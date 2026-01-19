У всех нас, геймеров, ПК-энтузиастов и простых пользователей ПК, разные требования к компьютерам. Кому-то не хватает производительности видеокарты GeForce RTX 5070, а кто-то вполне доволен тем результатам в играх, которые показывает старенькая GeForce GTX 1660 SUPER. Кто-то любит большие корпуса, а кто-то заметно переплачивает за компактность комплектующих, собирая игровую систему в малом объеме корпуса Mini-ITX. Но в одном предпочтения большинства пользователей ПК сходятся — все хотят, чтобы компьютер шумел как можно меньше.

Ведь шум вентиляторов, писк дросселей видеокарты или вибрации корпуса ПК от жестких дисков раздражают даже днем. А стоит оставить компьютер работать на ночь, например, перекодируя длинное видео или проверяя поверхность жесткого диска большого объема, то на фоне ночной тишины шум от его работы становится еще более заметным и мешает спать.

реклама





Некоторые пользователи ПК, увлекшись борьбой с шумом, исходящим от него, «перегибают палку» и начинают тратить на это большие деньги, собирая полностью безвентиляторные системы с пассивным охлаждением. Но все равно часто остаются недовольными, ведь на фоне тихой работы ПК без вентиляторов может стать слышен писк дросселей на видеокарте, не говоря уже про шум работы жесткого диска.

Сегодня мы с вами рассмотрим то, как сделать игровой ПК тихим или совсем без затрат, или переплатив за более тихие комплектующие совсем немного. А учитывая то, что именно игровые компьютеры шумят больше всего, эти советы будет гораздо проще реализовать на ПК с более простыми конфигурациями, для простых игр, несложной офисной работы или мультимедийных функций. А начнем с того, что разберемся, что же в наших ПК издает больше всего шума.

Главные источники шума в игровом ПК

реклама





В современном игровом ПК наиболее заметен шум от вентиляторов, которые установлены на процессорном кулере, радиаторе видеокарты и в корпусе ПК — для вдува и выдува воздуха. Еще шумит вентилятор в блоке питания, особенно в бюджетных моделях малой мощности, и с его шумом бороться будет сложнее всего. Могут шуметь и вентиляторы на системе жидкостного охлаждения или моторчик в ее помпе.

Раньше пользователей ПК, особенно с недорогими корпусами из тонкого железа, очень раздражали вибрации и шум от жестких дисков, которые, войдя в резонанс с хлипкими креплениями, выдавали целую гамму неприятных звуков. Но в 2026 году игровой ПК с жестким диском — это скорее исключение, так как уже несколько лет основным накопителем стал бесшумный SSD.

Но бесшумен он только при использовании обычного радиатора или если обходится вовсе без него, как, к примеру, мало нагревающиеся модели в форм-факторе 2,5" с интерфейсом SATA. А некоторые современные модели с интерфейсом PCI Express 5.0 настолько горячие, что в их системе охлаждения используется маленький вентилятор, который может неприятно шуметь.

реклама





А вот жалоб геймеров на писк дросселей видеокарты, блока питания и материнской платы стало заметно больше за последние годы. Так как производители даже в топовых комплектующих зачастую пытаются сэкономить каждую копейку, ставя более дешевые компоненты. Некоторые геймеры даже несут видеокарту обратно в магазин, хотя писк дросселей не является гарантийным случаем. Или пытаются бороться с ним более радикальными методами, заливая их лаком или силиконовым компаундом.

Еще за последние годы можно заметить тенденцию к сильной экономии металла в компьютерных корпусах. В бюджетных моделях часто используется сталь толщиной всего 0,4 мм, которая прогибается от нажатия пальцем. А усугубляют проблему многочисленные перфорации стенок корпуса, которые позволяют любому шуму выходить из ПК наружу. Но зато сегодня можно купить хороший в плане вентиляции корпус ПК с отличным дизайном всего за 3500-4500 рублей, к примеру, Powercase Mistral Z4 Mesh LED.

Шум ПК в простое и под нагрузкой - две разные вещи

реклама





Готовясь сделать свой ПК более тихим, нужно понимать, что между его шумом в режиме простоя или малой нагрузки и шумом при загрузке видеокарты и процессора под 100% есть огромная разница. Большинство современных видеокарт имеют функцию FAN STOP, останавливающую вентиляторы при достижении порога температуры в 50-60 градусов. А современные материнские платы могут без проблем регулировать обороты не только PWM-вентиляторов с четырехпиновым разъемом, но и с трехпиновым разъемом, управляя им через питающее напряжение.

И сегодня часто встречаются игровые сборки, которые очень тихо работают в режиме малой нагрузки, но начинают издавать рев, как только вы зайдете в требовательную игру. Причем шуметь начинают не только вентиляторы на процессоре и видеокарте, но и в блоке питания. Но гораздо хуже, если ПК шумит и в режиме простоя, это может означать, что система охлаждения в нем работает на пределе своих возможностей.

Шум системы охлаждения ноутбука

С этим видом шума бороться гораздо сложнее, так как в ноутбуках, а особенно игровых, система охлаждения изначально рассчитана на высокие обороты вентилятора. И даже так у нее практически нет запаса по отводу тепла. Но некоторые советы по снижению шума от ПК позволят сделать более тихим и ноутбук, а еще можно порекомендовать их владельцам делать регулярную чистку от пыли.

