breaking-news
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
Новинка будет выпускаться в двух версиях

Компания Honor готовится к предстоящей презентации своего нового смартфона Magic V6, который, согласно утечкам, получит самый ёмкий аккумулятор среди всех складных моделей, присутствующих на рынке на текущий момент, а данные от информатора, опубликованные на площадке Weibo, вносят большую ясность, пишет издание GSMArena.

Может быть интересно

Honor Magic V5. Источник фото: GSMArena 

Сообщается, что опубликованный информатором скриншот демонстрирует характеристики батареи Honor Magic V6, взятые из базы данных 3C — как и предполагалось, новинка будет выпускаться в двух версиях, одна из которых получит аккумулятор с номинальной ёмкостью 7000 мА·ч, а вторая обзаведётся батареей с номинальным показателем 6700 мА·ч.

Модель предшествующего поколения, Honor Magic V5, также дебютировала в двух вариантах — один обладал батареей на 6100 мА·ч и предназначался для рынка Китая, тогда как второй имел аккумулятор ёмкостью 5820 мА·ч. В более ранних слухах говорилось, что Honor Magic V6 оснастят флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 200-Мп основной камерой. Производитель планирует презентовать новинку в начале марта на выставке MWC в Барселоне.

#honor magic v6
Источник: gsmarena.com
