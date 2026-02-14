Андрей Свинцов заявил, что для Дня влюбленных можно придумать новых персонажей, например, из русских сказок.

Все больше жителей России не считают День святого Валентина важным праздником – согласно изданию «Комсомольская правда», 86% читателей газеты не планируют дарить подарки 14 февраля. Сообщается, что россияне теряют интерес к этому празднику. Свое мнение по поводу Дня святого Валентина высказали и депутаты Госдумы, сообщает Национальная Служба Новостей (НСН). Андрей Свинцов считает, что пришло время создать свой праздник, взяв за основы концепцию западного аналога.

По словам депутата, в России нельзя отменить День святого Валентина. Поэтому его стоит изменить: создать для праздника своих персонажей, которые ассоциируются или связаны со страной. При этом стоит отказаться в празднике от всех «западных тонкостей», сохранив всё хорошее. Возможно, это могли бы быть персонажи, например, из «русских сказок или интересное животное». Андрей Свинцов также предложил для популяризации «обновленного» праздника снять «мультфильм под госзаказ».

Похожей точки зрения придерживается другой депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она рекомендовала переименовать День всех влюбленных – новое название не должно быть привязано к образу святого Валентина.