Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Энтузиаст установил Windows 98 на современный тостер с дисплеем и сенсорным управлением
Автор Youtube-канала Throaty Mumbo провел необычный эксперимент и выяснил, что на умном тостере с сенсорным экраном можно запускать операционную систему Windows.

Сегодня все больше и больше бытовой техники становится «умной». Например, на рынке уже есть тостеры, оснащенные цветными дисплеями. С помощью сенсорного экрана можно выбрать тип продукта и степень поджаривания. Он также показывает время, необходимое для завершения процесса приготовления тоста.
Источник: скриншот с Youtube-канала Throaty MumboУстройство интересно тем, что в нём размещен одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi Pico, который управляет функциями тостера: координирует уровень нагрева, отображает обновления состояния продукта и прочее. Автор Youtube-канала Throaty Mumbo решил проверить, можно ли запустить на этом устройстве операционную систему Microsoft.
Для установки Windows — ютубер выбрал версию 98, которой почти три десятилетия — ему пришлось сделать несколько обновлений. Прежде всего, он заменил модуль Pico на гораздо более продвинутый Raspberry Pi 5, который лучше подходит для запуска более современных ОС. При этом, для запуска Windows 98 требуется (в идеале) всего 16-32 МБ оперативной памяти и 200-500 МБ дискового пространства.

Для создания полноценного рабочего устройства с Windows 98 потребовались некоторые модификации — например, замена корпуса, установка дополнительного дисплея и, наконец, подключение мини-компьютера.

Может быть интересно

Энтузиаст подключил новый микрокомпьютер к тостеру и разработал программу, позволяющую управлять устройством непосредственно из Windows 98. Это простое приложение имеет несколько функций, в том числе включение функции подогрева и регулировка высоты подноса для хлеба. Проект действительно интересен и демонстрирует, что даже тостер может работать под управлением операционной системы Microsoft.

#техника #моддинг #ос #windows 98
Источник: youtube.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Xiaomi выпустила открытую модель робота с 4,7 миллиарда параметров, способную двигаться естественно
1
В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море
+
Вслед за компьютерами и смартфонами дефицит памяти добрался до маршрутизаторов
1
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
2
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
2
Asus представила игровую гарнитуру ROG Kithara с планарными драйверами HIFIMAN
1
Российская газета: Искусственный интеллект изменил механизм найма IT-специалистов
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
Thermaltake представила 49-дюймовый изогнутый монитор TGM-V49CDQ с частотой обновления 240 Гц
1
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
2
MLID: Чипы Intel Nova Lake AX получат видеоядро с производительностью уровня GeForce RTX 5080M
1
Разработчики Diablo 4 раскрыли ключевые аспекты апрельского дополнения Lord of Hatred
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
4
В России стартовали продажи кроссовера Haval H7 с более мощным двигателем
+
Samsung запустила производство передовых чипов HBM4
+
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2

Популярные статьи

«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
7

Сейчас обсуждают

randomXP
16:24
Это называется не запустил на, а модифицировал для запуска. Установил доп дисплей, подключил микрокомпьютер... фигня Вот если бы он примпаял мыш, клаву и CD-ROM и смог бы поставить с диска - вот это ...
Энтузиаст установил Windows 98 на современный тостер с дисплеем и сенсорным управлением
Сергей Анатолич
15:10
Странно, что он на соловьиной мове не размовляет.
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
Сергей Анатолич
15:07
Эльфы, мать их!🤣
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
Waramagedon
14:53
20 центов за киловатт даже по американским меркам дорого, особенно на фоне квартплат.
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
linux4ever
14:46
>У меня дрова на принтеры Canon улетели, причем не сказал бы что принтеры старые Дело в не в том, что старые - не старые, у них контроллеры и протокол говно, которые требуют прямое управление, поддер...
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Dimon1996
14:45
Сладкая парочка сказочных депутатов. Заняться им нечем? Хорошо устроились, чё, нести пургу и получать зп по полляма.
Депутат Госдумы Свинцов предложил создать в России праздник по аналогии с Днём святого Валентина
lighteon
14:24
Драйвера существуют только для 7, соответственно драйвер не подписан. Он устанавливается, вроде и камера признаки жизни подает, но картинка наглухо виснет практически сразу. Это связано с изоляцией яд...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
14:14
а почему на вин10 она не будет работать?
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
14:14
ну вин 8.1 дропнули как вин7,то есть их в этом плане даже не разделили,а ведь вин10 напрямую основана на вин 8.1
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
13:09
Но, я задумался об установке на AM3 - 8.1, так как там будет работать моя устаревшая Веб камера в отличии от Windows 10...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter