Издание Nikkei Asia пишет о том, что в Японии для многих плюшевые игрушки стали почти членами семьи.

В Японии сформировался целый рынок услуг для плюшевых игрушек, которые владельцы считают полноценными компаньонами. Nikkei Asia рассказывает о компаниях, которые превратили стирку и починку старых медведей и зайцев в прибыльное дело с тысячами клиентов.

Спрос на эти услуги растет быстро. Например, компания Yonmarusan, которая занимается чисткой и ремонтом на дому, в 2025 году выполняла около 800 заказов в месяц. Всего три года назад их было около 50. Заказы приходят даже от иностранных туристов — в основном из Китая, Тайваня и Австралии.

Процедура чистки — дело тонкое. У Yonmarusan больше 25 методов стирки. Каждую игрушку сначала обрабатывают особыми составами от пятен, потом моют специальным шампунем при точно выверенной температуре воды. После сушки мех расчесывают набором из семи разных щеток, а затем проходят по нему промышленным утюгом. Главная задача — сохранить индивидуальность игрушки, ее «выражение лица», а не сделать как новую. «Удаляем пятна, но никогда не стираем воспоминания», — говорят мастера.

Другие фирмы, вроде Delight Makers из Йокогамы, специализируются на сложном ремонте. Они пришивают оторванные конечности, ищут идеально подходящую ткань или вручную подкрашивают замену. Средний счет за такую работу — около 40 000 иен ($256/₽19 160). Ремонт может длиться до двух месяцев, и клиенты получают фотоотчеты на каждом этапе. Гендиректор компании Мики Сугино объясняет это просто: для людей эти игрушки — часть семьи, и разлука с ними вызывает тревогу.

Тренд поддерживает мода на «нуикацу» — прогулки и фотосессии с плюшевыми игрушками. Под него уже подстроился и гостиничный бизнес. Сеть Toyoko Inn в некоторых отелях предлагает для игрушек гостей миниатюрные халаты и кровати, а группа отелей Hoshino Resort организует велопрогулки, куда можно взять плюшевого друга.

Аналитики прогнозируют, что японский рынок мягких игрушек к 2029 году достигнет 1 миллиарда долларов. По мнению представителей индустрии, соцсети вроде TikTok и Instagram* только подогревают этот спрос, позволяя людям открыто демонстрировать свою привязанность.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