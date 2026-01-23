Кризис на рынке памяти провоцирует рост числа случаев мошенничества при покупке компьютерной техники

На фоне кризисных явлений на рынке памяти и резкого повышения стоимости отдельных компонентов компьютеров, участились случаи мошеннических действий среди продавцов электроники. По данным представителей российской компании Fosters PC, занимающейся сборкой персональных компьютеров, подобные инциденты приобрели массовый характер.

Так, специалист компании поделился произошедшей недавно историей. Согласно рассказу сотрудника, была приобретена новая видеокарта модели GeForce RTX 5080, произведённая фирмой Palit. Устройство было доставлено в фирменной упаковке с неповреждёнными заводскими пломбами. Однако после вскрытия коробки выяснилось, что внутри находится лишь система охлаждения, предназначенная для другой карты — RTX 4090. Рабочего устройства не оказалось вовсе.

Это событие вызвало беспокойство руководства компании. Представитель сообщил, что аналогичные ситуации стали повторяться регулярно в течение последних нескольких недель. Источником проблемы называют сотрудников логистических служб, использующих поддельные пломбы для подмены дорогостоящих товаров.

Для защиты потребителей специалисты рекомендуют осуществлять проверку полученной продукции сразу же после доставки, фиксируя этот процесс на видеозапись. Таким образом покупатели смогут обезопасить себя от рисков стать жертвами мошенников и будут располагать доказательствами в случае последующих судебных разбирательств.