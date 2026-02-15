Обманутый пользователь уже готовится вернуть товар обратно

Случаи подмены комплектующих, когда покупатели получают вовсе не тот товар, который заказывали, достаточно распространены в сети Интернет. Очередной историей поделился участник платформы Reddit, решивший приобрести современный процессор AMD, пишет издание VideoCardz.

Как сообщает Leviathon6425, он решил купить бывший в употреблении процессор AMD Ryzen 9 9900X3D на площадке Amazon в состоянии «как новый». Это обозначение указывает на то, что товар находится в идеальном рабочем состоянии и поставляется со всеми дополнительными аксессуарами.

Когда же пользователь получил посылку, то заподозрил неладное, так как внешний вид процессора, который можно частично разглядеть через пластиковое «окошко» в коробке, отличался от модели Ryzen 9 9900X3D, хотя упаковка и была оригинальной. Участники Reddit быстро обнаружили подмену, указав, что вместо желаемого процессора пользователю прислали более старую модель Ryzen 9 3900X для платформы AM4, что видно по дизайну, году выпуска и модельному номеру.

Источник фото: Leviathon6425/Reddit

Пострадавший учёл советы комментаторов на Reddit и уже готовит подменённый товар к возврату. Дополнительно в таких случаях рекомендуется производить видеозапись процесса распаковки для предоставления доказательств подмены.