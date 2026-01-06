Вот и вышла третья часть саги «Аватар» — «Аватар: Пламя и пепел» («Avatar: Fire and Ash»).

Фанаты со слезами ждали эту часть. Я — нет. Ибо и первую часть не принял. Для меня это была космическая интерпретация завоевания бледнолицыми Америки. Ни больше ни меньше. Товарищ Камерон не удосужился придать расе «синих обезьян» черты именно инопланетной расы. Они — те же человеки, но с лучшими чертами нашей расы.

Что же произошло в третьем фильме? Я буду рассказывать так, как это воспринимаю. Уж не обессудьте.

Значит, наш главный герой, Джейк Салли, бывший бледнолицый, предавший своих братьев, создал семью с местной «индейкой». Наплодив кучу детишек (интересно, возможность размножения сразу закладывали в аватар?).

Кроме своих, формально в семью входил и пацан «Паук», чей отец Майлз Куорич типа погиб еще во втором фильме (нет, не погиб).

И вот, после событий второго фильма, наши индейцы живут на территории другого, у воды. Но старые враги, проклятые бледнолицые, не оставляют надежд завоевать Америку. Попутно они уничтожают разумных китов (хотя напрашивается аналогия с бизонами, которых почти истребили европейцы в Америке).

Самое внезапное событие фильма – наличие вовсе не дружелюбного племени гуронов, которые напали на наших мирных могикан. Руководит гуронами злая женщина Варанг.

Очень злая. Увидев в руках потомков «индейки» и бледнолицего «огненную палку», она вознамерилась получить это чудо-оружие. И в этом ей поможет плохой бледнолицый, давний соперник нашего Следопыта (или Натаниэля Бампо)…

Тем временем разумные киты изгоняют из своего стада того кита, что бросил вызов бледнолицым во втором фильме.

Но с таким решением в корне не согласна «молодая поросль» могикан и племени, их приютивших. Тем временем Натаниэль выясняет отношения со своей Сакагавеей. Она вся в трауре из-за смерти сына (это еще события второй части). А тут еще и младшая доченька открыла в себе способность коннектиться с Матерью без промежуточных серверов.

Что и привело к тому, что пацан «Паук» стал дышать местным воздухом без маски. Его легкие образовали некий симбиоз с местными растениями. Естественно, что плохие бледнолицые сразу возбудились такой новостью. И решили «Паука» забрать к себе на исследование. Собственно, этого хочет и его отец в личине «синей обезьяны».

Бледнолицые начинают активные боевые действия при поддержке союзнических сил гуронов.

И наши герои вроде терпят поражение. Но дочка Натаниэля все же смогла пробиться на главный сервер Матери, которая по ее просьбе организовала массовую DDOS-атаку на противника…

Вожачка гуронов спешно ретировалась с поля боя, а отец «Паука», не выдержав трехчасового издевательства на фоне «зеленки», самовыпилился с неоднозначным итогом. Оба врага вполне могут вернуться в четвертом фильме…

Вот такой общий итог сюжета.

Лично у меня фильм не вызвал никаких эмоций. Единственное, что стоит отметить, так это хороший визуал фильма. Но с таким бюджетом это не новость. Но тот же финальный бой уж очень напомнил о масштабных поделках от Марвела. Зачем? А просто идеи закончились, хотя нам грозят еще двумя частями…

Мало того, что сюжет нагло передрали с истории покорения Америки европейцами, так еще и возникли сильные сомнения в «правильности» этих На’ви. Ведь то самое плохое племя отвергло Матерь, которая «не откликнулась» на мольбу о помощи. Значит, планету населяют и плохие «синие обезьяны»? Но как же тогда посыл первого фильма, где всё живое на планете живет в мире и радости, во взаимопонимании? Или товарищ Камерон пересмотрел «стратегию»?

Из-за бестолкового сюжета я обращал внимание больше на мелочи. Почему те самые разумные киты, тулкуны, имеют украшения у своих старейшин? Сами они это сделать не могли, у них ведь нет рук. Это как-то помогает при плавании? Почему татуировки племени Воды уж сильно напоминают татуировки самоа? Этого только слепой не заметит. Еще одно доказательство копипасты Камерона…

Один из главных сюжетных мотивов в третьем фильме — это противостояние Джейка Салли и его командира Майлза Куорича.

Оба в образе На’ви. Но диаметрально разный взгляд на мир! Джейк был инвалидом. Поэтому его и пригласили в проект по созданию аватара. Но он остался по разуму человеком. И я в упор не понимаю, как может разум человека влюбиться в тощую синюю инопланетянку с хвостом и страшным лицом!

Он же инвалид на ноги, а не на голову. По такому принципу, если оцифровать мозг человека и поместить в тело робота, то он может начать добиваться любви стиральной машины? Камерон, у вас всё нормально с логикой?

Но, конечно, моя главная претензия к тому, что инопланетяне ПОЛНОСТЬЮ копируют людей. От А до Я. Это просто неинтересно. Могут возразить, что в тех же «Звездных войнах» инопланетные расы также ничем по поступкам не отличаются от людей. Но там ведь и нет противостояния именно людей и инопланетных рас! Там есть противостояния Зла и Добра в виде ситхов и джедаев. В пока трилогии Камерона явно есть противопоставление алчности людей и миролюбия На’ви. Хотя последний фильм уже дает сильный повод в этом сомневаться… Видно, «магия» Древоматери не на всех действует…

Но если отвлечься от моих претензий, то я вижу в третьей части уже лаконичное завершение сюжета. Но ведь это не так! По крайней мере, Камерон «грозит» миру еще двумя фильмами, которые уже и не так очевидны в плане выхода (дедушка несколько разочарован просмотрами). А значит, в очередной раз бабло побеждает всё, и «гений Камерона» тут не исключение…

Стоит ли смотреть? Это зависит, что вы ждете от фильма. Если просто отличный визуал и примитивнейшую историю – да. Если хорошую фантастику – нет.