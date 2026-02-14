По информации инсайдеров, компания намерена пойти навстречу пользователям и вернуть настройки, от которых отказалась в новой версии операционной системы

Microsoft готовится вернуть возможность перемещать панель задач в Windows к любому краю экрана — левому, правому или верхнему. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на внутренние источники, знакомые с планами корпорации.

Источник изображения: Windows Central

Вместе с этим разработчики намерены добавить и регулировку размера панели. По сути, это будет возврат к тем настройкам, которые были стандартом ещё в Windows 10. В таком виде система без проблем работала на протяжении десятилетий, пока в новой версии её нет неожиданно не изменили. Если в планы Microsoft не вмешаются непредвиденные обстоятельства, нововведение стоит ждать уже этим летом. По данным инсайдеров, доработка панели задач сейчас у команды разработки в приоритете.

Для Microsoft это решение означает публичное признание собственной неправоты. С момента выхода Windows 11 в 2021 году пользователи регулярно жаловались, что не могут передвинуть панель так, как им удобно, вместе с меню «Пуск» она оказалась намертво приклеена к центру нижней части экрана. На просьбы вернуть настройку компания отвечала отказом, причём аргументировалось это тем, что панель задач была полностью переработана, и старые функции якобы технически невозможно реализовать без потери производительности и анимаций.

Более того, по данным портала Windows Latest, в Microsoft прямо заявляли, что дополнительные настройки положения панели ограничат пользовательский опыт. Теперь же риторика меняется. Возвращение настроек панели — лишь часть большой кампании по доработке Windows 11. Пользователей раздражает не только неудачный интерфейс, но и навязчивая интеграция искусственного интеллекта, привязка к экосистеме Microsoft 365 и постоянные ошибки.

Как отмечают источники, в ближайшее время Microsoft сосредоточится на общей производительности и стабильности. Особое внимание обещают уделить Проводнику — одной из самых базовых функций, сбои в которой выводят из себя даже самых терпеливых. Параллельно в корпорации намерены оптимизировать стратегию внедрения ИИ, чтобы новые технологии не шли в ущерб удобству.