Самый неприятный, но, тем не менее, очень важный этап проверки нового агрегата.

Когда речь заходит об авиационной технике, то все её элементы, узлы и агрегаты должны быть максимально отказоустойчивыми, поскольку в данном случае ошибки и неполадки не прощаются. Особенно большое внимание уделяется авиадвигателям, и вот сегодня пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщила об успешном прохождении двигателем ПД-8 испытаний на попадание стаи птиц.

Испытания были проведены на открытом стенде предприятия ОДК-Сатурн: перед двигателем установили специальную пушку, выстрелившую из четырёх стволов тушками птиц в работающий двигатель. Для ужесточения испытания выстрелы производились в наиболее критические сечения лопаток вентилятора двигателя и в его аэродинамический обтекатель. Агрегат при этом полностью сохранил управляемость и продолжил устойчиво работать.

Испытания птицами проводятся для того, чтобы убедиться в том, что двигатель способен выдержать большой урон на наиболее опасных и ответственных этапах полёта: при взлёте и посадке, когда двигатели работают на полную мощность и, соответственно, максимально нагружены с точки зрения аэро- и термодинамики.

Двигатель ПД-8 устанавливается на импортозамещённые «Суперджеты» с индексом SJ-100, а в перспективе будет устанавливаться и на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках программы их ремоторизации. Пока что SJ-100 проходят сертификационные испытания, а их серийные поставки заказчикам начнутся ближе к концу текущего года.