Выпущенная несколько недель новая версия технологии Nvidia DLSS 4.5 заметно улучшила качество выводимого изображения, хоть и за счёт некоторого падения производительности, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC, протестировав несколько игр на ПК с видеокартой GeForce RTX 5070 и процессором Intel Core i7-14700F.

Источник фото: Digital Foundry

Сравнение DLSS 4.5 с DLSS 4.0 в режиме Ultra Performance при разрешении 1440p показывает, что предыдущая версия технологии масштабирования обеспечивает более «смазанную» и менее приятную глазу картинку с артефактами в целом ряде игр. Конечно, DLSS 4.5 тоже не лишена недостатков, но качество изображения на фоне DLSS 4.0 заметно лучше.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Что касается быстродействия, то DLSS 4.5 действительно требует больше ресурсов, поэтому немного проигрывает DLSS 4.0 в частоте кадров, что может быть критично для некоторых игр при условии использования среднебюджетных моделей видеокарт в высоких разрешениях, хотя геймер зачастую может применить более щадящие настройки графики для дополнительного повышения fps.

