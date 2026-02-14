Автор Youtube-канала Throaty Mumbo провел необычный эксперимент и выяснил, что на умном тостере с сенсорным экраном можно запускать операционную систему Windows.

Сегодня все больше и больше бытовой техники становится «умной». Например, на рынке уже есть тостеры, оснащенные цветными дисплеями. С помощью сенсорного экрана можно выбрать тип продукта и степень поджаривания. Он также показывает время, необходимое для завершения процесса приготовления тоста.

Источник: скриншот с Youtube-канала Throaty MumboУстройство интересно тем, что в нём размещен одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi Pico, который управляет функциями тостера: координирует уровень нагрева, отображает обновления состояния продукта и прочее. Автор Youtube-канала Throaty Mumbo решил проверить, можно ли запустить на этом устройстве операционную систему Microsoft.

Для установки Windows — ютубер выбрал версию 98, которой почти три десятилетия — ему пришлось сделать несколько обновлений. Прежде всего, он заменил модуль Pico на гораздо более продвинутый Raspberry Pi 5, который лучше подходит для запуска более современных ОС. При этом, для запуска Windows 98 требуется (в идеале) всего 16-32 МБ оперативной памяти и 200-500 МБ дискового пространства.

Для создания полноценного рабочего устройства с Windows 98 потребовались некоторые модификации — например, замена корпуса, установка дополнительного дисплея и, наконец, подключение мини-компьютера.

Энтузиаст подключил новый микрокомпьютер к тостеру и разработал программу, позволяющую управлять устройством непосредственно из Windows 98. Это простое приложение имеет несколько функций, в том числе включение функции подогрева и регулировка высоты подноса для хлеба. Проект действительно интересен и демонстрирует, что даже тостер может работать под управлением операционной системы Microsoft.