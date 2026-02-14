Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
Новая версия технологии обеспечивает лучшее качество.

Выпущенная несколько недель новая версия технологии Nvidia DLSS 4.5 заметно улучшила качество выводимого изображения, хоть и за счёт некоторого падения производительности, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC, протестировав несколько игр на ПК с видеокартой GeForce RTX 5070 и процессором Intel Core i7-14700F.

Может быть интересно

Источник фото: Digital Foundry

Сравнение DLSS 4.5 с DLSS 4.0 в режиме Ultra Performance при разрешении 1440p показывает, что предыдущая версия технологии масштабирования обеспечивает более «смазанную» и менее приятную глазу картинку с артефактами в целом ряде игр. Конечно, DLSS 4.5 тоже не лишена недостатков, но качество изображения на фоне DLSS 4.0 заметно лучше.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Что касается быстродействия, то DLSS 4.5 действительно требует больше ресурсов, поэтому немного проигрывает DLSS 4.0 в частоте кадров, что может быть критично для некоторых игр при условии использования среднебюджетных моделей видеокарт в высоких разрешениях, хотя геймер зачастую может применить более щадящие настройки графики для дополнительного повышения fps.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#dlss 4.5 #dlss 4.0
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море
+
«Джеймс Уэбб» обнаружил галактики возрастом старше Вселенной — Большого взрыва могло и не быть
+
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
2
Xiaomi выпустила открытую модель робота с 4,7 миллиарда параметров, способную двигаться естественно
1
Вслед за компьютерами и смартфонами дефицит памяти добрался до маршрутизаторов
1
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
2
Asus представила игровую гарнитуру ROG Kithara с планарными драйверами HIFIMAN
1
Десятки стран планируют перейти на открытый коммуникационный протокол Matrix
1
Российская газета: Искусственный интеллект изменил механизм найма IT-специалистов
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
MLID: Чипы Intel Nova Lake AX получат видеоядро с производительностью уровня GeForce RTX 5080M
1
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
2
Разработчики Diablo 4 раскрыли ключевые аспекты апрельского дополнения Lord of Hatred
+
В России стартовали продажи кроссовера Haval H7 с более мощным двигателем
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
4
Японский автопроизводитель Toyota представил электромобиль Highlander 2027 с запасом хода 515 км
3
Thermaltake представила 49-дюймовый изогнутый монитор TGM-V49CDQ с частотой обновления 240 Гц
1

Популярные статьи

«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
7

Сейчас обсуждают

tHE-CROWD
12:36
Все это круто, но только для стран, где электричество "безлимитное". Если кто-то не в курсе, то американцы практически не пользуются выключателями лампочек и прочего. Они просто уходят, а потом прихо...
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
Ni9999
12:29
Как добавят, перейду на 11, только это и останавливало.
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
tHE-CROWD
12:29
Чернобыль покажется детским утренником.
В США впервые за 50 лет одобрили производство ядерного топлива для новых реакторов
tHE-CROWD
12:27
1. Вы что из Калифорнии? В РБ/РК/РФ проблем с обновлениями нет, поскольку их нет. Или ручками или никак. 2. Последний Supermium проходит все тесты без проблем. Вообще-то его проходят и последний подде...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Ni9999
12:18
Полностью согласен с господами космическими знатоками ниже, хотел именно это все написать.
SciTechDaily: Физики объяснили появление загадочного нейтрино испарением первичной черной дыры
tHE-CROWD
12:18
Основной "белый" конкурент для Steam Machine это Framework Desktop и он, пусть и дороже, но значительно мощнее.
Steam Machine в эпоху ИИ-пандемии — черный пиар, рост цен и борьба с конкурентами
lighteon
11:55
1. 8.1 тяжелее 7, легкие из них были лишь для встраиваемых систем, плюс с 8.1 проблемы с тем, чтобы ее развернуть, так как там сломан Windows Update был и нужно было бог знает на каком английском сайт...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
tHE-CROWD
11:36
Во-первых, речь шла о сравнении не "7 VS 11", а "8.1 VS 11". Во-вторых, 8.1 прекрасно поддерживается веб-браузерами. Из рабочих есть все, из актуальных есть Supermium. А вот относительно "чтения/зап...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Котэ
11:22
После приезда "специалистов" из НАСА, обычно случаются аварии на Байконуре. Кстати обрати внимание что-то у пиндосов с ушами, может болезнь какая или они от слонов произошли?
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
tHE-CROWD
11:19
КНР, 1979, "одна семья - один ребёнок". Принудительная стерилизация и массовое убийство младенцев женского пола в течении почти 40 лет.
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter