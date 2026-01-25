Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Nikkei Asia: В Японии плюшевые игрушки — члены семьи, которым нужны купание и дорогостоящий ремонт
Издание Nikkei Asia пишет о том, что в Японии для многих плюшевые игрушки стали почти членами семьи.

В Японии сформировался целый рынок услуг для плюшевых игрушек, которые владельцы считают полноценными компаньонами. Nikkei Asia рассказывает о компаниях, которые превратили стирку и починку старых медведей и зайцев в прибыльное дело с тысячами клиентов. 

Может быть интересно

Спрос на эти услуги растет быстро. Например, компания Yonmarusan, которая занимается чисткой и ремонтом на дому, в 2025 году выполняла около 800 заказов в месяц. Всего три года назад их было около 50. Заказы приходят даже от иностранных туристов — в основном из Китая, Тайваня и Австралии.

Процедура чистки — дело тонкое. У Yonmarusan больше 25 методов стирки. Каждую игрушку сначала обрабатывают особыми составами от пятен, потом моют специальным шампунем при точно выверенной температуре воды. После сушки мех расчесывают набором из семи разных щеток, а затем проходят по нему промышленным утюгом. Главная задача — сохранить индивидуальность игрушки, ее «выражение лица», а не сделать как новую. «Удаляем пятна, но никогда не стираем воспоминания», — говорят мастера.

Другие фирмы, вроде Delight Makers из Йокогамы, специализируются на сложном ремонте. Они пришивают оторванные конечности, ищут идеально подходящую ткань или вручную подкрашивают замену. Средний счет за такую работу — около 40 000 иен ($256/₽19 160). Ремонт может длиться до двух месяцев, и клиенты получают фотоотчеты на каждом этапе. Гендиректор компании Мики Сугино объясняет это просто: для людей эти игрушки — часть семьи, и разлука с ними вызывает тревогу.

Тренд поддерживает мода на «нуикацу» — прогулки и фотосессии с плюшевыми игрушками. Под него уже подстроился и гостиничный бизнес. Сеть Toyoko Inn в некоторых отелях предлагает для игрушек гостей миниатюрные халаты и кровати, а группа отелей Hoshino Resort организует велопрогулки, куда можно взять плюшевого друга.

Аналитики прогнозируют, что японский рынок мягких игрушек к 2029 году достигнет 1 миллиарда долларов. По мнению представителей индустрии, соцсети вроде TikTok и Instagram* только подогревают этот спрос, позволяя людям открыто демонстрировать свою привязанность.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ

#япония #туризм #ремонт #nikkei asia #нуикацу #плюшевые игрушки #химчистка
Источник: asia.nikkei.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Франция заказывает дальнобойные ударные БПЛА с реактивным двигателем
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
+
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Сборщик ПК вместо купленной RTX 5080 обнаружил в коробке пустую систему охлаждения для RTX 4090
1
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
4
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
8
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
3
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
2
Процессоры Core Ultra 400 выйдут в конце 2026 года
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
04:37
торенты
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
Waramagedon
04:34
при 32гб, отдать встройке 8 не проблема.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Waramagedon
04:25
Давно подсчитано, что себестоимость куска пластика с текстолитом и проигрывателем дисков стоит баксов 70-150 в зависимости от версии ПС. В сони меценатов нет. Якудзы с самураями с вас снимут 3 шкуры и...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
DIP32
03:13
Похоже, Трамп неслабо так приложился к бульбулятору и себе набулькал))).
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
CoverLocker
02:00
Инкрустированный маленькими зеркальными квадратиками.
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Вячеслав Безруков
01:08
Они имели ввиду бальбулятор наверное)
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Лев корл
00:55
Ого какую "окопу" можно выкопать прямо в полный рост ходов прорыть! Раздолье для пацанов школьников Мы такие ходы рыли в детстве, на десятки метров. Так и называли "окопа", не "окоп", жить было можно)...
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
Китя.
00:51
Зашибись сменю 14700КF 8 ядерник. Потом на 12 ядерник Bartlett Lake-S ХОРОШО.
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
Китя.
00:33
Главное чтобы не горели как 9800X3D.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
VRoman
23:09
Потому что 400я линейка - это та же самая 300я. Просто TSMC подтянула качество кристаллов и теперь стало можно выжать ещё 100 МГц из кремния. А сама архитектура осталась без изменений. Но вообще да, А...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter