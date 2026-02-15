Сайт Конференция
breaking-news
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
Обманутый пользователь уже готовится вернуть товар обратно

Случаи подмены комплектующих, когда покупатели получают вовсе не тот товар, который заказывали, достаточно распространены в сети Интернет. Очередной историей поделился участник платформы Reddit, решивший приобрести современный процессор AMD, пишет издание VideoCardz.

Как сообщает Leviathon6425, он решил купить бывший в употреблении процессор AMD Ryzen 9 9900X3D на площадке Amazon в состоянии «как новый». Это обозначение указывает на то, что товар находится в идеальном рабочем состоянии и поставляется со всеми дополнительными аксессуарами.

Когда же пользователь получил посылку, то заподозрил неладное, так как внешний вид процессора, который можно частично разглядеть через пластиковое «окошко» в коробке, отличался от модели Ryzen 9 9900X3D, хотя упаковка и была оригинальной. Участники Reddit быстро обнаружили подмену, указав, что вместо желаемого процессора пользователю прислали более старую модель Ryzen 9 3900X для платформы AM4, что видно по дизайну, году выпуска и модельному номеру.

Источник фото: Leviathon6425/Reddit

Пострадавший учёл советы комментаторов на Reddit и уже готовит подменённый товар к возврату. Дополнительно в таких случаях рекомендуется производить видеозапись процесса распаковки для предоставления доказательств подмены.

#ryzen 9 9900x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

test1
06:39
вин10 такая же была бета винда первые лет 6-7)начиная с 20h1 уже глюков стало явно меньше,совсем норм версия стала уже 21h2
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
test1
06:37
у меня тоже не было проблем с обновами вначале,ну кроме отвала сетевых принтеров,потом просто отключил обновления и все
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
baran
06:08
Ты серьёзно ? Я ща слуханул, у неё жанр - современная попса для мажоров и гопников
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Михаил Храбров
05:08
До него напильник ещё не добрался просто
На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
Dimon1996
04:34
Я в курсе. Там их на самом деле далеко не один, и кто из них держит первенство, вопрос открытый :)
Депутат Госдумы Свинцов предложил создать в России праздник по аналогии с Днём святого Валентина
europhase
02:08
Рекомендую к ознакомлению, например: Human Waste Project, Amyl and The Sniffers. А если хочется "классики" - Castle Rat.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Ilikethat
01:52
Вот что значит западное образование. 🤷 Не знают, что биток это запись в базе данных. А для доступа нужен только набор байт. Ты можешь хранить копию этих байт хоть в сейфе. Но если копия есть еще у ко...
У полиции Южной Кореи из холодного кошелька пропали 22 Bitcoin стоимостью почти $1,5 млн
3vova1vova2
01:49
в цеху среди грохота станков Nightwish как мелодия души
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
3vova1vova2
01:37
тестировать ради чего? ну стоит на балконе блок с R 9600 PRO (рабочий если что)... ностальгия?
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
00:08
Скорее тестирование бессмысленное и беспощадное + видеокарта убитая попалась. Снизил ей частоты до 200/200 - геометрия все равно лезет, не спасти... Издеваюсь над полутрупом
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
