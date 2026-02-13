Геймеров ждёт полная переработка системы прокачки и ряд других нововведений.

Накануне на юбилейной презентации Diablo случилось то, чего фанаты ждали годами — сразу в трёх играх серии появится класс Чернокнижник. Но более масштабный станет другое: дополнение Lord of Hatred, которое выйдет уже в апреле, полностью изменит систему прокачки в Diablo 4.

Источник изображения: Blizzard

Blizzard признали, что игроки с самого релиза жаловались на слабое древо прокачки навыков

«Мы не просто подкрутим пару цифр, мы меняем то, как работают классы в принципе», — заявили разработчики.

У каждого класса появится больше 40 новых вариантов развития, плюс ещё 80 дополнительных опций. А если купить DLC — сверху упадёт ещё 20 трансформационных улучшений. Грубо говоря, различных билдов станет в разы больше.

Также в игру наконец-то добавят талисманы и Хорадрический куб. Последнее позволит геймерам смешивать, перековывать и экспериментировать с предметами. Дополнительно в игре появятся фильтры добычи, за счёт которых не придётся вручную перебирать тонны мусора, высматривая годные элементы.

Часть изменений разработчики вносят на основе отзывов фанатов игры. Поэтому апрельское обновление вполне может стать тем самым моментом, когда Санктуарий перестанет быть просто красивой картинкой с бесконечным гриндом, а превратится в настоящую песочницу.