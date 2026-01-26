Длина видеокарт составляет 180 мм.

Компания Colorful расширила ассортимент компактных видеокарт моделями iGame GeForce RTX 50 Mini W OC в белой расцветке Starry Diamond White, сообщает VideoCardz. Выпущенные ранее оригинальные модели в чёрном цвете Starry Black были хорошо приняты энтузиастами, отметил производитель.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Хотя конструктивно между чёрными и белыми вариантами нет отличий, белое оформление придаёт видеокартам совершенно иной вид. Если Starry Black — это чистый, глубокий чёрный цвет, подчёркивающий спокойный и утончённый индустриальный дизайн, то чистый белый Starry Diamond White наделяет видеокарту элегантностью, великолепием, безмятежной и статичной эстетикой. Покрытие блестит в лучах света, а в сочетании с ARGB-подсветкой на боковой панели создаётся интересный визуальный эффект.

В линейке представлены модели GeForce RTX 5060 Ti 8 и 16 ГБ, а также RTX 5070 12 ГБ, — все три с компактной системой охлаждения длиной 180 мм. В толщину видеокарты занимают два слота расширения. Отмечается наличие радиатора с крупными рёбрами, 95-мм семилопастного вентилятора и металлического каркаса для повышения жёсткости конструкции.

Для моделей iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC компания Colorful указывает 4608 ядер CUDA, тактовую частоту 2407 МГц в базовом режиме и частоту в режиме ускорения 2632 МГц. Независимо от объёма памяти обе видеокарты оснащаются чипами GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и подключены к графическому процессору по 128-битной шине. Общая пропускная способность памяти составляет 448 ГБ/с. Дополнительное питание осуществляется через один 8-контактный разъем, заявленная тепловая мощность составляет 180 Вт, рекомендуемый блок питания — 600 Вт. Видеовыходы одинаковы для всех видеокарт: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Для модели iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB заявлены 6144 CUDA ядра, тактовая частота 2325 МГц в базовом режиме и 2557 МГц в режиме ускорения. Используются те же чипы памяти, но подключены они по более широкой 192-битной шине, которая обеспечивает общую пропускную способность 672 ГБ/с. Расчётная тепловая мощность видеокарты составляет 250 Вт, рекомендуется блок питания мощностью 650 Вт. Для дополнительного питания предусмотрен один 16-контактный разъём.

В Китае видеокарты ожидаются в продаже уже сегодня, 26 января 2026 года. Цены начинаются от 3649 ¥ за версию RTX 5060 Ti 8 ГБ и 4349 ¥ за версию 16 ГБ, стартовая цена RTX 5070 — 5399 ¥.