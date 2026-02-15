Сайт Конференция
breaking-news
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
Оказалось, что продавец совсем не разбирался в ПК.

Пользователи, посещающие площадки, на которых продаются подержанные товары, иногда находят крайне заманчивые предложения, но иногда им просто везёт, как и случилось с участником платформы Reddit под ником R550MAGIC2.

По словам пользователя, на одной из торговых площадок он увидел объявление о продаже материнской платы на базе чипсета Z690 за 50 долларов США. Присмотревшись к фотографиям товара, он разглядел, что на системной плате установлены кулеры для SSD на всех четырёх слотах. Это заинтересовало покупателя, и после разговора с продавцом стало понятно, что он не разбирается в компьютерных комплектующих и просто хочет продать матплату по указанной цене.

Спустя некоторое время R550MAGIC2 стал обладателем указанной системной платы, которая, как оказалось, имела «сюрприз» в виде четырёх установленных на ней твердотельных накопителей — одного Intel 670p на 2 ТБ, двух WD Black SN850X по 4 ТБ каждый и одного Corsair MP 600 ёмкостью 2 ТБ. Он отмечает, что накопители работают без нареканий.

Источник фото: R550MAGIC2/Reddit

Учитывая заметно возросшие цены на SSD, на текущий момент общая стоимость данных моделей накопителей составляет более 1600 долларов США, поэтому счастливчик очень рад своей покупке за 50 долларов.

#ssd
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)
