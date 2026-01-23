Опрос учителей в Великобритании показал, что 37% детей приходят в первый класс, не будучи готовыми к школе. Многие из них не умеют обращаться с книгой, пытаясь листать страницы, как экран смартфона, а каждый четвертый ребенок не приучен к туалету.

Согласно свежему опросу благотворительной организации Kindred Squared, готовность детей к школе в Британии падает. Учителя констатируют, что все больше первоклассников не владеют простейшими бытовыми навыками, а их взаимодействие с миром все чаще копирует обращение с цифровыми устройствами.

Исследование охватило тысячу сотрудников начальных школ. По их оценкам, в этом году 37% детей в возрасте четырех-пяти лет пришли в подготовительный класс, не будучи готовыми к учебе. Годом ранее таких было 33%. Особенно острая ситуация сложилась на северо-востоке Англии, в Уэст-Мидлендсе и на северо-западе.

Конкретные цифры впечатляют. 26% детей часто не умеют пользоваться туалетом. Около 28% не умеют самостоятельно есть и пить. Но один из самых ярких симптомов нового времени — почти треть детей не знает, как обращаться с обычной книгой. Они пытаются «свайпать» ее страницы, как экран планшета.

На эту проблему учителя тратят уйму времени. В среднем 1,4 часа в день уходит на помощь с туалетом и смену подгузников. Еще 2,4 часа учебного времени пропадает из-за того, что дети не освоили базовые навыки. Более половины педагогов винят в этом чрезмерное увлечение гаджетами как самих детей, так и их родителей.

При этом родители, судя по опросу, считают иначе. 88% заявили, что их ребенок готов к школе, а 35% уверены, что он подготовлен лучше большинства сверстников. Почти все родители (94%) хотели бы получить от государства четкие рекомендации по подготовке.

Исполнительный директор Kindred Squared Фелисити Гиллеспи (Felicity Gillespie) назвала ситуацию системным кризисом. Виноваты нехватка ресурсов в британских школах, заниженные ожидания, рост стоимости жизни и недостаток информации для родителей. Правительство же поставило цель к 2028 году довести долю готовых к школе детей до 75%. Пока статистика движется в обратном направлении.