«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» («28 Years Later: The Bone Temple»)

Это, я надеюсь, финальная часть минифраншизы, которая началась еще в 2002 году с фильма «28 дней спустя» («28 Days Later...»).

Предыдущий фильм, «28 лет спустя», я уже обозревал, и он мне совершенно не понравился. Собственно, уже тогда стало ясно, что и вторая часть будет плохой. Ведь фактически фильм «28 лет спустя» просто разбили на две части. Всё…

Если вы думаете, что главным героем фильма будет пацан Спайк, то вы ошибаетесь.

Он тут есть, ведь еще в конце предыдущего фильма Спайк повстречал группу странных людей. Ну вот с ними он и остался. И эта группа «джимми» оказалась, по факту, гораздо хуже, чем представлялось тогда. Это не просто «воинственная молодежь», а молодежь, обремененная идиотской идеей, основанной на извращенных идеях христианства. Ну вот таким вырос главный Джимми Кристалл, чей папа был священником.

И нам во всей красе показали, что эти «джимми» творят. Уже этого хватает, чтобы понять, что фильм — мусор, по недоразумению выпавший из мусорного бака.

Я напомню: с момента глобальной британской катастрофы прошло 28 лет. Британия принудительно изолирована от всего мира и забыта, что в корне противоречит второму фильму «28 недель спустя». Ну, допустим…

Выжившие люди за этот промежуток времени ОБЯЗАНЫ приспособиться к реалиям такой жизни. Но банда «джимми» легко и непринужденно захватывает укрепленные хозяйства, не испытывая сопротивления. Как так? Я не знаю. Но, похоже, и «прогрессивная режиссерка» тоже не знает. Ибо толком не объяснила.

«Мир в труху», поэтому выжившие будут ожесточенно обороняться не только от зараженных, но и от других людей. Ведь незнакомцы могут просто вас убить и захватить ваше хозяйство. Поэтому впустить чужаков на свою территорию… Это вряд ли. Ну уж без боя точно не прорваться.

Но «бестолковые сельчане» нужны, чтобы показать нам, что творит мозг, извращенный бредовыми мыслями.

Вторая линия сюжета связана с тем самым «храмом из костей» и человеком, его построившим.

Доктор Келсон пытается пробудить сознание в мозгу «альфы», которого он назвал Самсоном.

И вы знаете, но это ему удается! Морфий, вкупе с музыкой и релаксацией, постепенно возвращает сознание в этого монстра. И вспоминаем, что ученые по всему миру ничего сделать не смогли… Но «прогрессивная режиссерка» Ниа ДаКоста этого не знает. Или не помнит… И вы думаете, что это будет каким-то образом влиять на сюжет? Никоим образом!

Ну стал Самсон человеком, причем с иммунитетом к повторному заражению, и что? А ничего! Показали и показали.

В конце фильма нам даже две эти сюжетные линии вместе не свели. Ну свели не до конца.

И осталась куча невыясненных вопросов.

Что теперь будет делать Самсон?

Куда пойдет Спайк с подружкой «джимми»?

Как там поживает семья Спайка на острове?

И куда, собственно, делась убежавшая беременная женщина?

Но зачем вам всё это знать?

Вопросов к фильму очень много, даже не все из них приличные… Но суть в том, что данный фильмец ничего общего не имеет с фильмом «28 дней спустя». Вообще! И то, что в самом конце нам показали персонажа Киллиана Мёрфи с дочерью, ничего не меняет. Просто попытались сыграть на чувствах. Низко вышло…

К оригинальному фильму (это я уже писал к прошлому обзору) у меня не было практически никаких претензий. Ну, чисто технические. Джим всё делал правильно. Ну, разве что взять не такси, а грузовик и по полной его загрузить продуктами, необходимым снаряжением и оружием. Да и всё. Тут же… И спят «джимми» на открытых пространствах. И режут горло заражённым, абсолютно не боясь, что на них попадёт их кровь. Ну так «красивше» и зрелищнее. Но мы-то ещё помним, как можно заразиться от одной капли крови… Новый фильм игнорирует все основные постулаты оригинала. Зачем? Тогда главным посылом фильма стала мысль, что в обрушенном мире стоит опасаться не только монстров, но и людей.

Да, главный посыл фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей» и так понятен: монстр становится человеком, а человек – монстром. Но всё дело в том, КАК это сделано.

А сделано просто безобразно. Ужасно. Отвратительно. А чего вы хотите от «инновационной режиссерки», за плечами которой такие «шедевры», как «Кэндимен» 2020 года и «Капитан Марвел 2»?

Но фильмом я не разочарован, я просто знал, что это будет мусор, нагло паразитирующий на действительно хорошем оригинале. Короче, смотреть не советую.