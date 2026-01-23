Видеокарта и процессор обошлись энтузиасту всего в 100 долларов.

Игровые системы прошлых лет набирают популярность среди геймеров, стеснённых в средствах, на фоне роста стоимости ряда современных комплектующих в связи с кризисом на рынке памяти, поэтому энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать ПК с поддержкой DDR3.

Может быть интересно

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Ранее он продемонстрировал возможности системы на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3-1866 и GeForce RTX 2060 Super, а сейчас решил проверить производительность более дешёвого ПК с процессором Intel Core i7-4770S, обладающим 4 ядрами и 8 потоками с максимальной частотой 3.9 ГГц, и видеокартой GeForce GTX 980 4 ГБ, которые обошлись ему в 100 долларов США. К ним он добавил 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600 и материнскую плату на базе чипсета H81.

Игровой ПК был протестирован в восьми популярных играх в разрешении 1080p и показал следующие результаты средней частоты кадров/fps 1% low:

ARC Raiders (низкие настройки графики, TSR) — 45 fps/24 fps

Baldur's Gate 3 (средние настройки, TAA) — 45 fps/17 fps

Counter-Strike 2 (низкие настройки) — 86 fps/34 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки) — 41 fps/19 fps

Fortnite (низкие настройки, лок на 60 fps) — 60 fps/35 fps

Grand Theft Auto V Legacy (высокие настройки, FXAA) — 65 fps/45 fps

Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки, FSR 3.1 Quality) — 49 fps/28 fps

Red Dead Redemption 2 (экв. настройки консоли, средние настройки TAA) — 54 fps/38 fps

В целом, ПК обеспечил вполне играбельные показатели частоты кадров, хотя в ряде игр наблюдались «просадки». Впрочем, это нивелируется стоимостью системы, которая может стать временным решением для геймеров, рассчитывающих дождаться возвращения ситуации на рынке памяти в привычное русло.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424