Новости Hardware Роман Семёнов
Процесс распаковки защищённых планшетов Ulefone серии RugKing Pad Pro показали на видео
Неуязвимые для внешних воздействий планшеты Ulefone удобны для работы там, где традиционные устройства рискуют выйти из строя

Компания Ulefone недавно анонсировала линейку защищённых планшетов RugKing Pad Pro, в состав которой вошли RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro. Чтобы продемонстрировать потенциальным покупателям возможности этих устройств, производитель опубликовал видеоролики с процессом их распаковки. Благодаря этому можно ознакомиться с сильными сторонами планшетов, оценив их лёгкий и тонкий профиль, который при этом является прочным и долговечным. Эти планшеты созданы, чтобы дать возможность работать в суровых природных условиях или в промышленном окружении.



Видео показывает, что в комплект поставки планшетов RugKing Pad Pro вошёл новый, сделанный из металла, инструмент. Его можно использовать как отвёртку, при помощи которой на корпусе устанавливается ремень, чтобы было удобнее носить планшет с собой. В результате из стационарного портативного компьютера эти планшеты превращаются в мобильное рабочее устройство.

Ремень закрепляется двумя петлями повышенной прочности, которые надёжно встроены в корпус. Подобные крепления намного лучше справятся с ударами, вибрацией и тряской по сравнению с более привычными пластиковыми креплениями. У ремня есть быстросъёмные пряжки, благодаря которым за пару секунд можно снять планшет с плеча и начать работать с ним. Это важно в первую очередь для сотрудников экстренных служб, которым необходимо действовать максимально быстро.



Прочность не мешает планшетам Ulefone быть тонкими и лёгкими. Особенно это относится к стандартной модели RugKing Pad Pro с диагональю экрана 8,68 дюйма.



Избавляя от необходимости брать с собой лишние инструменты, Ulefone RugKing Pad Pro имеет на задней панели светодиодный фонарь высокой яркости. Он функционирует не только как вспышка, но и как полноценный маяк, который поможет работать при недостатке освещения или подаст сигнал в случае бедствия.

Поскольку эти планшеты предназначаются в том числе для работы под открытым небом, для путешественников и работающих дистанционно сотрудников, они обладают поддержкой технологии eSIM. Она даёт возможность быстро переходить на тарифные планы разных стран, не тратя время на приобретение физических SIM-карт. Без лишних усилий владельцы этих планшетов станут обладателями высокоскоростного доступа в глобальную сеть.



Для работы в условиях высокой влажности Ulefone предложила режим защиты от воды (Water-Lock Mode). Если вода попадает на дисплей, сенсорное управление автоматически отключается. Это защищает от ложных срабатываний и обеспечивает надёжную работу GPS-трекинга и отображение любых других данных во время дождя или если планшет оказывается под водой.



Планшеты RugKing Pad Pro поддерживают управление многочисленными устройствами и способны заряжаться на док-станции с контактами Pogo. Достаточно поставить планшет на подставку, чтобы вскоре он был готов к работе. Подобный метод зарядки избавляет от повышенного износа, который наблюдается при использовании кабелей USB. Это играет особо важную роль в работе устройств в складских и промышленных помещениях.



Модель RugKing Pad 2 Pro имеет такую же степень прочности и ряд усовершенствований для более требовательных профессионалов. В первую очередь это увеличенный до диагонали 10,1 дюйма экран, на котором удобнее просматривать чертежи и мультимедийный контент за пределами офиса.



Для работы столь большого экрана планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч против 7 100 мАч у стандартного RugKing Pad Pro. Это даёт ему возможность на протяжении многих дней работать в режиме ожидания и использоваться в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других устройств при длительном нахождении вдали от розетки.



Если по роду деятельности потребуется документировать выполняемую работу, в этом поможет задняя камера с разрешением 48 Мп. Разрешение основной камеры RugKing Pad Pro составляет 16 Мп. Объём оперативной памяти в обоих случаях равен 8 ГБ, объём хранилища на стандартной модели 128 ГБ и вдвое больше у RugKing Pad 2 Pro.



Продажи этих устройств начнутся 26 января. Представители промышленных отраслей и потребители смогут приобрести их посредством официальных каналов распространения продукции Ulefone, в число которых входят магазин AliExpress и Mercado Libre. Цены стартуют от $209,99 и $259,99 за RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro соответственно.

Помимо начала продаж, Ulefone проводит акцию, в рамках которой можно будет бесплатно стать обладателем планшета RugKing. Розыгрыш призов продлится до 25 января, а подробности доступны на официальном сайте Ulefone.
#ulefone
+
