Рынок подержанных видеокарт порой предлагает популярные модели прошлых лет за скромные суммы, что привлекает геймеров, привыкших экономить, тем более что рост стоимости комплектующих на фоне продолжающихся проблем с доступностью памяти заставляет смотреть в сторону более дешёвых моделей прошлых поколений.
Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube
Видеокарту XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 ГБ тоже можно причислить к заманчивым предложениям — именно так решил энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official, который приобрёл её всего за 80 долларов США и решил протестировать в современных играх совместно с процессором Ryzen 7 3700X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4.
На первом этапе сборка была подвергнута тестам в бенчмарке 3DMark Time Spy, где видеокарта Radeon RX 590 набрала 4891 балл, обогнав GTX 1060 3 ГБ OC и RX 580 на 15% и 8%, но уступив GeForce RTX 3050 чуть более 21%.
Далее энтузиаст приступил к тестированию ПК в ряде игр в разрешении 1080p, где сборка продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/fps 1% low:
- Grand Theft Auto V Enhanced (1440p, очень высокие настройки качества графики) — 51 fps/48 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (1440p, очень высокие настройки, AMD CHS) – 67 fps/53 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, низкие/средние настройки) — 35 fps/27 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, низкие/средние настройки, FSR Performance) — 53 fps/46 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур) — 40 fps/33 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур, FSR) – 58 fps/51 fps
- Counter-Strike 2 (1080p) – 204 fps/178 fps
- PUBG (1080p, DX12, высокие настройки) — 89 fps/51 fps
- BeamNG.drive (1080p, очень высокие настройки) — 56 fps/53 fps
- Fortnite (1080p, DX12, средние/высокие настройки) — 112 fps/93 fps
- Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие/Ultra настройки) — 56 fps/46 fps
- Fallout 4: Anniversary Edition (1080p, настройки Ultra, лок на 60 fps) — 60 fps/60 fps
- Rust (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур) — 56 fps/48 fps
- Baldur's Gate 3 (1080p, DX11, высокие настройки) — 46 fps/32 fps
В целом, ПК с Radeon RX 590, Ryzen 7 3700X и 32 ГБ DDR4 обеспечивает неплохие показатели частоты кадров в современных играх, а использование FSR в ряде из них позволяет добиться ещё более высоких значений.