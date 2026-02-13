Последний день рабочей недели в России ознаменовался проблемами с доступом в интернет и многочисленными жалобами на портале Downdetector

Проблемы с доступом в интернет на этой неделе не ограничились полной блокировкой мессенджера WhatsApp и замедлением мессенджера Telegram. В пятницу в сервисе Downdetector появилось множество жалоб на работу различных сайтов и приложений. Проблемы с доступом были у пользователей мессенджера Discord, приложения Т-банка, Почты России, чат-бота ChatGPT, игры Valorant и множества других ресурсов. У отечественных приложений и сервисов количество жалоб исчисляется сотнями, тогда как у иностранных их тысячи.

Изображение: Downdetector

Предположительно, неполадки могут затрагивать те ресурсы, которые пользуются услугами провайдера Cloudflare. В международной версии сервиса Downdetector большого числа жалоб не наблюдается.

Техподдержка Cloudflare говорит о неполадках в работе системы. В США, в городе Портленд, проводятся технические работы, которые могли повлиять на доступ к различным сервисам. Другой причиной могут оказаться действия Роскомнадзора.