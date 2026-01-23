Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Самый неприятный, но, тем не менее, очень важный этап проверки нового агрегата.

Когда речь заходит об авиационной технике, то все её элементы, узлы и агрегаты должны быть максимально отказоустойчивыми, поскольку в данном случае ошибки и неполадки не прощаются. Особенно большое внимание уделяется авиадвигателям, и вот сегодня пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщила об успешном прохождении двигателем ПД-8 испытаний на попадание стаи птиц.

Может быть интересно

Испытания были проведены на открытом стенде предприятия ОДК-Сатурн: перед двигателем установили специальную пушку, выстрелившую из четырёх стволов тушками птиц в работающий двигатель. Для ужесточения испытания выстрелы производились в наиболее критические сечения лопаток вентилятора двигателя и в его аэродинамический обтекатель. Агрегат при этом полностью сохранил управляемость и продолжил устойчиво работать.

Испытания птицами проводятся для того, чтобы убедиться в том, что двигатель способен выдержать большой урон на наиболее опасных и ответственных этапах полёта: при взлёте и посадке, когда двигатели работают на полную мощность и, соответственно, максимально нагружены с точки зрения аэро- и термодинамики.

Двигатель ПД-8 устанавливается на импортозамещённые «Суперджеты» с индексом SJ-100, а в перспективе будет устанавливаться и на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках программы их ремоторизации. Пока что SJ-100 проходят сертификационные испытания, а их серийные поставки заказчикам начнутся ближе к концу текущего года.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
23
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
7
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
1

Сейчас обсуждают

swr5
15:50
Не рассыпется. Есть множество случаев попадание птиц в двигатель во время полета самолета, конечно может быть разрушение лопаток и даже пожар.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
lighteon
15:49
Уж лучше R9 290X, только без турбины, а то с турбиной без неисправности за 80 грелась Х) Хотя не факт, что была по карману этому пользователю, но в теории могла уже существовать...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Михаил Barash Андреев
15:49
Обычно тушками стреляют. Чтобы соответствовало плотности, массе живой птицы. Какой-то искусственный материал не даст такого результата, а в испытаниях надо учитывать результаты при реальном попадании ...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Никита Абсалямов
15:35
Ну взяли бы тогда же вместо GTX460 скажем HD6950... точно так же бы сдохла... времена такие были...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Megard
15:25
В резервациях тоже будут чистить дороги или проблемы индейцев шерифа не касаются?
ABC News: миллионы жителей США могут оказаться в зоне действия сильной зимней бури
Диман
15:21
Любой двигатель рассыпется. не знаю даже зачем впринципе такое тестировать. нужно делать отпугивалку птиц и прочее. и тестировать их. хотя даже стало интересно как они тестировали. брали 5-10 кг к...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
aoxoa1
15:14
Если есть на чем сидеть, решение закономерное. Просто у меня наоборот, железа полно, больше 10 юнитов. С одной тачки допустим ту же память могу раскидать на две, и с освободившейся продать. Уже так сд...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Зинкевич
14:48
Вопрос появятся ли новые рабочие места для простого народа после перемен а так шило на мыло
WSJ: США надеются сменить власть на Кубе до конца года с помощью агентов в правительстве
K0nst4nt1n
14:44
> Прошу удалить запись. Очень жаль, статья была весьма полезной и отражала реальное состояние закупки "импортозамещённых" устройств за дикий оверпрайс . Тоже часто с этим сталкиваюсь, к сожалению, и ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
14:42
Попытка перекинуть стрелки на мою персону с темы о содержании твоего фейкового скриншота выглядит жалкой. Ты видимо решил тоже вступить в клуб борцов за кубок бабки Ванги и побороться с Китей и Бернин...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter