Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Раньше я считал, что сочетание женского вокала и метала в принципе невозможно. Это несмотря на то, что слышал многих рок-певиц. Но все же метал далеко не рок…
А знакомство с женским вокалом началось с… Нет, 90% читателей не угадают точно.
реклама
С певицы Доро Пеш, которая начинала карьеру в группе Warlock, а затем продолжила сольную карьеру.
Вот с проекта Doro знакомство и состоялось. А уже после, в мою жизнь вошла та самая знаменитая финская группа, сочетающая симфоническую музыку и метал. Да, речь про группу Nightwish.
power metal. Я слушал все альбомы группы. И очень опечалился, когда вокалистка покинула группу из-за внутренних разногласий. После в Nightwish было несколько вокалисток, но именно по голосу, по моему мнению, они уступали Турунен. Сама же Тарья продолжила сольную карьеру, но не особо удачно.Не будет преувеличением сказать, что эта группа сделал огромный вклад в историю развития женского вокала в тяжелой музыке. За сам вокал тогда отвечала Тарья Турунен (или Даша по нашему). Тарья обладает «оперным» голосом, который очень даже хорошо ложился на типичный финский
реклама
Естественно, что данной группой дело не ограничилось. Но так уж вышло, что «женских групп», что мне понравились, в Финляндии больше не было. Всякие проекты, где вокалистки рычали гроулингом, мне не нравились. Хотя, та же Алисса Уайт-Глаз из Arch Enemy умеет хорошо петь и нормальным голосом.
Группа Delain также была в то время в моем плей-листе, но их новая вокалистка мне не понравилась.
Нет уже той харизмы Шарлотты. Вообще, Нидерланды богаты на группы с женским вокалом. Ранние работы Within Temptation с Шарон ден Адель я, само собой, слушал.
реклама
Но не могу сказать, что в целом группа была в приоритете. А вот близкая ей «по духу» Epica понравилась больше.
композиции строились на противопоставлении грубого мужского гроулинга Марка Янсена и чистого женского вокала Симоны Симонс. Кстати, впервые я ее услышал в песне группы Kamelot, «The Haunting».Тут многие
О некоторых вокалистках, я узнал из проекта норвежского музыканта Мортена Веланда, Mortemia. Обычно, это кавер-версии весьма известных песен. И исполняли их приглашенные вокалистки. Такие, как Федерика Ланна, исполнившая кавер на песню Мадонны, «Frozen». Или Зора Кок с кавером «What Else Is There?». Зора обладает не самыми выдающимися вокальными данными, но голос запоминающийся, который отлично подходит для ее группы Blackbriar (и тоже Нидерландов).
Отдельно стоит упомянуть австрийскую группу (которая в моем личном списке перехватила знамя у Nightwish) - Visions of Atlantis.
реклама
пиратскую тематику», но вполне удачно.Их нынешняя вокалистка, Клементина Делоне, обладает очень хорошим голосом. А с приходом в группу итальянского певца Микеле Гуайтоли их дуэт просто шикарен. Группа последними работами сильно «ударилась» в «
Клементина Делоне принимала участие в проекте Exit Eden вместе с очень известной вокалисткой Амандой Сомервилл и менее известными Мариной Ла Торрака и Анной Бруннер.
каверы известных песен в их исполнении. Это стоит обязательно послушать.Особую популярность получили
Ну и переходим к Италии. Тут вокалисток тоже хватает, но далеко не все мне особенно запомнились.
Frozen Crown – итальянская группа, но с очень интернациональным составом, где за вокал отвечает Джада Этро.
Но, скажу честно, это молодая группа довольно быстро «сдулась». Да и смена состава не пошло на пользу.
Группа Walk in Darkness отличается довольно сложной музыкой.
Музыка у группы не самая мелодичная, но свой шарм определенно имеет.Вокал был возложен на хрупкие плечи Николетты Розеллини, бывшей участницы группы Kalidia.
Последней группой в моем «списке» будет весьма заслуженная группа, которая меняла свой музыкальный стиль за время существования. Но вот за вокал всегда отвечали одни и те же лица…
В уже далеком 1994 году, в Милане была создана группа lacuna Coil.
готичные мотивы». Что поздние работы с куда более тяжелым звучанием. Голос Кристины пусть и далеко не идеальный по меркам оперного вокала, но имеет свой уникальный окрас тембра.За вокальные партии отвечал Андреа Ферро и Кристина Скаббиа. И творчество данного коллектива я очень уважаю. Что ранние работы, где преобладали «
Ну вот такой мой «пул» представительниц женского вокала.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила