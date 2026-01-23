Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора
Некоторые магазины уже продают новую модель.

Новый игровой процессор AMD Ryzen 7 9850X3D официально поступит в продажу только 29 января, но некоторые участники платформы Reddit сообщают, что сумели приобрести новинку заранее и уже проводят тесты, пишет издание Wccftech.

Пользователь dobum сообщает, что один из местных магазинов приступил к реализации Ryzen 7 9850X3D за несколько дней до старта официальных продаж, что и позволило ему купить процессор за 570 долларов. В тестах пользователя на материнской плате MSI с прошивкой от декабря прошлого года и включённым PBO в однопоточном режиме Cinebench 2026 новинка демонстрирует примерно те же результаты, что и Ryzen 7 9800X3D – 568 баллов.

Может быть интересно

Источник фото: dobum/Reddit

Ещё один участник Reddit, kronoseedlc, не смог достичь на своём Ryzen 7 9850X3D заявленной частоты 5.7 ГГц, используя матплату MSI MPG X870E Carbon WiFi с последней версией BIOS AGESA PI pre-1.3.0.0. В Counter-Strike 2 совместно с GeForce RTX 5090 новинка обеспечила в среднем 913 fps. Пользователь отмечает, что результат примерно соответствует показателю Ryzen 7 9800X3D.

Источник фото: kronoseedlc/Reddit

Тем не менее судить о производительности Ryzen 7 9850X3D по первым тестам не стоит, так как новинка официально не дебютировала, поэтому версии BIOS для данной модели могут быть до конца не оптимизированы.

#amd ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
2
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
1
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
2
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
2
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
1
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
3
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
2
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
+
NYT: Дания может передать США часть территории Гренландии
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
25
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
9
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
+

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
20:25
при всем уважению к интел, не буду брать ARC B 580... Почему? Titan Quest в 2К на ультрах 100 FPS он не тянет, вот как то так
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
kyuukeksura
20:20
Лет 5 назад покупал джибиэльки на али за 3800, получил курьером их, а в приложении какая-то отмена вроде произошла и ещё и обратно деньги пришли
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
3vova1vova2
20:10
идет этот яндекс маркет лесом
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
3vova1vova2
19:51
и куда сей хлам нужен? я бы еще понял GTX 960 4 Gb и то, она она вообще практически ничего не тянет
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
3vova1vova2
19:43
и как обычно сборка гумно хлама
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Андрей Марченко
19:24
Всётаки, бюджетно да антикризисно нынче - наверное это 2011-3 на DDR3, благо ддр3 не скаканула так в цене, а зеоны сильно не чувствуют разницу между ддр3 и ддр4, особенно в 4 канале. Новая ддр3 8гб чу...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Евгений Васютин
18:57
.... шутку оценил
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Евгений Васютин
18:56
интересно, почему процессоры i3 не стоят по $300. следуя вашей логике
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Владимир
18:53
блин а почему досихпор 8060S а не какаянить 9060S ....
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Михаил Авраменко
18:16
Весна придёт - всё само растает.
ABC News: миллионы жителей США могут оказаться в зоне действия сильной зимней бури
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter