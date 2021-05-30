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MotoGP 21: что изменилось в серии

Кратко рассмотрю симулятор мотогонок MotoGP 21 и проверю в ней производительность системы 1240 v3 + GTX 1070.
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22 апреля 2021 года был анонсирован выход новой игры из серии MotoGP. Как и последние игры, она базируется на движке Unreal Engine 4 и выпущена компанией Milestone S.r.l.

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Что же изменилось? Да, особо ничего. Все так же нас встречает основное меню, где можно выбрать графические настройки, настройки звука, начать новую карьеру или выбрать мультиплеер:

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 Также присутствует раздел Quick Modes, где можно начать отдельную гонку на выбранной трассе или просто сыграть в чемпионат мира:

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 Или совершить заезд на время (как онлайн, так и оффлайн).

Также в основном меню присутствует раздел кастомизации:

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 Он стал более разнообразным в сравнении с предыдущей игрой. Тут можно настроить внешний вид своего мотоцикла, пилота. Вариантов раскрасок не так и много. Но какое-то время на создание своей команды можно потратить.

Кастомизация своей команды.

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 Основным режимом, как и раньше, является карьера:

 Особых изменений нет. Так же вам навязывается обязательный менеджмент. Лично этот момент мне не нравится, но к нему можно отнестись "спустя рукава", особого влияния это на ваш результат не имеет. По крайней мере, на не самом высоком уровне сложности.

Несколько слов об реализации управления. Все так же можно выбрать уровень сложности управления спортбайком и уровень сложности оппонентов.

Разброс довольно значительный: можно сделать достаточно простую аркаду или погрузиться в "пучину" симуляции. Многие критикуют даже максимальный уровень сложности в симуляции управления мотоциклом. Но такой подход, на мой взгляд ошибочный. Не стоит даже пытаться делать из игры (а это именно игра) профессиональный симулятор. Тем более, что управление мотоциклом в реальности происходит буквально всем телом. И такое реализовать в компьютерной игре просто нереально.

Если же рассматривать само ощущение от управления, то оно опять поменялось. Каждая игра серии требует привыкания к новым особенностям управления. Оно не стало лучше или хуже, просто немного другое. Например, поведение мотоцикла в повороте более стабильно, чем в версии 20-го года, а вот тормозить стало немного сложнее. Чаще приходится применять импульсное торможение, иначе блокировка переднего колеса вам обеспечена. Проходить поребрики в поворотах на многих трассах стало сложнее. При наезде на более-менее высокие вам гарантировано падение.

Искусственный интеллект соперников также не особо поменялся. Мне показалось, что управлять мотоциклом в гонках стало немного проще, но соперники стали немного сильнее. Кроме того, стали чаще реализовываться спонтанные падения оппонентов (не по вашей вине). Пару раз такие падения приводили и к падению моего пилота. Благо есть режим перемотки времени (эту функцию можно и отключить).

Теперь рассмотрим, какие классы мотоциклов присутствуют. Это три основных класса чемпионата мира и старые мотоциклы трех классов: литровые и 800-кубовые с четырехтактными моторами, а также старые мотоциклы с двухтактными моторами. Жалко, что серию электрических байков опять не представили:

 

Ну и переходим к графике в игре. Тут много слов говорить не буду. Она стала немного получше, менее мыльная. Можете сами сравнить скриншоты из игры MotoGP 20 и MotoGP 21.

Основное внимание, как и прежде, уделено самим мотоциклам, гонщикам и самой трассе. Все, что находится за пределами асфальта, сделано по остаточному принципу. Зато такой подход позволяет сделать системные требования довольно демократичными.

Рассматривать все настройки не имеет смысла. Я приведу только скриншоты на максимальных настройках и минимальных.

Максимальные настройки графики:

Низкие настройки графики:

 Максимальные настройки графики:

 Низкие настройки графики:

 Разница налицо.

Для сравнения, скриншот из MotoGP 20:

Максимальные настройки графики.

 

Тестовая система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота по чипу 2012 МГц и 8900 МГц по памяти).

Оперативная память: 16 Гц, частота 1800 МГц (11-11-11-30-CR1).

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Тест проведу на трассе Брно (Чехия) в режиме Time Trial. Во многих играх погодные условия довольно сильно влияют на производительность. Такой, например, является Project Cars, где режим погоды "буря" довольно сильно грузит видеокарту.

Поэтому и здесь проверю производительность в солнечную погоду и в дождь.

Чтобы было от чего отталкиваться, такой же тест на этой же трассе проведу в игре MotoGP 20.

Запись результата тестирования будет осуществляться программой CapFrameX. Настройки графики в обоих случаях максимальные, разрешение 1080р.

ФПС на максимальных настройках.

 Результаты в MotoGP 20:

Результаты в MotoGP 21:

Итоговый график результатов тестирования:

Как видите, практически никакой разницы и нет.

Ну и совсем коротко об анимации в игре. Она стала более разнообразной и приближенной к реальной. Но лица все также манекенные:

 

 

 

Мои субъективные оценки по игре:


Графика: 3 (скромненько так, зато требования невысокие)

Управление: 5-

Режим карьеры: 4- (мне не нравится менеджмент)

Искусственный интеллект соперников: 4

Оптимизация игры: 5-

Стоит ли играть или нет? Такой вопрос не для подобных игр. Это очень узкоспециализированный жанр гоночных игровых симуляторов. Те, кому не нравится наматывать круги, не стоит даже пробовать. Хотите просто мотогонок попроще – обратите внимание на Ride 4 (хотя меня в ней хватило буквально на полчаса).


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