Коммерческие поставки клиентам уже начались

Компания Samsung объявила о запуске массового производства передовых чипов памяти стандарта HBM4 на фоне сохраняющегося высокого спроса в области искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных. Первые коммерческие партии новых чипов уже начали поставляться неназванным клиентам. Источник изображения: ReutersHBM4, по заявлениям компании, обеспечивает высокий уровень производительности благодаря скорости передачи данных 11,7 Гбит/с на контакт, при этом максимальная заявленная скорость достигает 13 Гбит/с. Это примерно на 22% выше по сравнению с предыдущим поколением памяти HBM3E, что позволяет увеличить пропускную способность при работе с высоконагруженными задачами, включая обучение и выполнение моделей искусственного интеллекта. При этом Samsung удалось повысить энергоэффективность чипа на 40% без необходимости радикального пересмотра архитектуры.

Как отмечает Reuters, запуск массового производства HBM4 является частью стратегии Samsung по сокращению отставания от конкурентов на быстрорастущем рынке памяти для ИИ. Компания, в отличие от своих конкурентов, медленно реагировала на возникший спрос в области ИИ, поэтому лидером на рынке стала SK Hynix, которая поставляет свои чипы памяти NVIDIA. Выход Samsung на рынок HBM4 может усилить конкуренцию и позволить компании укрепить свои позиции в цепочке поставок оборудования для ИИ.