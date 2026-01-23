За первую половину января 2026-го в столице Камчатского края выпало 163,6 миллиметра осадков, или около 150% месячной нормы.

Ряд российских СМИ сообщают об аномальных снегопадах на Камчатке. По некоторым данным, сугробы выросли до 3-го этажа, а крыши машин порой служат тротуарами. Непогоде, впрочем, радуются дети — они строят гигантские снежные дома. Последствия снегопада, который начался в первой половине месяца, приходится разгребать по сей день, сообщают местные жители.

Источник: Александр Пирагис / РИА Новости / Спутник / ProfimediaПо мнению ученых, экстремальные условия вызваны повторяющимися циклонами над Тихим океаном, которые приносят большое количество влаги. Холодный воздух и сложный рельеф Камчатки превращают эту влагу в обильный, тяжелый снег. Глава Камчатгидромета Вера Полякова сказала, что «последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась в начале 1970-х годов».

Примечательно, что в США миллионы американцев готовятся к сильной зимней буре, которая ожидается на предстоящих выходных. Ожидается, что это будет одна из самых сильных бурь за последние годы, сообщила газета Washington Post. По некоторым оценкам, более 120 миллионов американцев могут пострадать — это около трети всего населения Соединенных Штатов.

Между тем мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил чрезвычайное положение в городе после сообщения о первом трагическом случае с пожилым человеком из-за снегопада, сообщили городские власти. Беляев заявил, что виноваты управляющие компании, которые пренебрегли своими обязанностями по уборке снега и слишком долго ждали окончания метели.

Жители Камчатки известны по всей России своей стойкостью и терпением перед лицом экстремальных условий этого популярного среди туристов полуострова, где находится множество действующих вулканов. В 2023 году к уже глубокому снегу добавился слой пепла после извержения гигантского вулкана Шивелуч. Тогда вулканологи назвали это самым сильным пеплопадом за 60 лет.

Многие здания засыпаны снегом, не только входы, но и верхние этажи. Местные СМИ сообщали, что некоторым людям приходилось вылезать из квартир через окна, когда они не могли самостоятельно выбраться из снежных заносов. Волонтеры, студенты и солдаты помогают справиться со стихией. Источник: Александр Пирагис Источник: Александр ПирагисПо словам городских властей, школы остаются закрытыми, а общественный транспорт приостановлен. Местные метеорологи предупреждают о сохранении опасных условий: возможны сильные снегопады, метели и ветер со скоростью до 67 километров в час. Метеорологические службы также предупреждают о гололеде и опасных дорожных условиях.