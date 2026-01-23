Компания Intel подтвердила, что процессоры Core Ultra 400 «Nova Lake» выйдут в конце наступившего года

Nova Lake — это следующее поколение процессоров Intel для массового рынка после Core Ultra 300, которые Intel использует в линейке Panther Lake. Вчера на встрече с инвесторами Intel указала на конец 2026 года. Это позволит Nova Lake занять значительную долю рынка клиентских процессоров Intel в следующем году.

Nova Lake заменит Arrow Lake на настольных компьютерах. Nova Lake также сменит процессоры Panther Lake на мобильных устройствах. На настольных компьютерах ожидается переход Nova Lake-S на новый сокет LGA-1954, следующий после платформы LGA-1851, используемой Arrow Lake-S. Также сообщается, что LGA-1954 может сохранить схожие механические размеры с LGA-1851, это может улучшить совместимость с системами охлаждения, но платформа всё равно потребует новых материнских плат и чипсетов.

Intel нуждается в своевременном и качественном обновлении клиентских процессоров, которое повысит конкурентоспособность как в мобильном, так и в настольном сегментах.

Что касается процессорных ядер, то текущие сообщения указывают на новые архитектуры под названием Coyote Cove для P-ядер и Arctic Wolf для E-ядер. В графической части указывается сочетание ядер Xe3 и Xe3P в одном корпусе. Новая серия будет иметь до 52 ядер и включать в себя более современный нейронный сопроцессор.

В настоящее время все внимание приковано к технологии BLLC (Big Last Level Cache). Это будет ответ Intel на технологию AMD 3D V-Cache, которая доминирует в сегменте энтузиастов, особенно среди игроков.