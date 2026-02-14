Сайт Конференция
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)

Переходим к третьей части моих музыкальных предпочтений. Теперь я расскажу о группах, где имеет место женский вокал...
Раньше я считал, что сочетание женского вокала и метала в принципе невозможно. Это несмотря на то, что слышал многих рок-певиц. Но все же метал далеко не рок…

А знакомство с женским вокалом началось с… Нет, 90% читателей не угадают точно.

С певицы Доро Пеш, которая начинала карьеру в группе Warlock, а затем продолжила сольную карьеру.

Изображение: ВикипедияВот с проекта Doro знакомство и состоялось. А уже после, в мою жизнь вошла та самая знаменитая финская группа, сочетающая симфоническую музыку и метал. Да, речь про группу Nightwish. 

Изображение: Wallpaper FlareНе будет преувеличением сказать, что эта группа сделал огромный вклад в историю развития женского вокала в тяжелой музыке. За сам вокал тогда отвечала Тарья Турунен (или Даша по нашему). Тарья обладает «оперным» голосом, который очень даже хорошо ложился на типичный финский power metal. Я слушал все альбомы группы. И очень опечалился, когда вокалистка покинула группу из-за внутренних разногласий. После в Nightwish было несколько вокалисток, но именно по голосу, по моему мнению, они уступали Турунен. Сама же Тарья продолжила сольную карьеру, но не особо удачно.

Естественно, что данной группой дело не ограничилось. Но так уж вышло, что «женских групп», что мне понравились, в Финляндии больше не было. Всякие проекты, где вокалистки рычали гроулингом, мне не нравились. Хотя, та же Алисса Уайт-Глаз из Arch Enemy умеет хорошо петь и нормальным голосом. 

Изображение: Портал СубкультураВот, например совместная работа Алиссы и бывшей вокалистки Delain, Шарлотты Весселс – «Fool's Parade».

Группа Delain также была в то время в моем плей-листе, но их новая вокалистка мне не понравилась.

Изображение: peoples.ruНет уже той харизмы Шарлотты. Вообще, Нидерланды богаты на группы с женским вокалом. Ранние работы Within Temptation с Шарон ден Адель я, само собой, слушал.

Изображение: ВикипедияНо не могу сказать, что в целом группа была в приоритете. А вот близкая ей «по духу» Epica понравилась больше. 

Изображение: Metal LibraryТут многие композиции строились на противопоставлении грубого мужского гроулинга Марка Янсена и чистого женского вокала Симоны Симонс. Кстати, впервые я ее услышал в песне группы Kamelot, «The Haunting».

О некоторых вокалистках, я узнал из проекта норвежского музыканта Мортена Веланда, Mortemia. Обычно, это кавер-версии весьма известных песен. И исполняли их приглашенные вокалистки. Такие, как Федерика Ланна, исполнившая кавер на песню Мадонны, «Frozen». Или Зора Кок с кавером «What Else Is There?». Зора обладает не самыми выдающимися вокальными данными, но голос запоминающийся, который отлично подходит для ее группы Blackbriar (и тоже Нидерландов).

Изображение: Nuclear Blast RecordsОтдельно стоит упомянуть австрийскую группу (которая в моем личном списке перехватила знамя у Nightwish) - Visions of Atlantis.

Изображение: ВикипедияИх нынешняя вокалистка, Клементина Делоне, обладает очень хорошим голосом. А с приходом в группу итальянского певца Микеле Гуайтоли их дуэт просто шикарен. Группа последними работами сильно «ударилась» в «пиратскую тематику», но вполне удачно.

Клементина Делоне принимала участие в проекте Exit Eden вместе с очень известной вокалисткой Амандой Сомервилл и менее известными Мариной Ла Торрака и Анной Бруннер.

Изображение: Rock.Music-WordPress.comОсобую популярность получили каверы известных песен в их исполнении. Это стоит обязательно послушать.

Ну и переходим к Италии. Тут вокалисток тоже хватает, но далеко не все мне особенно запомнились.

Frozen Crown – итальянская группа, но с очень интернациональным составом, где за вокал отвечает Джада Этро.

Изображение: ВикипедияНо, скажу честно, это молодая группа довольно быстро «сдулась». Да и смена состава не пошло на пользу.

Группа Walk in Darkness отличается довольно сложной музыкой.

Изображение: Walk in Darkness Вокал был возложен на хрупкие плечи Николетты Розеллини, бывшей участницы группы Kalidia. Музыка у группы не самая мелодичная, но свой шарм определенно имеет.

Последней группой в моем «списке» будет весьма заслуженная группа, которая меняла свой музыкальный стиль за время существования. Но вот за вокал всегда отвечали одни и те же лица…

В уже далеком 1994 году, в Милане была создана группа lacuna Coil.

Изображение: Soyuz.ruЗа вокальные партии отвечал Андреа Ферро и Кристина Скаббиа. И творчество данного коллектива я очень уважаю. Что ранние работы, где преобладали «готичные мотивы». Что поздние работы с куда более тяжелым звучанием. Голос Кристины пусть и далеко не идеальный по меркам оперного вокала, но имеет свой уникальный окрас тембра. 

Ну вот такой мой «пул» представительниц женского вокала.


