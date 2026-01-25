Сайт Конференция
Zelikman
Из-за отсутствия спроса китайские ритейлеры начали распродавать iPhone Air со скидками в районе 25%
Тем не менее компания не собирается отказываться от данной концепции и уже работает над сверхтонким смартфоном второго поколения.

Ведущие китайские онлайн-площадки, такие как Tmall и JD.com, устроили масштабную распродажу новейшего iPhone Air. Акции выглядят как попытка избавиться от залежавшегося товара, который не оценили даже на одном из ключевых для Apple рынков.

iPhone Air

На официальной странице Apple в Tmall цена на iPhone Air была снижена на 2000 юаней (около 287 долларов), в результате чего устройство предлагается за 5499 юаней (789 долларов). Это достаточно низкая цена для модели, которая стартовала с 999 долларов. Не отстаёт и JD.com, также предлагающий смартфон со скидкой.

Потребители быстро поняли, что iPhone Air не оправдывает свою высокую первоначальную цену. Смартфон разочаровал двумя ключевыми недостатками: всего одной основной камерой и небольшим аккумулятором на 3149 мАч. Даже фирменные оптимизации iOS не смогли компенсировать скромную батарею. В тестах на автономность iPhone Air проиграл конкуренту Samsung Galaxy S25 Edge. Очевидно, у программных улучшений есть предел.

Этот провал подтверждает и вторичный рынок: iPhone Air продемонстрировал рекордную скорость падения в цене среди всех моделей Apple с 2022 года. За первые 10 недель после выпуска устройство потеряло 47,7% своей первоначальной стоимости.

Несмотря на холодный приём, Apple, судя по всему, не намерена полностью отказываться от концепции сверхтонких смартфонов. Компания уже готовит iPhone Air второго поколения с двумя основными камерами. По данным источников, Apple изменит стратегию запуска: преемника нынешней модели представят только весной 2027 года, и его выпустят значительно меньшим тиражом, чем остальные смартфоны линейки.

А пока что для жителей Китая сложилась возможность купить новый iPhone с передовым чипом по цене, сопоставимой с предыдущими флагманами.

#смартфоны #apple #китай #рынок #iphone air
Источник: wccftech.com
