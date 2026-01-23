Компания пообещала не повторять своих ошибок.

В начале текущего года целый ряд покупателей выразил своё недовольство относительно ситуации, возникшей с наборами оперативной памяти DDR5 от Corsair, так как компания отменила заказы своих клиентов на комплекты, предлагавшиеся по выгодной цене. Некоторые пользователи утверждали, что чуть позже видели аналогичные наборы, но с заметно возросшей стоимостью.

Источник фото: Amazon

Чуть позже Corsair решила сгладить ситуацию, предложив пострадавшим покупателям купон на скидку, но поспешила, предоставив неработающие коды, чем ещё больше разозлила своих клиентов. Наконец, спустя некоторое время компания всё же отправила рабочие скидки на 40 %, но, судя по всему, время уже было упущено.

В своём новом заявлении, публикуемом изданием VideoCardz, Corsair приносит извинения своим клиентам, пострадавшим от отмены заказов на оперативную память в начале января. Компания отмечает, что аннулировать заказы ей пришлось в связи с ошибками в ценообразовании и фактической недоступностью данных наборов оперативной памяти DDR5 на складе.

Производитель признаёт, что был выбран некорректный способ общения со своими клиентами, вводящий в заблуждение покупателей сообщениями с неправильными кодами на скидку, и обещает в будущем не повторять подобных ошибок. Corsair отмечает, что после данного инцидента в процесс решения подобных проблем были внесены коррективы для более эффективного их решения.