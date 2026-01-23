Сайт Конференция
breaking-news
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
Компания пообещала не повторять своих ошибок.

В начале текущего года целый ряд покупателей выразил своё недовольство относительно ситуации, возникшей с наборами оперативной памяти DDR5 от Corsair, так как компания отменила заказы своих клиентов на комплекты, предлагавшиеся по выгодной цене. Некоторые пользователи утверждали, что чуть позже видели аналогичные наборы, но с заметно возросшей стоимостью.

Источник фото: Amazon

Чуть позже Corsair решила сгладить ситуацию, предложив пострадавшим покупателям купон на скидку, но поспешила, предоставив неработающие коды, чем ещё больше разозлила своих клиентов. Наконец, спустя некоторое время компания всё же отправила рабочие скидки на 40 %, но, судя по всему, время уже было упущено.

В своём новом заявлении, публикуемом изданием VideoCardz, Corsair приносит извинения своим клиентам, пострадавшим от отмены заказов на оперативную память в начале января. Компания отмечает, что аннулировать заказы ей пришлось в связи с ошибками в ценообразовании и фактической недоступностью данных наборов оперативной памяти DDR5 на складе.

Производитель признаёт, что был выбран некорректный способ общения со своими клиентами, вводящий в заблуждение покупателей сообщениями с неправильными кодами на скидку, и обещает в будущем не повторять подобных ошибок. Corsair отмечает, что после данного инцидента в процесс решения подобных проблем были внесены коррективы для более эффективного их решения.

#corsair
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
22:57
Тож была мысля её скальпировать... слава богу - лень победила ))) И так времени на неё убил немерено )))
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
ChestoR
22:44
Балаболов нигде не любят. На чем ты там память 3600 2018 года используешь? Давай скрин пи*дабол
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
Зю
22:41
Скорости в РБ в 4G просто мусорные. Люди просто в 3G переключаются, кто поумнее. Похоже, в последнее время совсем нагнули сеть, на развитие которой денег нет. Вот и законы подъезжают. Из плюсов только...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
lighteon
22:41
Учитывая нынешний дефицит и конские цены все старое и производительное при этом запускающее самые распространенные игры (тот же WoT) - будет расходиться. Правда видеокарту имеющую GPU с тепло распред...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
lighteon
22:36
В 2010-2011 не было, факт. Прибавил два года после смерти второй...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Truandale
21:56
Вам сколько лет, что вы всё ещё верите в этот миф про «хорошую версию Windows через одну»? Перестаньте оперировать маркетинговыми названиями, смотрите на номер билда — и жизнь сразу станет проще. Vis...
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
supies
21:52
Нам режут трафик в мобильной сети. Мы не знаем как это скажется на тарифных планах и их стоимости А вы про порнуху...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Truandale
21:37
Так у остальных давно есть. В чем суть претензий?
Приложение Xbox теперь доступно для ПК с Windows 11 на базе ARM-процессоров
Китя.
21:33
Intel Arc B580 по мощности как RX6600. Зачем её даунвольтить. Карта же слабая.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Waramagedon
21:26
Поэтому в Германии полная жопа? )))
Ember: В ЕС ветровая и солнечная энергия впервые превзошли ископаемое топливо в электроэнергетике
