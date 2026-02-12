Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России стартовали продажи кроссовера Haval H7 с более мощным двигателем
Мощность в наши дни равнозначна безопасности.

На первый взгляд может показаться, что заявление о запасе мощности как о факторе более высокой безопасности автомобиля звучит контринтуитивно, но на практике при современном плотном движении на дорогах, проектировавшихся в прошлом столетии, избытка мощности не бывает. Зачастую не создать никому помех при выезде на трассу и безопасно совершить обгон можно только за счёт интенсивного ускорения.

В России с зависимостью транспортного налога и утильсбора от мощности двигателя это неписаное правило практически игнорируется, но от развития автомобильной техники никуда не уйдёшь. Так, сегодня пресс-служба китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сообщила о начале продаж в России кроссовера Haval H7 2026 модельного года.

Источник изображения: ООО «Грейт Волл Мотор Рус».

Главным внесённым в автомобиль изменением является сильнее форсированный 2-литровый турбомотор, который отныне развивает 231 л. с. вместо прежних 192 л. с. По «паспорту» новый силовой агрегат обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, что существенно динамичнее львиной доли потока.

При этом двигатель относится к экологическому классу Евро-6 и более экономичен: в трассовом режиме паспортный расход обозначен как 7,5 литра на 100 километров, а смешанный — 9 литров на 100 километров. Кататься по городу с его бесконечными светофорами, ускорениями и торможениями можно будет с расходом в 11,5 л/100 км. В паре с обновлённым двигателем работает прежняя 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с возможностью подключения полного привода.

Также в Haval H7 нового модельного года представлена усовершенствованная мультимедийная система, добавлены разъёмы USB Type-C для подзарядки мобильных устройств, реализована полная поддержка автомобильных сервисов от «Яндекса» и многое другое.

Наконец, самое главное — цены. Рекомендованная стоимость обновлённого Haval H7 в России с учётом НДС составляет 3 999 000 рублей в комплектации Premium и 4 199 000 рублей в комплектации Tech Plus. Комплектация Tech Plus включает в себя панорамную крышу, «премиальную» аудиосистему с 10 динамиками и сабвуфером, более дорогую отделку салона, электрорегулировку сидения переднего пассажира, 19-дюймовые диски, а также функцию автоматической парковки.

#россия #китай #автомобили #транспорт #haval #haval h7
Написать комментарий (0)
