Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
Опрос учителей в Великобритании показал, что 37% детей приходят в первый класс, не будучи готовыми к школе. Многие из них не умеют обращаться с книгой, пытаясь листать страницы, как экран смартфона, а каждый четвертый ребенок не приучен к туалету.

Согласно свежему опросу благотворительной организации Kindred Squared, готовность детей к школе в Британии падает. Учителя констатируют, что все больше первоклассников не владеют простейшими бытовыми навыками, а их взаимодействие с миром все чаще копирует обращение с цифровыми устройствами.

Может быть интересно

Исследование охватило тысячу сотрудников начальных школ. По их оценкам, в этом году 37% детей в возрасте четырех-пяти лет пришли в подготовительный класс, не будучи готовыми к учебе. Годом ранее таких было 33%. Особенно острая ситуация сложилась на северо-востоке Англии, в Уэст-Мидлендсе и на северо-западе.

Конкретные цифры впечатляют. 26% детей часто не умеют пользоваться туалетом. Около 28% не умеют самостоятельно есть и пить. Но один из самых ярких симптомов нового времени — почти треть детей не знает, как обращаться с обычной книгой. Они пытаются «свайпать» ее страницы, как экран планшета.

На эту проблему учителя тратят уйму времени. В среднем 1,4 часа в день уходит на помощь с туалетом и смену подгузников. Еще 2,4 часа учебного времени пропадает из-за того, что дети не освоили базовые навыки. Более половины педагогов винят в этом чрезмерное увлечение гаджетами как самих детей, так и их родителей.

При этом родители, судя по опросу, считают иначе. 88% заявили, что их ребенок готов к школе, а 35% уверены, что он подготовлен лучше большинства сверстников. Почти все родители (94%) хотели бы получить от государства четкие рекомендации по подготовке.

Исполнительный директор Kindred Squared Фелисити Гиллеспи (Felicity Gillespie) назвала ситуацию системным кризисом. Виноваты нехватка ресурсов в британских школах, заниженные ожидания, рост стоимости жизни и недостаток информации для родителей. Правительство же поставило цель к 2028 году довести долю готовых к школе детей до 75%. Пока статистика движется в обратном направлении.

#великобритания #опрос #дети #школа #учителя #базовые навыки
Источник: news.sky.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
1
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
3
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
3
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Military Watch: Беспилотники Беларуси «Беркут-БМ» могли быть изготовлены с помощью технологий России
+
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
2
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
NYT: Дания может передать США часть территории Гренландии
1
Ubisoft будет разделена на пять специализированных студий — компания отменила шесть игровых проектов
+
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
2

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
25
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
13
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
3
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
22:57
Тож была мысля её скальпировать... слава богу - лень победила ))) И так времени на неё убил немерено )))
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
ChestoR
22:44
Балаболов нигде не любят. На чем ты там память 3600 2018 года используешь? Давай скрин пи*дабол
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
Зю
22:41
Скорости в РБ в 4G просто мусорные. Люди просто в 3G переключаются, кто поумнее. Похоже, в последнее время совсем нагнули сеть, на развитие которой денег нет. Вот и законы подъезжают. Из плюсов только...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
lighteon
22:41
Учитывая нынешний дефицит и конские цены все старое и производительное при этом запускающее самые распространенные игры (тот же WoT) - будет расходиться. Правда видеокарту имеющую GPU с тепло распред...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
lighteon
22:36
В 2010-2011 не было, факт. Прибавил два года после смерти второй...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Truandale
21:56
Вам сколько лет, что вы всё ещё верите в этот миф про «хорошую версию Windows через одну»? Перестаньте оперировать маркетинговыми названиями, смотрите на номер билда — и жизнь сразу станет проще. Vis...
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
supies
21:52
Нам режут трафик в мобильной сети. Мы не знаем как это скажется на тарифных планах и их стоимости А вы про порнуху...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Truandale
21:37
Так у остальных давно есть. В чем суть претензий?
Приложение Xbox теперь доступно для ПК с Windows 11 на базе ARM-процессоров
Китя.
21:33
Intel Arc B580 по мощности как RX6600. Зачем её даунвольтить. Карта же слабая.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Waramagedon
21:26
Поэтому в Германии полная жопа? )))
Ember: В ЕС ветровая и солнечная энергия впервые превзошли ископаемое топливо в электроэнергетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter