителя Су-27, изначально создававшегося, в том числе, для сопровождения ударных групп Ту-22М3. Изменение геополитической обстановки, включая вступление стран Восточной Европы в НАТО и утрату передовых аэродромов, повысило требования к дальности действия как истребителей, так и авиационных средств поражения.