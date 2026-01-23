Улучшенные фильтры призваны гарантировать, что до зрителей дойдёт только «высококачественный» контент.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) опубликовал своё ежегодное открытое письмо сообществу YouTube. В нём он изложил планы платформы на 2026 год. С одной стороны, Мохан позиционирует экосистему YouTube как «эпицентр культуры», переосмысливающий всю индустрию развлечений и теперь предоставляющий доступ ко всем форматам — от длинных видеороликов и прямых трансляций до музыки и короткометражек. Он также планирует больше внимания уделять детям и молодёжи и укреплять «экономику создателей». С другой стороны, как и в предыдущие годы, он не может обойти стороной тему искусственного интеллекта.

Низкокачественный контент, созданный с помощью нейросетей, должен исчезнуть, но создателям видеороликов одновременно будет предоставлено значительно больше инструментов ИИ.

Мохан говорит, что YouTube не должен навязывать создателям чрезмерно ограничительные правила. В противном случае жанры, которые когда-то считались странными — АСМР (ASMR) и «Летсплей» (Let's Play) — никогда бы не стали такими популярными, какими они являются сегодня.

«Чтобы ограничить распространение низкокачественного контента, созданного ИИ, мы активно развиваем наши проверенные системы, которые оказались весьма успешными в борьбе со спамом и кликбейтом, а также в ограничении распространения низкокачественного, повторяющегося контента», — пишет Мохан.

В видеоинтервью он добавляет, что YouTube будет инвестировать в обеспечение соблюдения Правил сообщества. Они запрещают вводящий в заблуждение и фейковый контент, что, естественно, также относится к контенту, созданному ИИ. Мохан добавил, что платформа также планирует инвестировать в свой алгоритм рекомендаций для решения проблемы коротких видеороликов, созданных ИИ.

В 2026 году должна появиться возможность создавать на YouTube короткие видеоролики, сгенерированные ИИ на основе собственного лица. Подробности пока не разглашаются. Однако Мохан в своем письме подчеркивает, что контент, созданный с помощью собственных инструментов ИИ платформы, будет четко маркироваться. Если используются другие инструменты ИИ, авторы должны будут это указывать.