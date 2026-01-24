РИА Новости сообщает об испытаниях китайского робота-собаки в экстремальных зимних условиях

Согласно информации РИА Новости, китайская компания Deep Robotics проверила возможности своего робота в суровом зимнем климате. Четвероногая машина LYNX M20 проходила тесты на севере Китая, где столбик термометра опускался далеко ниже нуля.

Испытательную площадку организовали в городском округе Хулун-Буир во Внутренней Монголии. Температура воздуха составляла около минус тридцати градусов, а снег лежал слоем до четырех метров. Как заявляет разработчик, их аппарат успешно справлялся с задачами в такой обстановке, не теряя работоспособности даже при риске попадания в ледяную воду.

Ранее инженеры компании уже тестировали робота в высокогорье, на отметке 4600 метров. Там он занимался доставкой грузов, включая кислородные баллоны. Производитель называет LYNX M20 уникальной гибридной машиной, которая сочетает возможности шагающего и колесного робота. Ее предназначение — выполнение задач в опасных зонах, будь то горная местность, болота или зоны разрушений.