В ноутбуке даже небольшое засорение пылью заметно снижает возможности системы охлаждения. А еще стоит купить недорогую охлаждающую подставку с вентиляторами — несколько градусов она позволит сбросить, и шумные маленькие внутренние вентиляторы ноутбука снизят обороты. Или хотя бы стоит приподнять корпус ноутбука над столом, чтобы обеспечить лучший приток воздуха.

Самые простые советы по снижению шума ПК

Самый простой метод снижения шума от ПК, который можно реализовать за пару минут, это перестановка ПК со стола, где он часто стоит, на пол, под стол. Даже такое небольшое изменение расстояния от источника шума до наших ушей может сделать использование ПК гораздо более комфортным. Вдобавок поверхность стола начинает играть роль отсекателя шума, а еще играет важную роль поверхность сзади и сбоку от компьютера.

Гладкая ровная поверхность усиливает переотражение звука и восприятие нами шума, и имеет смысл поэкспериментировать, ставя ПК под столом под разными углами. Но главное помнить, что между корпусом ПК и стеной или поверхностью мебели должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Еще одним способом избавиться от шума является использование наушников во время игры. Наушники закрытого типа, а особенно — с функцией шумоподавления, например, HyperX Cloud II, отсекают массу посторонних шумов, при этом обеспечивая гораздо более качественный звук, чем динамики за такую же сумму. Вдобавок возрастает точность позиционирования источника звука в играх, и определять противников по издаваемому ими шуму становится легче.

Настраиваем вентиляторы в корпусе ПК

Современные материнские платы имеют возможность задать зависимость оборотов вентиляторов от различных датчиков температуры в ПК, а модели стоимостью от 9000-10000 рублей имеют достаточное количество вентиляторных разъемов. Например, на моей материнской плате MSI B550-A PRO их шесть штук, плюс совмещенный разъем для вентилятора и помпы СЖО. И установив в корпус ПК несколько вентиляторов на вдув и выдув, можно за 20 минут настроить их обороты таким образом, чтобы хотя бы в простое ПК стал очень тихим.

Часть вентиляторов можно вообще заставить останавливаться, в простое для охлаждения игровой сборки среднего уровня вполне хватит пары вентиляторов, работающих на низких оборотах. Что касается количества оборотов под нагрузкой, то для многих недорогих вентиляторов порогом, когда еще создается хоть какой-то поток воздуха, достаточное стартовое напряжение обеспечивает запуск крыльчатки, а шум остается минимальным, будут обороты в диапазоне 600-800 в минуту.

И имеет смысл установить вентиляторы в корпус ПК с запасом по количеству, но с более низкими оборотами. Например, для ПК с процессором Ryzen 5 7500F и видеокартой GeForce RTX 5070 можно рекомендовать три вентилятора диаметром 140 мм на вдув и еще пару таких же — на выдув, на задней и верхней панели корпуса.

Шум от блока питания

Если шумит вентилятор в блоке питания, то это уже более серьезная проблема, так как его обороты привязаны к потребляемой мощности и напрямую мы не можем регулировать их. И такой вентилятор часто становится самым громким компонентом в ПК, раздражая во время игры. Здесь поможет или замена блока питания на другую модель, с большим запасом мощности и полупассивным режимом работы вентилятора, например, PCCooler YS850. Или снижение потребляемой процессором и видеокартой мощности с помощью андервольтинга, чтобы БП не так сильно раскручивал вентилятор.

Андервольтинг

Андервольтинг — самый простой и бесплатный способ снизить ватты, потребляемые главными комплектующими ПК, что дает заметное снижение их температуры и уровня шума. Сделать его довольно просто, и в сети есть масса гайдов для разных процессоров и видеокарт. Но каждый экземпляр процессора и видеокарты будет иметь свой потенциал по снижению напряжения, и иногда он может оказаться очень небольшим.

Снижаем писк дросселей

Отличным подспорьем для андервольтинга, к тому же заметно снижающим писк дросселей, станет ограничение FPS, например, через утилиту MSI Afterburner. Если видеокарта может выдавать в игре 100 FPS, а мы ограничиваем их на 60-ти, то резко падает загрузка как видеокарты, так и процессора, и шум дросселей становится ниже. Вместе с андервольтингом температуры и энергопотребление процессора и видеокарты в таком режиме работы может упасть до очень низких значений.

Небольшая переплата за качественную систему охлаждения

Если же вы готовы переплатить за более тихую работу комплектующих, то для процессоров и видеокарт со средним энергопотреблением это будет не слишком затратно. Разница между недорогими процессорными башенными кулерами с тремя теплотрубками и довольно продвинутыми — с четырьмя и пятью теплотрубками, иногда составляет всего несколько сотен рублей. За видеокарту с более солидной системой охлаждения придется переплатить больше — несколько тысяч рублей, но часто это стоит того, особенно если она приобретается надолго.

Итоги

Как видите, заставить компьютер работать тише можно различными способами, а если он имеет производительность среднего уровня, то это и вовсе не потребует от вас дополнительных трат. С топовым «железом» добиться тишины уже сложнее, но тоже вполне возможно.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а как вы боретесь с шумом от работы ПК и готовы ли переплатить за более тихие комплектующие? И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три последних публикации в моём блоге:

Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.