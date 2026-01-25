Ведущие китайские онлайн-площадки, такие как Tmall и JD.com, устроили масштабную распродажу новейшего iPhone Air. Акции выглядят как попытка избавиться от залежавшегося товара, который не оценили даже на одном из ключевых для Apple рынков.
На официальной странице Apple в Tmall цена на iPhone Air была снижена на 2000 юаней (около 287 долларов), в результате чего устройство предлагается за 5499 юаней (789 долларов). Это достаточно низкая цена для модели, которая стартовала с 999 долларов. Не отстаёт и JD.com, также предлагающий смартфон со скидкой.
Потребители быстро поняли, что iPhone Air не оправдывает свою высокую первоначальную цену. Смартфон разочаровал двумя ключевыми недостатками: всего одной основной камерой и небольшим аккумулятором на 3149 мАч. Даже фирменные оптимизации iOS не смогли компенсировать скромную батарею. В тестах на автономность iPhone Air проиграл конкуренту Samsung Galaxy S25 Edge. Очевидно, у программных улучшений есть предел.
Этот провал подтверждает и вторичный рынок: iPhone Air продемонстрировал рекордную скорость падения в цене среди всех моделей Apple с 2022 года. За первые 10 недель после выпуска устройство потеряло 47,7% своей первоначальной стоимости.
Несмотря на холодный приём, Apple, судя по всему, не намерена полностью отказываться от концепции сверхтонких смартфонов. Компания уже готовит iPhone Air второго поколения с двумя основными камерами. По данным источников, Apple изменит стратегию запуска: преемника нынешней модели представят только весной 2027 года, и его выпустят значительно меньшим тиражом, чем остальные смартфоны линейки.
А пока что для жителей Китая сложилась возможность купить новый iPhone с передовым чипом по цене, сопоставимой с предыдущими флагманами.