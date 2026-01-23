Некоторые магазины уже продают новую модель.

Новый игровой процессор AMD Ryzen 7 9850X3D официально поступит в продажу только 29 января, но некоторые участники платформы Reddit сообщают, что сумели приобрести новинку заранее и уже проводят тесты, пишет издание Wccftech.

Пользователь dobum сообщает, что один из местных магазинов приступил к реализации Ryzen 7 9850X3D за несколько дней до старта официальных продаж, что и позволило ему купить процессор за 570 долларов. В тестах пользователя на материнской плате MSI с прошивкой от декабря прошлого года и включённым PBO в однопоточном режиме Cinebench 2026 новинка демонстрирует примерно те же результаты, что и Ryzen 7 9800X3D – 568 баллов.

Источник фото: dobum/Reddit

Ещё один участник Reddit, kronoseedlc, не смог достичь на своём Ryzen 7 9850X3D заявленной частоты 5.7 ГГц, используя матплату MSI MPG X870E Carbon WiFi с последней версией BIOS AGESA PI pre-1.3.0.0. В Counter-Strike 2 совместно с GeForce RTX 5090 новинка обеспечила в среднем 913 fps. Пользователь отмечает, что результат примерно соответствует показателю Ryzen 7 9800X3D.

Источник фото: kronoseedlc/Reddit

Тем не менее судить о производительности Ryzen 7 9850X3D по первым тестам не стоит, так как новинка официально не дебютировала, поэтому версии BIOS для данной модели могут быть до конца не оптимизированы.