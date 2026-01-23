РедакцияНовости Hardware
Неуязвимые для внешних воздействий планшеты Ulefone удобны для работы там, где традиционные устройства рискуют выйти из строя
Компания Ulefone недавно анонсировала линейку защищённых планшетов RugKing Pad Pro, в состав которой вошли RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro. Чтобы продемонстрировать потенциальным покупателям возможности этих устройств, производитель опубликовал видеоролики с процессом их распаковки. Благодаря этому можно ознакомиться с сильными сторонами планшетов, оценив их лёгкий и тонкий профиль, который при этом является прочным и долговечным. Эти планшеты созданы, чтобы дать возможность работать в суровых природных условиях или в промышленном окружении.
Видео показывает, что в комплект поставки планшетов RugKing Pad Pro вошёл новый, сделанный из металла, инструмент. Его можно использовать как отвёртку, при помощи которой на корпусе устанавливается ремень, чтобы было удобнее носить планшет с собой. В результате из стационарного портативного компьютера эти планшеты превращаются в мобильное рабочее устройство.
Ремень закрепляется двумя петлями повышенной прочности, которые надёжно встроены в корпус. Подобные крепления намного лучше справятся с ударами, вибрацией и тряской по сравнению с более привычными пластиковыми креплениями. У ремня есть быстросъёмные пряжки, благодаря которым за пару секунд можно снять планшет с плеча и начать работать с ним. Это важно в первую очередь для сотрудников экстренных служб, которым необходимо действовать максимально быстро.
Прочность не мешает планшетам Ulefone быть тонкими и лёгкими. Особенно это относится к стандартной модели RugKing Pad Pro с диагональю экрана 8,68 дюйма.
Избавляя от необходимости брать с собой лишние инструменты, Ulefone RugKing Pad Pro имеет на задней панели светодиодный фонарь высокой яркости. Он функционирует не только как вспышка, но и как полноценный маяк, который поможет работать при недостатке освещения или подаст сигнал в случае бедствия.
Поскольку эти планшеты предназначаются в том числе для работы под открытым небом, для путешественников и работающих дистанционно сотрудников, они обладают поддержкой технологии eSIM. Она даёт возможность быстро переходить на тарифные планы разных стран, не тратя время на приобретение физических SIM-карт. Без лишних усилий владельцы этих планшетов станут обладателями высокоскоростного доступа в глобальную сеть.
Для работы в условиях высокой влажности Ulefone предложила режим защиты от воды (Water-Lock Mode). Если вода попадает на дисплей, сенсорное управление автоматически отключается. Это защищает от ложных срабатываний и обеспечивает надёжную работу GPS-трекинга и отображение любых других данных во время дождя или если планшет оказывается под водой.
Планшеты RugKing Pad Pro поддерживают управление многочисленными устройствами и способны заряжаться на док-станции с контактами Pogo. Достаточно поставить планшет на подставку, чтобы вскоре он был готов к работе. Подобный метод зарядки избавляет от повышенного износа, который наблюдается при использовании кабелей USB. Это играет особо важную роль в работе устройств в складских и промышленных помещениях.
Модель RugKing Pad 2 Pro имеет такую же степень прочности и ряд усовершенствований для более требовательных профессионалов. В первую очередь это увеличенный до диагонали 10,1 дюйма экран, на котором удобнее просматривать чертежи и мультимедийный контент за пределами офиса.
Для работы столь большого экрана планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч против 7 100 мАч у стандартного RugKing Pad Pro. Это даёт ему возможность на протяжении многих дней работать в режиме ожидания и использоваться в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других устройств при длительном нахождении вдали от розетки.
Если по роду деятельности потребуется документировать выполняемую работу, в этом поможет задняя камера с разрешением 48 Мп. Разрешение основной камеры RugKing Pad Pro составляет 16 Мп. Объём оперативной памяти в обоих случаях равен 8 ГБ, объём хранилища на стандартной модели 128 ГБ и вдвое больше у RugKing Pad 2 Pro.
Продажи этих устройств начнутся 26 января. Представители промышленных отраслей и потребители смогут приобрести их посредством официальных каналов распространения продукции Ulefone, в число которых входят магазин AliExpress и Mercado Libre. Цены стартуют от $209,99 и $259,99 за RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro соответственно.
Помимо начала продаж, Ulefone проводит акцию, в рамках которой можно будет бесплатно стать обладателем планшета RugKing. Розыгрыш призов продлится до 25 января, а подробности доступны на официальном сайте Ulefone.