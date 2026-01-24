Видеокарта была приобретена всего за 80 долларов

Рынок подержанных видеокарт порой предлагает популярные модели прошлых лет за скромные суммы, что привлекает геймеров, привыкших экономить, тем более что рост стоимости комплектующих на фоне продолжающихся проблем с доступностью памяти заставляет смотреть в сторону более дешёвых моделей прошлых поколений.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Видеокарту XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 ГБ тоже можно причислить к заманчивым предложениям — именно так решил энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official, который приобрёл её всего за 80 долларов США и решил протестировать в современных играх совместно с процессором Ryzen 7 3700X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4.

На первом этапе сборка была подвергнута тестам в бенчмарке 3DMark Time Spy, где видеокарта Radeon RX 590 набрала 4891 балл, обогнав GTX 1060 3 ГБ OC и RX 580 на 15% и 8%, но уступив GeForce RTX 3050 чуть более 21%.

Далее энтузиаст приступил к тестированию ПК в ряде игр в разрешении 1080p, где сборка продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/fps 1% low:

Grand Theft Auto V Enhanced (1440p, очень высокие настройки качества графики) — 51 fps/48 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1440p, очень высокие настройки, AMD CHS) – 67 fps/53 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, низкие/средние настройки) — 35 fps/27 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, низкие/средние настройки, FSR Performance) — 53 fps/46 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур) — 40 fps/33 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур, FSR) – 58 fps/51 fps

Counter-Strike 2 (1080p) – 204 fps/178 fps

PUBG (1080p, DX12, высокие настройки) — 89 fps/51 fps

BeamNG.drive (1080p, очень высокие настройки) — 56 fps/53 fps

Fortnite (1080p, DX12, средние/высокие настройки) — 112 fps/93 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие/Ultra настройки) — 56 fps/46 fps

Fallout 4: Anniversary Edition (1080p, настройки Ultra, лок на 60 fps) — 60 fps/60 fps

Rust (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур) — 56 fps/48 fps

Baldur's Gate 3 (1080p, DX11, высокие настройки) — 46 fps/32 fps

В целом, ПК с Radeon RX 590, Ryzen 7 3700X и 32 ГБ DDR4 обеспечивает неплохие показатели частоты кадров в современных играх, а использование FSR в ряде из них позволяет добиться ещё более высоких значений.