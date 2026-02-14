На фоне нестабильности рынка памяти и существенного роста ОЗУ совместно с видеокартами и рядом других комплектующих энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает изучать возможности сборок, которые могут стать временным решением, чтобы переждать кризис.
Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube
В свежем видеоролике был протестирован ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-4690, видеокартой Nvidia GeForce GTX 960 2 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866. В разрешении 1080p указанная сборка продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- ARC Raiders (низкие настройки графики, TSR 100 %) – 35 fps/8 fps
- Apex Legends (самые низкие настройки, очень низкое качество текстур, TSAA) – 81 fps/53 fps
- Battlefield 6 (самые низкие настройки, FSR Performance) – 37 fps/10 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки, AA выкл.) – 123 fps/41 fps
- Cyberpunk 2077 (самые низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 41 fps/23 fps
- Elden Ring (низкие настройки, высокие настройки AA) – 39 fps/27 fps
- Fortnite (режим Performance (DX11), 100 % 3D Res, высокое качество текстур) – 140 fps/30 fps
- Grand Theft Auto IV (высокие настройки, настройки деталей — 20/100) – 88 fps/48 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (высокие настройки, нормальное качество текстур, настройки деталей/дополнительные настройки макс., FXAA) – 74 fps/49 fps
- Helldivers 2 (низкие настройки) – 51 fps/26 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 45 fps/35 fps
- Left 4 Dead 2 (самые высокие настройки, AA выкл.) – 193 fps/98 fps
- Overwatch (высокие настройки) – 81 fps/63 fps
- Red Dead Redemption 1 (высокие настройки, FSR 3 Native, AA) – 71 fps/53 fps
- Red Dead Redemption 2 (самые низкие настройки, средние настройки TAA) – 56 fps/40 fps
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (средние настройки, TAA, лок на 60 fps) – 60 fps/59 fps
- The Witcher 3 (средние настройки, SSAO, FXAA) – 53 fps/8 fps
В целом, в некоторых играх четырёх ядер Core i5-4690 и двух ГБ видеопамяти GTX 960 явно не хватает для обеспечения высокой частоты кадров, тогда как в ряде других приходится идти на компромисс, заметно снижая настройки.
