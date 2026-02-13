Сейчас южнокорейский производитель предлагает модули LPCAMM2 объёмом до 64 ГБ.

Менеджер по продуктам Lenovo ThinkBook опубликовал в социальной сети Weibo фотографию модуля памяти LPDDR5X-9600 формата LPCAMM2 производства компании Samsung Electronics, сообщает VideoCardz. Модуль назван «двойным», что, вероятно, подразумевает двухканальную конфигурацию в рамках одного модуля.

Источник изображения: 思考未来啊, Weibo (отредактировано)

Сообщается, что серийное производство рассматриваемого модуля ещё не запущено, но, по всей видимости, компания Samsung Electronics близка к этому. Сейчас южнокорейский производитель предлагает модули LPCAMM2 объёмом до 64 ГБ со скоростью до 8533 МТ/с, новый модуль больше по объёму и работает на более высоких скоростях. Можно ожидать, что такими модулями Lenovo в перспективе будет оснащаться свои продвинутые ноутбуки бизнес класса.

JEDEC стандартизировала LPCAMM2, производители позиционируют эти модули памяти как альтернативу модулям SO-DIMM для тонких ноутбуков, которым требуется более высокая пропускная способность и эффективность с сохранением возможности апгрейда. Обычно высокоскоростная LPDDR5 память припаивается к материнской плате, в частности, с целью минимизации помех.